Ultima ora

16:07Brexit: Tusk, ‘siamo vicini a progressi sufficienti’

(ANSA) - BRUXELLES, 4 DIC - Il presidente del Consiglio europeo Donald Tusk si dice su Twitter "incoraggiato dopo la mia telefonata con il premier irlandese Leo Varadkar sull'avanzamento della questione Brexit in Irlanda. Ci avviciniamo a raggiungere un progresso sufficiente al Summit di dicembre". Oltre che con Tusk, Varadkar ha parlato al telefono oggi con il presidente della Commissione europea Jean-Claude Juncker, prima del sua pranzo di lavoro con Theresa May.

16:03Yemen: ucciso l’ex presidente Saleh

(ANSA) - BEIRUT, 4 DIC - L'ex presidente yemenita Ali Abdallah Saleh è stato ucciso mentre fuggiva dalla capitale Sanaa. La notizia, diffusa da diversi media, è stata confermata dal partito dello stesso Saleh. Fonti vicine all'ex raìs riferiscono che Saleh è stato ucciso con "colpi di arma da fuoco a sud di Sanaa".

15:59Etruria: Rossi, a Commissione ho detto ciò che dovevo

(ANSA) - AREZZO, 4 DIC - "Tutto quello che avevo da dire l'ho detto in commissione giovedì scorso". E' la dichiarazione secca del procuratore di Arezzo Roberto Rossi circa le ultime indiscrezioni sul fascicolo aperto in procura per indagare sul cda di Banca Etruria, presieduto da Giuseppe Fornasari e di cui faceva parte Pierluigi Boschi, padre dell'attuale sottosegretario Maria Elena, per falso in prospetto e ricorso abusivo al credito. Tutto sarebbe partito dalle sanzioni da 2,7 milioni di euro elevate da Consob a settembre agli amministratori, sanzioni per le quali sono già scattati i ricorsi.

15:48Maltempo: fulmini su aeroporto Alghero, due voli in ritardo

(ANSA) - ALGHERO, 4 DIC - La forte perturbazione che si è abbattuta la notte scorsa su Alghero ha provocato significativi ritardi sui voli in partenza dall'aeroporto internazionale "Riviera del corallo". Dei fulmini hanno infatti colpito la torre di controllo mandando in tilt alcuni sistemi, subito riparati dai tecnici Enav. A comunicarlo è la stessa società di gestione dello scalo, la Sogeaal, che parla di un danneggiamento "agli apparati di alimentazione di energia elettrica. Nonostante l'intervento immediato, i danni provocati hanno condizionato l'attività, generando il ritardo di circa un'ora nella partenza dei voli per Fiumicino e Linate". Nel dettaglio si è registrato un ritardo di 55 minuti per Roma e di 58 minuti per Milano. La situazione è tornata alla normalità già a metà mattina, tanto che i voli per Bologna e Bergamo sono partiti in perfetto orario. Anche il programma dei collegamenti della giornata è regolare.

15:45Picchia la compagna incinta al quinto mese, arrestato

(ANSA) - MODENA, 4 DIC - Ha picchiato la compagna di trent'anni al quinto mese di gravidanza, rubandole il cellulare per controllare i contenuti. Dopo l'allarme della donna, la Polizia di Stato è riuscita a rintracciare l'autore, un italiano di 34 anni. È successo a Modena, dove l'uomo è finito in manette per la rapina del cellulare. I fatti sono avvenuti ieri in via Toscana verso le 10, successivamente il 34enne è stato fermato alla stazione dei treni di Modena dagli agenti. (ANSA).

15:41Tajani, sto bene a fare il presidente dell’Europarlamento

(ANSA) - L'AQUILA, 4 DIC - "Sto bene a fare il presidente del Parlamento Europeo, sono contento di stare dove sto". Così il presidente dell'Europarlamento, Antonio Tajani, rispondendo alle domande dei cronisti sul suo futuro politico come possibile candidato premier, a margine della sua partecipazione all'Aquila a un evento sul programma Ipa Adriatico.

15:26Champions: Roma, Di Francesco, voglio vittoria e pass ottavi

(ANSA) - ROMA, 04 DIC - "Il nostro destino passa dalle nostre mani e dalla nostra forza. Noi domani vogliamo vincere, l'obiettivo è andare agli ottavi di finale". Eusebio Di Francesco è chiaro alla viglia dell'ultima partita della fase a gironi di Champions League contro la formazione azera del Qarabag. "Cercheremo di aggredirli dall'inizio, proveremo a non farli respirare - . Voglio una squadra determinata. Se giochiamo al massimo della nostra forza potremo prevalere" conclude il tecnico della Roma.