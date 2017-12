Ultima ora

21:24Champions: Barzagli, Juve concentrata su Olympiacos

(ANSA) - ROMA, 4 DIC - "Stiamo bene, le vittorie come quella di Napoli fanno bene". Così Andrea Barzagli ha risposto ad una domanda sul clima nello spogliatoio della Juventus alla vigilia della decisiva partita ad Atene, dove i bianconeri cercano il pass per gli ottavi di Champions. "Siamo sereni e concentrati sulla partita di domani. Ora pensiamo solo all'Olympiacos. La forza della Juventus in questi anni è stata il gruppo quindi certe notizie che girano sono infondate" alludendo a voci di liti tra compagni di squadra.

21:20Doping: Russia, ‘vogliamo tener fede a ideali Olimpici’

(ANSA) - MOSCA, 4 DIC - La Russia è intenzionata "a tener fede agli ideali olimpici" e mantiene aperti "tutti i canali di comunicazione e dialogo sia col Cio che con le altre organizzazioni sportive internazionali". Così il portavoce del Cremlino Dmitri Peskov alla vigila della decisione del Comitato Olimpico Internazionale sulla partecipazione degli atleti russi ai giochi invernali di PyeongChang, in Corea del Sud. La possibilità di "boicottare" le Olimpiadi "non è al momento in discussione", ha precisato Peskov. Il presidente Vladimir Putin ha detto precedentemente che il Cio è sotto intensa pressione e ha di fronte due possibilità: non ammettere la Russia ai giochi o ammettere gli atleti russi ma sotto bandiera neutrale. "Entrambe le opzioni per noi sarebbero un'umiliazione", ha dichiarato. L'opzione boicottaggio va letta in questo contesto. "Noi - ha rimarcato Peskov - siamo in disaccordo con molte decisioni prese fino adesso, incluso dalla Wada, su altri atleti: siamo contro limitazioni infondate ai diritti dei nostri atleti".

21:06A 10 anni muore in sala operatoria al Meyer Firenze

(ANSA) - FIRENZE, 4 DIC - Un bambino di 10 anni, fiorentino, è morto sabato scorso durante un intervento chirurgico all'ospedale Meyer di Firenze. Il piccolo nei giorni precedenti era stato sottoposto, secondo quanto si apprende, a un altro intervento di natura neurochirurgica. Durante la degenza sarebbe emersa una grave patologia. I genitori avrebbero presentato oggi un esposto in procura per capire le cause del decesso. L'Azienda ospedaliera Meyer avrebbe fin da subito avviato accertamenti e chiesto un esame autoptico.

20:47Appalti Romeo: Riesame conferma domiciliari per imprenditore

(ANSA) - NAPOLI, 4 DIC - Resta agli arresti domiciliari l'imprenditore Alfredo Romeo. Il Tribunale del Riesame di Napoli ha infatti confermato l'ordinanza di custodia eseguita l'8 novembre scorso nell'ambito del filone napoletano dell'inchiesta sugli appalti Romeo. L'imprenditore è accusato di corruzione in relazione a otto capi di imputazione. Il tribunale ha condiviso le argomentazioni dei pm titolari dell'indagine - i sostituti Henry John Woodcock, Celeste Carrano e Francesco Raffaele - poste a sostegno della misura cautelare firmata dal gip Mario Morra che ripropone l'esistenza del cosiddetto metodo Romeo consistita nella ''spregiudicata creazione di rapporti interpersonali - come si legge nel provvedimento del gip - , spesso di carattere corruttivo, con pubblici funzionari e rappresentanti delle istituzioni, al fine di aggiudicarsi appalti, superare disguidi o velocizzare procedure burocratiche''.

