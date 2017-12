Ultima ora

18:59Calcio: Icardi, Real? Sto bene all’ Inter

(ANSA) - MILANO, 4 DIC - "Stiamo bene qui in Italia. Sono primo, sono capocannoniere, cosa dovremmo chiedere di più?": lo dice l'attaccante dell'Inter Mauro Icardi, alla tv argentina Telefe, rispondendo ad una domanda sull'interesse del Real Madrid nei suoi confronti. Icardi quest'anno ha potuto festeggiare la convocazione della Nazionale argentina: "Credo sia un premio per quanto ho fatto sin qui con la maglia dell'Inter. Per ora sta andando tutto bene, spero di poter proseguire così fino a fine anno con questa media gol, per avere una chance di andare in Russia".

18:58Renzi, battaglia a ultimo voto, appello ai 41% del Sì

(ANSA) - ROMA, 4 DIC - "La prossima campagna elettorale sarà una battaglia all'ultimo voto. Anche una piccola percentuale farà la differenza. Gli altri non saranno infatti tutti insieme coalizzati, come al referendum". Lo scrive su Facebook il segretario del Pd Matteo Renzi. "Abbiamo bisogno più di prima dell'impegno personale di quel Popolo del Sì, che con il 41% ha perso il referendum ma sarà decisivo per cambiare l'Italia", aggiunge.

18:56Calcio: Lemonis, vogliamo sorprendere la Juve

(ANSA) - TORINO, 4 DIC - "Quella della Juve è una maglia pesante, può battere chiunque. Noi non possiamo qualificarci, ma giocheremo comunque per i tre punti". Takis Lemonis, allenatore dell'Olympiacos, promette vita dura alla Juventus, che domani in Grecia cerca la qualificazione agli ottavi di Champions League. "L'obiettivo è sorprendere l'avversario, come successo col Barcellona", fermato sullo 0-0 dai greci. "Chi toglierei alla Juve? Tutti e undici...", scherza Lemonis, tornato sulla panchina dell'Olympiacos proprio in occasione della partita di andata contro i bianconeri. "Non anticipo i dettagli, ma penso che domani cambierò qualcosa - annuncia l'allenatore. Anche se siamo in una situazione particolare, visto che non possiamo qualificarci, non mancheranno le motivazioni per il prestigio della partita e il ranking Uefa. Dall'altro lato dobbiamo però pensare al campionato, perché in Champions vogliamo tornarci. L'importante è entrare concentrati e fare la nostra miglior partita domani".

18:48Europa League: Eskov arbitra Atalanta-Lione

(ANSA) - ROMA, 4 DIC - Sarà il russo Aleksei Eskov l'arbitro di Atalanta-Lione, partita della sesta giornata del gruppo E di Europa League che si disputerà a Reggio Emilia giovedì 7 dicembre con inizio alle ore 19. L'ungherese Istvan Vad dirigerà Rijeka-Milan (gruppo D, ore 19) mentre per Zulte Waregem-Lazio (gruppo K, ore 21,05) è stato designato il greco Charalambos Kalogeropoulos.

18:42Figc: Malagò, se calcio tornasse unito meriterei premio

(ANSA) - ROMA, 4 DIC - "Il lato positivo è che queste mie esternazioni (la minaccia di un commissariamento della Figc, ndr) hanno ricompattato il gruppo cercando di risolvere i problemi e magari mettendo da parte tutto ciò che li separa negli ultimi tempi, e per questa affettuosa moral suasion meriterei quasi un premio". Lo dice il presidente del Coni, Giovanni Malagò, commentando la decisione presa la settimana scorsa dal consiglio della Figc di indire nuove elezioni (per il 29 gennaio, ndr) andando contro il suo auspicio di aspettare invece l'11 dicembre, data limite per eleggere i nuovi vertici della Serie A. "Ci sono due chiavi di lettura", perché "la parte negativa - aggiunge tuttavia il capo dello sport italiano a margine della consegna dei premi Coni-Ussi 2017 al Salone d'Onore al Foro Italico - è che invece il gruppo magari si è compattato per questioni di sopravvivenza o conservazione. Non so se è così ma tra qualche giorno sapremo la risposta".

18:39Calcio: Genoa, domani la presentazione di G.Rossi

(ANSA) - GENOVA, 4 DIC - Il Genoa presenterà domani al Museum and Store Giuseppe Rossi. L'attaccante dovrebbe firmare nelle prossime ore il contratto che lo legherà al Genoa sino a giugno 2018 con opzione per la stagione successiva. Al momento il giocatore non ha firmato in attesa degli ultimi documenti in arrivo dalla Federcalcio spagnola, l'ultima ad avere accolto il giocatore che ad aprile si infortunò al ginocchio vestendo la maglia del Celta Vigo.

18:35Champions: a Oliver Feyenoord-Napoli

(ANSA) - ROMA, 4 DIC - Compagine arbitrale inglese per Feyenoord-Napoli, partita valida per la sesta e ultima giornata del gruppo F di Champions League in programma a Rotterdam mercoledì 6 dicembre con inizio alle ore 20,45. L'arbitro sarà Michael Oliver, gli assistenti Stuart Burt e Simon Bennett, gli addizionali Andre Marriner e Paul Tierney, il quarto uomo Harry Lennard.