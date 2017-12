Ultima ora

19:27Salvini, minacce non mi spaventano, tiro dritto

(ANSA) - BOLZANO, 4 DIC - "Le minacce non mi spaventano e quindi tiro avanti dritto e sto in mezzo alla gente. Non sto chiuso nel palazzo ma in mezzo alla gente". Lo ha detto il segretario della Lega Nord, Matteo Salvini, intervenendo a Bolzano. "L'Italia - ha aggiunto - la cambio pacificamente e democraticamente. Voglio che la gente stia tranquilla e sia sicura. Entrando in Bolzano ho visto un po' troppi finti profughi che gironzolano per strada che non scappano da nessuna guerra".

19:25Scherma: Mattarella riceve atleti paralimpici

(ANSA) - ROMA, 4 DIC - "Avete dato un grande esempio con il vostro impegno, il vostro lavoro e i vostri successi. Grazie per il prestigio che date al paese. Mi auguro che tanti ricevano il vostro messaggio". Così il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ricevendo al Quirinale la Nazionale italiana di scherma paralimpica reduce dai successi del mondiale dello scorso mese a Fiumicino. "Voi siete manifestazione di impegno sportivo autentico e genuino. Vi auguro di mietere sempre nuovi successi. È un piacere incontrarvi", ha aggiunto il capo dello stato, che al Salone degli Specchi del Quirinale ha ricevuto la delegazione alla presenza del ministro dello Sport Luca Lotti, del presidente del Coni Giovanni Malagò, del presidente del Comitato Paralmpico Luca Pancalli e del presidente di Federscherma Giorgio Scarso.

19:20Eurogruppo: fonti P.Chigi, soddisfazione per Centeno

(ANSA) - ROMA, 4 DIC - Soddisfazione per l'indicazione di Mario Centeno alla guida dell'Eurogruppo: è quanto fanno trapelare fonti di Palazzo Chigi. Come è noto, sottolineano le stesse fonti, al nome del portoghese si è arrivati dopo il 'passo indietro' del ministro Padoan nei giorni scorsi. Il tema dell'Eurogruppo era stato al centro di vari colloqui europei del presidente Gentiloni, in particolare in Costa d'Avorio per il Summit UE-UA e da ultimo in occasione del vertice Pse proprio a Lisbona.

19:17Calcio: Agnelli-ultrà, riprende processo Appello

(ANSA) - ROMA,4 DIC - Il presidente della Juventus Andrea Agnelli è nella Corte d'appello federale della Figc (presidente Sergio Santoro), dove riprende il processo d'appello sulla questione relativa ai biglietti agli ultrà. L'udienza era stata rinviata lo scorso 15 novembre a seguito della richiesta di acquisizione di nuovi atti avanzata dalla difesa bianconera. Il numero uno bianconero è stato condannato in primo grado a un anno di inibizione e 20 mila euro di multa (300 mila euro di multa alla Juventus), a fronte di una richiesta da parte del procuratore federale, Giuseppe Pecoraro, di un'inibizione di 2 anni e mezzo. Ad accompagnare Agnelli, gli avvocati Franco Coppi, Luigi Chiappero e Leonardo Cantamessa.

19:08Calcio: armi sul bus, assolti 19 ultrà del Bologna

(ANSA) - BOLOGNA, 4 DIC - Dopo il 'daspo collettivo' sono cadute anche le accuse penali per 19 tifosi del Bologna che a dicembre 2014 furono denunciati a Catania per le armi sequestrate dalla Polizia dopo un controllo su un pullman che stava andando allo stadio 'Massimino'. Nel bus furono trovati razzi e pellet lampeggianti, ma anche coltelli a scatto e a serramanico, manganelli telescopici in metallo e un manico di ombrello modificato con all'interno un chiodo di sei centimetri, e tubi di varia natura. A luglio 2016 fu la Cassazione a frenare sull'utilizzo del Daspo di gruppo, annullando i provvedimenti emessi dal questore di Catania, spiegando che non era possibile attribuire ai singoli tifosi la responsabilità per gli oggetti e che non era sufficiente la sola condizione di essere presenti nel gruppo per colpevolizzarli. Gli stessi argomenti sono stati sostenuti anche nel processo penale dal loro difensore, l'avvocato Gabriele Bordoni, e il giudice Domenico Stilo li ha tutti assolti per non aver commesso il fatto. (ANSA).

18:59Calcio: Icardi, Real? Sto bene all’ Inter

(ANSA) - MILANO, 4 DIC - "Stiamo bene qui in Italia. Sono primo, sono capocannoniere, cosa dovremmo chiedere di più?": lo dice l'attaccante dell'Inter Mauro Icardi, alla tv argentina Telefe, rispondendo ad una domanda sull'interesse del Real Madrid nei suoi confronti. Icardi quest'anno ha potuto festeggiare la convocazione della Nazionale argentina: "Credo sia un premio per quanto ho fatto sin qui con la maglia dell'Inter. Per ora sta andando tutto bene, spero di poter proseguire così fino a fine anno con questa media gol, per avere una chance di andare in Russia".

18:58Renzi, battaglia a ultimo voto, appello ai 41% del Sì

(ANSA) - ROMA, 4 DIC - "La prossima campagna elettorale sarà una battaglia all'ultimo voto. Anche una piccola percentuale farà la differenza. Gli altri non saranno infatti tutti insieme coalizzati, come al referendum". Lo scrive su Facebook il segretario del Pd Matteo Renzi. "Abbiamo bisogno più di prima dell'impegno personale di quel Popolo del Sì, che con il 41% ha perso il referendum ma sarà decisivo per cambiare l'Italia", aggiunge.