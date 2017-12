Ultima ora

18:33Concussione: arrestata avvocatessa a Trapani

(ANSA) - TRAPANI, 4 DIC - Un'avvocatessa del foro di Trapani, Rosa Sanna, è stata arrestata in flagranza di reato con l'accusa di concussione. La professionista - le indagini sono condotte dalla sezione di pg della forestale presso la Procura - avrebbe chiesto ad un suo collega di Alcamo, l'avvocato Josè Libero Bonomo, ottantamila euro in cambio del ritiro, da parte di una sua assistita, V.P. di una denuncia per infedele patrocinio. Le indagini sono scattate in seguito della denuncia presentata dall'avvocato Bonomo. Il legale, in accordo con gli inquirenti, ha dato appuntamento all'avvocatessa Sanna per la consegna di un acconto. Gli uomini della forestale sono entrati in azione contestualmente, arrestandola. L'avvocatessa Sanna è ai domiciliari. V.P. è indagata a piede libero.(ANSA).

18:32Calcio: Lega B e Pro aderiscono al progetto Websport 3.60

(ANSA) - FIRENZE, 4 DIC - Lega Pro e Lega Serie B aderiscono al progetto Websport 3.60 promosso dalla Lega A all'interno del programma sperimentale studenti-atleti deliberato dal Miur e previsto dalla legge Buona Scuola. Un programma avviato tre anni fa per aiutare i giovani calciatori a conciliare l'attività agonistica con lo studio attraverso un sistema che, dichiara il sottosegretario al ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca Gabriele Toccafondi, "tuteli la libertà di scelta, la qualità dell'insegnamento e la continuità scolastica". La sinergia fra le tre Leghe è stata illustrata ai club oggi a Firenze nella sede della Lega Pro, presenti oltre a Toccafondi Francesco Ghirelli segretario generale Lega Pro ("siamo da sempre in prima fila sul tema formazione"), Fabio Santoro direttore marketing Lega A e Paolo Bedin dg della Lega B. L'anno scorso, rivela Santoro, sono stati 90 gli studenti-calciatori che hanno intrapreso il percorso affiancati ognuno da due tutor, uno scolastico e uno sportivo referente del proprio club.

18:26Si arrampica su grondaia per rubare ma cade e muore

(ANSA) - TRIESTE, 4 DIC - Si è arrampicato su una grondaia per raggiungere il primo piano di una villetta e, approfittando che non c'erano i proprietari, intrufolarsi e rubare. Forse però a causa della forte bora, è caduto ed è morto. É accaduto nella zona di via Picardi, a Trieste. La vittima è un cittadino del Montenegro, di circa 30 anni, che aveva addosso molto denaro contante e oggetti di valore, probabile provento di un precedente furto. Sulla vicenda indagano i Carabinieri.

18:25Brigitte Macron ‘battezza’ baby panda

(ANSA) - PARIGI, 4 DIC - Brigitte Macron ambasciatrice numero uno dell'amicizia Francia-Cina: oggi la première dame ha tenuto a 'battesimo', nello zoo di Beauval (nel centro della Francia), un baby-panda al quale ha dato il nome di Yuan Meng. Un gesto che simboleggia gli ottimi rapporti con Pechino che nel 2012 prestò a Parigi i genitori del piccolo panda comegesto di amicizia diplomatica. Accanto a Brigitte, erano presenti alla cerimonia il viceministro degli Esteri cinese, Zhan Yesui, e l'ambasciatore di Cina in Frnacia, Zhai Ju. Ospite d'onore l'ex premier Jean-Pierre Raffarin, noto per i suoi forti legami con la Cina. La cerimonia è stata anche l'occasione dell'atteso primo discorso pubblico di Brigitte: "Nella vita - ha detto la première dame - ci sono delle gioie semplici, e io ne ho provata una incontrando Yuan Meng. La Francia è il quarto paese europeo a veder nascere un panda cinese. Yuan Meng è il frutto energico e vigoroso dell'amicizia franco-cinese, questo panda è unico e simbolico".

18:13Brexit: Dup, niente mercato unico per Irlanda del Nord

(ANSA) - LONDRA, 4 DIC - Il governo britannico non ha intenzione di accettare per l'Irlanda del Nord "un allineamento" post Brexit alla normativa Ue che si traduca di fatto in una permanenza nel mercato unico e nell'unione doganale: soluzione che garantirebbe i confini aperti alle merci con Dublino, ma rischierebbe di creare una barriera con il resto del Regno. Lo afferma alla Bbc una fonte del Dup, il partito unionista nordirlandese il cui sostegno é vitale per garantire la maggioranza al gabinetto di Theresa May.

18:08Corea Nord: equipaggio Cathay ha visto missile balistico

(ANSA) - ROMA, 4 DIC - L'equipaggio di un volo della Cathay Pacific ha visto il 29 novembre scorso il missile balistico intercontinentale lanciato dalla Corea del Nord mentre rientrava nell'atmosfera: lo scrive la Bbc online. La notizia è stata confermata alla Bbc dalla stessa compagnia aerea. La Cathay Pacific ha aggiunto che, al momento, non e' in programma alcuna modifica delle rotte dei propri aerei. Secondo il South China Morning Post l'equipaggio dell'aereo ha visto il missile "esplodere" ad una distanza ravvicinata. Il 29 novembre la Corea del Nord ha testato con successo il missile 'Hwasong-15' che è caduto nelle acque del Giappone e che, secondo gli esperti, potrebbe avere una gittata da 13.000 chilometri, un dato che potrebbe porre gli Usa nel mirino di Pyongyang.

18:03Torino: apertura locale Comune, indagato consigliere Morano

(ANSA) - TORINO, 4 DIC - Ci sono quattro indagati nell'inchiesta della procura di Torino sul Cacao, la discoteca di proprietà del Comune sulla quale la magistratura subalpina ha acceso nei mesi scorsi un faro per presunte irregolarità nelle autorizzazioni concesse per l'apertura del locale, nel cuore del parco Valentino, e per presunti abusi edilizi. Tra i destinatari degli avvisi di garanzia notificati oggi c'è anche Alberto Morano, notaio, ex candidato sindaco e capogruppo della lista Morano in Consiglio comunale, tra i maggiori esponenti dell'opposizione alla giunta pentastellata. Tentata concussione è il reato ipotizzato dall'inchiesta, coordinata dal pm Gianfranco Colace, in cui sono indagati anche due privati e un altro personaggio del mondo politico torinese. L'inchiesta aveva preso il via proprio da un esposto di Morano, un atto secondo gli investigatori non sarebbe stato privo di interessi. (ANSA).