20:37Cina: autorità chiudono scuola per ‘donne obbedienti’

(ANSA) - ROMA, 4 DIC - Le autorità cinesi hanno chiuso un istituto che insegnava alle donne a essere obbedienti e subordinate agli uomini, sottolineando che ha violato i valori socialisti. Un video, diventato virale, mostra docenti della Scuola di Cultura Tradizionale di Fushun, nel sud del paese, che si esprimono contro l'uguaglianza di genere e consigliano alle donne tra le altre cose di non reagire quando vengono picchiate, di non pensare alla carriera e di obbedire incondizionatamente ai loro padri, mariti e figli. Secondo il quotidiano Global Times, diversi dipendenti dell'istituto hanno protestato contro la sua chiusura, dicendo che il video era una rappresentazione distorta del loro lavoro per promuovere la cultura tradizionale. Per l'ufficio di educazione di Fushun, invece, "gli insegnamenti dell'istituto sono contrari alla moralità sociale e bisogna fermare qualunque tentativo di violare il valore fondamentale socialista" della parità uomo-donna.

20:28Basket: assegnati a Udine Europei under 18 donne

(ANSA) - TRIESTE, 4 DIC - La Fiba Europe, nel board che si è tenuto a Monaco, ha deciso di assegnare a Udine i Campionati Europei under 18 femminili 2018. Si disputeranno dal 4 al 12 agosto e costituiranno la quarta manifestazione continentale organizzata in Friuli dal 2014 in avanti: dopo il Campionato Europeo under 20 femminile del 2014, il Campionato Europeo under 20 maschile del 2015, il Campionato Europeo under 16 femminile del 2016. Inoltre sono state disputate tredici finali nazionali giovanili (dal 2005 al 2014) e la Coppa del Mondo U19 femminile del 2017. Nell'estate 2018, inoltre, Lignano Sabbiadoro sarà il fulcro del 3 contro 3, appena inserito negli sport olimpici: a Lignano Pineta si disputerà il 14 e 15 luglio una tappa del Challenger World Tour 3x3 2018, con le migliori 16 selezioni al mondo che si sfideranno nell'arena che sarà allestita sul lungomare di Pineta.

20:27Travolti e uccisi a fermata bus, domani convalida arresto

(ANSA) - SASSARI, 4 DIC - Mirco Migliori è ancora ricoverato all'ospedale civile Santissima Annunziata di Sassari. L'idraulico di Valledoria di 38 anni, che ieri a mezzogiorno guidava il suo Fiat Doblò quando a Sassari ha travolto e ucciso Giovanna Antonia Satta, 62 anni, di Chiaramonti, e suo marito Salvatore Satta, di 75, di Pattada, si trova nel reparto di Neurologia. Le vittime del drammatico incidente attendevano l'autobus in viale Porto Torres, di fronte al "Centro commerciale azzurro", quando sono state centrate in pieno. Migliori è in stato d'arresto ed è piantonato dagli agenti della polizia stradale di Sassari, che stanno svolgendo le indagini coordinate dal sostituto procuratore Enrica Angioni. I test tossicologici e i controlli etilometrici hanno avuto esito negativo, ma l'uomo è accusato di duplice omicidio stradale. Tra le ipotesi più accreditate è che Migliori possa aver avuto un malore in conseguenza del quale ha perso il controllo della sua auto, è finito fuori strada e investito i due anziani, che a lungo hanno gestito un negozio di alimentari in via Porcellana. Ma prima di chiudere le indagini, gli inquirenti hanno deciso di effettuare dei controlli sul cellulare dell'idraulico. Affidata anche la perizia dell'auto di Migliori: se ne occuperà l'ingegnere Giuseppe Roggeto. L'autopsia sui corpi della coppia sarà invece eseguita dal medico legale Salvatore Lorenzoni nei laboratori di Patologia forense dell'Università di Sassari. Intanto il gip Gian Cosimo Mura ha fissato per domani alle 10 l'udienza di convalida dell'arresto. Parteciperanno l'avvocata di fiducia della famiglia Satta, Mariolina Doneddu, e quelli nominati da Mirco Migliori, Sebastiano Pes e Giuseppe Lepori.(ANSA).