18:48Europa League: Eskov arbitra Atalanta-Lione

(ANSA) - ROMA, 4 DIC - Sarà il russo Aleksei Eskov l'arbitro di Atalanta-Lione, partita della sesta giornata del gruppo E di Europa League che si disputerà a Reggio Emilia giovedì 7 dicembre con inizio alle ore 19. L'ungherese Istvan Vad dirigerà Rijeka-Milan (gruppo D, ore 19) mentre per Zulte Waregem-Lazio (gruppo K, ore 21,05) è stato designato il greco Charalambos Kalogeropoulos.

18:42Figc: Malagò, se calcio tornasse unito meriterei premio

(ANSA) - ROMA, 4 DIC - "Il lato positivo è che queste mie esternazioni (la minaccia di un commissariamento della Figc, ndr) hanno ricompattato il gruppo cercando di risolvere i problemi e magari mettendo da parte tutto ciò che li separa negli ultimi tempi, e per questa affettuosa moral suasion meriterei quasi un premio". Lo dice il presidente del Coni, Giovanni Malagò, commentando la decisione presa la settimana scorsa dal consiglio della Figc di indire nuove elezioni (per il 29 gennaio, ndr) andando contro il suo auspicio di aspettare invece l'11 dicembre, data limite per eleggere i nuovi vertici della Serie A. "Ci sono due chiavi di lettura", perché "la parte negativa - aggiunge tuttavia il capo dello sport italiano a margine della consegna dei premi Coni-Ussi 2017 al Salone d'Onore al Foro Italico - è che invece il gruppo magari si è compattato per questioni di sopravvivenza o conservazione. Non so se è così ma tra qualche giorno sapremo la risposta".

18:39Calcio: Genoa, domani la presentazione di G.Rossi

(ANSA) - GENOVA, 4 DIC - Il Genoa presenterà domani al Museum and Store Giuseppe Rossi. L'attaccante dovrebbe firmare nelle prossime ore il contratto che lo legherà al Genoa sino a giugno 2018 con opzione per la stagione successiva. Al momento il giocatore non ha firmato in attesa degli ultimi documenti in arrivo dalla Federcalcio spagnola, l'ultima ad avere accolto il giocatore che ad aprile si infortunò al ginocchio vestendo la maglia del Celta Vigo.

18:35Champions: a Oliver Feyenoord-Napoli

(ANSA) - ROMA, 4 DIC - Compagine arbitrale inglese per Feyenoord-Napoli, partita valida per la sesta e ultima giornata del gruppo F di Champions League in programma a Rotterdam mercoledì 6 dicembre con inizio alle ore 20,45. L'arbitro sarà Michael Oliver, gli assistenti Stuart Burt e Simon Bennett, gli addizionali Andre Marriner e Paul Tierney, il quarto uomo Harry Lennard.

18:33Concussione: arrestata avvocatessa a Trapani

(ANSA) - TRAPANI, 4 DIC - Un'avvocatessa del foro di Trapani, Rosa Sanna, è stata arrestata in flagranza di reato con l'accusa di concussione. La professionista - le indagini sono condotte dalla sezione di pg della forestale presso la Procura - avrebbe chiesto ad un suo collega di Alcamo, l'avvocato Josè Libero Bonomo, ottantamila euro in cambio del ritiro, da parte di una sua assistita, V.P. di una denuncia per infedele patrocinio. Le indagini sono scattate in seguito della denuncia presentata dall'avvocato Bonomo. Il legale, in accordo con gli inquirenti, ha dato appuntamento all'avvocatessa Sanna per la consegna di un acconto. Gli uomini della forestale sono entrati in azione contestualmente, arrestandola. L'avvocatessa Sanna è ai domiciliari. V.P. è indagata a piede libero.(ANSA).

18:32Calcio: Lega B e Pro aderiscono al progetto Websport 3.60

(ANSA) - FIRENZE, 4 DIC - Lega Pro e Lega Serie B aderiscono al progetto Websport 3.60 promosso dalla Lega A all'interno del programma sperimentale studenti-atleti deliberato dal Miur e previsto dalla legge Buona Scuola. Un programma avviato tre anni fa per aiutare i giovani calciatori a conciliare l'attività agonistica con lo studio attraverso un sistema che, dichiara il sottosegretario al ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca Gabriele Toccafondi, "tuteli la libertà di scelta, la qualità dell'insegnamento e la continuità scolastica". La sinergia fra le tre Leghe è stata illustrata ai club oggi a Firenze nella sede della Lega Pro, presenti oltre a Toccafondi Francesco Ghirelli segretario generale Lega Pro ("siamo da sempre in prima fila sul tema formazione"), Fabio Santoro direttore marketing Lega A e Paolo Bedin dg della Lega B. L'anno scorso, rivela Santoro, sono stati 90 gli studenti-calciatori che hanno intrapreso il percorso affiancati ognuno da due tutor, uno scolastico e uno sportivo referente del proprio club.

18:26Si arrampica su grondaia per rubare ma cade e muore

(ANSA) - TRIESTE, 4 DIC - Si è arrampicato su una grondaia per raggiungere il primo piano di una villetta e, approfittando che non c'erano i proprietari, intrufolarsi e rubare. Forse però a causa della forte bora, è caduto ed è morto. É accaduto nella zona di via Picardi, a Trieste. La vittima è un cittadino del Montenegro, di circa 30 anni, che aveva addosso molto denaro contante e oggetti di valore, probabile provento di un precedente furto. Sulla vicenda indagano i Carabinieri.