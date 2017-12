Ultima ora

16:46Brexit: Sturgeon, Scozia vuole status come Irlanda del Nord

(ANSA) - LONDRA, 4 DIC - La Scozia é pronta a invocare lo stesso status post Brexit dell'Irlanda del Nord laddove Belfast dovesse restare di fatto nel mercato unico europeo e nell'unione doganale sulla base di un possibile accordo sui confini irlandesi in discussione in queste ore a Bruxelles. Lo scrive Nicola Sturgeon, leader indipendentista dell'Snp e first minister del governo locale di Edimburgo su Twitter. "Se una parte del Regno Unito può mantenere un allineamento normativo con l'Ue e in effetti restare nel mercato unico (cosa che sarebbe la giusta soluzione per l'Irlanda del Nord) non vi sono sicuramente buone ragioni pratiche perché altri non possano" fare lo stesso, ammonisce Sturgeon.

16:46Turchia: agenti armati sugli aerei, ‘misura antiterrorismo’

(ANSA) - ISTANBUL, 4 DIC - Poliziotti armati in arrivo sugli aerei in Turchia. In base a una nuova norma approvata dal Parlamento di Ankara, su alcuni voli internazionali in partenza dalla Turchia, o diretti nel Paese, potranno essere impiegati agenti con un addestramento specifico come misura antiterrorismo. "Questo metodo esiste già in molti Paesi, compresi gli Stati Uniti e il Regno Unito. La Turchia ha armonizzato ora la sua legislazione", ha spiegato il ministro de Trasporti, Ahmet Arslan, aggiungendo che lo schieramento dei poliziotti armati sugli aerei avverrà in base ad accordi bilaterali con i Paesi coinvolti e condividendo le informazioni sull'identità degli agenti.

16:45Forze speciali giordane liberano un ostaggio in Siria

(ANSA) - AMMAN, 3 DIC - Le forze speciali giordane hanno effettuato un raid in territorio siriano per liberare un cittadino giordano che era stato rapito da un gruppo siriano non identificato. Scopo del sequestro, ha detto la stessa vittima, era quello di ottenere un riscatto in denaro. L'operazione è stata condotta da unità dell'Intelligence militare e dell'esercito per liberare Manhal Hamdan, un agricoltore che lavorava in una fattoria di in Deraa, in Siria. "L'uomo è stato restituito alla sua famiglia, nella città di Irbid, nel nord della Giordania, dopo essere rimasto ostaggio per diversi giorni", hanno detto fonti militari citate dall'agenzia Petra. E' questa la prima volta che le autorità giordane hanno ammesso di avere compiuto un'operazione all'interno della Siria. Ma fonti giordane hanno detto all'ANSA che da anni questo tipo di interventi vengono effettuati, con il sostegno della Cia e di altre agenzie di Intelligence.

16:43Disarmo: trattato anti mine, 20 anni tra successi e sfide

(ANSA) - GINEVRA, 4 DIC - Più di 51 milioni di mine antiuomo distrutte e 30 paesi contaminati in passato da questi ordigni di morte oggi bonificati: in occasione dei venti anni dalla firma, il 3 e il 4 dicembre 1997, della Convenzione di Ottawa per la messa al bando delle mine anti-persona, il "Geneva International Centre for Humanitarian Demining" (Gichd) traccia un bilancio positivo, ma in chiaroscuro, della Convenzione: nuove mine antiuomo improvvisate continuano ad essere usate da gruppi armati non statali e sei Stati che non hanno aderito alla Convenzione detengono potenzialmente decine di milioni di mine nei loro arsenali, sottolinea un comunicato del Gichd pubblicato a Ginevra. Tra due settimane si svolgerà a Vienna la sedicesima Assemblea degli Stati parti alla Convenzione. Il 20esimo anniversario dovrebbe essere l'occasione di nuovo slancio verso l'obiettivo di un mondo senza mine entro il 2025 ed "incoraggiarci a raddoppiare i nostri sforzi", ha affermato il Presidente della Convenzione, Thomas Hajnoczi.

16:41Brexit: Tusk, ‘siamo vicini a progressi sufficienti’

(ANSA) - BRUXELLES, 4 DIC - Il presidente del Consiglio europeo Donald Tusk si dice su Twitter "incoraggiato dopo la mia telefonata con il premier irlandese Leo Varadkar sull' avanzamento della questione Brexit in Irlanda. Ci avviciniamo a raggiungere un progresso sufficiente al Summit di dicembre". Oltre che con Tusk, Varadkar ha parlato al telefono oggi con il presidente della Commissione europea Jean-Claude Juncker, prima del sua pranzo di lavoro con Theresa May. (ANSA)

16:40Venezuela: Maduro vuole il bitcoin bolivariano, il ‘petro’

(ANSA) - CARACAS, 4 DIC - Anche Caracas vuole il suo bitcoin: il presidente del Venezuela, Nicolas Maduro, ha annunciato che il suo governo creerà una moneta virtuale, il 'petro', per "andare avanti con la nostra sovranità monetaria nazionale e sconfiggere il blocco finanziario" imposto dagli Stati Uniti contro il suo Paese. "E' arrivato il secolo XXI!", ha esultato Maduro durante il suo consueto programma radio-televisivo settimanale, nel quale ha spiegato che il sistema del 'petro' si appoggerà sulle riserve naturali di petrolio, gas oro e diamanti del Paese. Il presidente ha sottolineato che il 'petro' servirà a "rilanciare lo sviluppo economico del Paese" e permetterà ai cittadini di effettuare una serie di transazioni commerciali, senza entrare però nei particolari dell'iniziativa. Il Venezuela attraversa un'acuta crisi economica, che si riflette anche sulla sua moneta, il bolivar, che solo nell'ultimo mese ha perso il 57% del suo valore.

16:40Affondo Trump sulla Nato, alleati devono dare di più

(ANSA) - NEW YORK, 4 DIC - Per Donald Trump è arrivato il momento di ridisegnare le alleanze, a partire dalla Nato. Il presidente americano - secondo quanto riportano i media - ha dato il primo via libera alla revisione della strategia di sicurezza nazionale, che sarà annunciata nei prossimi giorni. "Le alleanze funzioneranno solo se gli altri Paesi daranno di più", il mantra della nuova strategia, basata innanzitutto sul rafforzamento senza precedenti della protezione del territorio americano e sul contrasto a Cina, Russia, Corea del Nord e Iran.