Ultima ora

22:23Calcio: serie A, Crotone-Udinese 0-3

(ANSA) - CROTONE, 4 DIC - L'Udinese ha battuto il Crotone 3-0 primo posticipo del lunedì della 15/a giornata di serie A. Tutto facile per i friulani che vanno in vantaggio al 41': tiro di Lasagna respinto corto da Cordaz sui piedi di Jankto che da due passi mette dentro. Al 53' fuga di Maxi Lopez sulla destra, l'argentino serve l'accorrente Jankto il cui destro a giro si insacca per il 2-0. I friulani calano il tris al 66': ripartenza di Perica per Barak che si trova a tu per tu con Cordaz e serve Lasagna che non ha difficoltà ad insaccare. Con questo successo l'Udinese sale a 15 punti mentre il Crotone resta fermo a quota 12.

22:07Yemen: bimbi intrappolati sotto le bombe

(ANSA) - ROMA, 4 DIC - Nella capitale yemenita Sanaa e in altri distretti del paese i bambini non hanno accesso agli aiuti e rischiano di essere feriti o uccisi negli intensi combattimenti che hanno luogo in strada o durante gli attacchi aerei. La denuncia è di Save the Children, che chiede con urgenza un cessate il fuoco per consentire alle organizzazioni che portano aiuti di supporto ai bambini che hanno bisogno di cibo e medicinali. L'escalation di violenza avvenuta negli ultimi giorni tra le milizie houthi e le forze leali all'ex presidente Ali Abdullah Saleh (prima alleati), combinata agli attacchi aerei della coalizione saudita, ha impedito - sottolinea l'ong - l'accesso degli yemeniti a rifornimenti di base come cibo, medicine e acqua e ha intrappolato gli operatori umanitari, impedendo loro di muoversi. I bambini rischiano di essere feriti da schegge, proiettili vaganti o esplosioni, a causa del pesante uso di armi ed esplosivi in aree abitate.

21:56Calcio: Allegri, con Olympiacos pazienza e attenzione

(ANSA) - ROMA, 4 DIC - "Domani ci aspetta una partita molto più difficile e importante che a Napoli. E' il primo obiettivo della stagione, o vinciamo o rischiamo di essere a casa. Non possiamo aspettare la partita del Barcellona. L'Olympiacos ci terrà a chiudere bene il girone. Serviranno attenzione e pazienza, una partita di responsabilità". Lo ha detto ad Atene l'allenatore della Juventus Massimiliano Allegri, alla vigilia della sfida di Champions con l'Olympiacos."E' una partita di grande responsabilità, non possiamo scherzare", ha precisato Allegri. "A Napoli siamo andati quasi come vittima sacrificale, invece i ragazzi hanno risposto alla grande. La normalità deve essere questa, vincere le partite. Domani Higuain gioca. Sta bene sia fisicamente sia mentalmente. E' tornato disponibile anche Mandzukic, e gioca. Sono invece in dubbio Buffon e Pjanic, che soffrono di affaticamento muscolare" ha concluso Allegri annunciando che anche Dybala dovrebbe giocare.

21:54Giardiniere cade da albero in villa Gernetto, morto

(ANSA) - LESMO (MONZA), 4 DIC - È morto in ospedale, al San Raffaele di Milano, il giardiniere che questa mattina è caduto da un albero mentre lavorava all'interno di Villa Gernetto a Gerno, frazione di Lesmo (Monza), dove Silvio Berlusconi voleva aprire l'università del pensiero liberale. Marco Pastore, 29 anni, lascia la moglie e un figlio di cinque anni, con cui viveva a Bernareggio. La ricostruzione dell'incidente è al vaglio della Polizia Locale. L'uomo sarebbe precipitato da un'altezza di circa quindici metri, sembra a causa di un cedimento dell'albero sui cui si era arrampicato. Trasportato in arresto cardiaco in elicottero al San Raffaele, nonostante i disperati tentativi dei medici di salvargli la vita, il 29enne è deceduto. Esperto di arrampicata, Pastore lavorava all'interno della villa di proprietà di 'Fininvest Sviluppi immobiliari Spa' per la sua azienda di famiglia 'Il giardino del vicino', su commissione di un'altra società che ha in gestione la manutenzione del verde di Villa Gernetto.

21:53Siria: ‘fondi Gb a jihadisti’, scandalo imbarazza Londra

(ANSA) - LONDRA, 4 DIC - Imbarazzo per il governo britannico costretto a sospendere un programma segreto di 'aiuti' da svariati milioni di sterline destinato a finanziare sulla carta in Siria una forza di polizia disarmata controllata dai ribelli 'moderati' dell'Esercito Siriano Libero, ma finito in realtà a gruppi "estremisti" e "jihadisti". La vicenda è stata denunciata sia dal programma Panorama della Bbc sia dal Times. Fino alla decisione repentina del Foreign Office di bloccare tutto. I finanziamenti, frutto del denaro dei contribuenti, erano stati incanalati dal 2014 tramire una chiacchierata società di contractor, Adam Smith International, che nega ogni accusa. Ma che avrebbe finito per dirottare risorse (nell'ambito di un progetto cosponsorizzato da altri 5 Paesi della coalizione) anche a gruppi di ribelli anti-Assad ultra radicali di Aleppo, Idlib e Daraa. Risorse poi impiegate in attività di repressione della popolazione e di 'giustizia' sommaria sfociata anche nella lapidazione di alcune donne in nome della sharia.

21:53Molestie su alunne, condannato dipendente scolastico

(ANSA) - CAGLIARI, 4 DIC - Una condanna a quattro anni e otto mesi è stata inflitta a un dipendente scolastico di istituti elementari per aver molestato alcune sue alunne tra il 2009 e il 2011 in scuole di Cagliari e dell'hinterlnad. Accogliendo la richiesta del pubblico ministero Maria Virginia Boi, il collegio della seconda sezione del Tribunale di Cagliari ha ritenuto colpevole l'imputato - di cui non si possono rendere note le generalità per evitare il riconoscimento delle piccole vittime - di violenza sessuale su minore. Dopo le indagini svolte dai carabinieri di Cagliari sotto la supervisione della Procura, le stesse ragazzine delle varie scuole coinvolte erano state sottoposte ad un incidente probatorio ed avevano confermato i comportamenti morbosi tenuti dell'adulto. Da qui la decisione del pm di chiedere e poi ottenere il processo. Oggi la condanna. Il tribunale ha anche riconosciuto una provvisionale di circa 20mila euro ciascuna alle tre famiglie delle minori che si sono costituite parte civile.

21:43Calcio: Inzaghi, Felipe Anderson titolare? Dipende da lui

(ANSA) - ROMA, 4 DIC - "Se Anderson ritroverà spazio tra i titolari? Dipenderà da lui. Felipe non ha ancora giocato in questa stagione, come anche Wallace che ha fatto solo 2 partite. L'augurio è quello di poterli portare entrambi giovedì sera in Europa League per farli giocare". Così Simone Inzaghi, intervenuto alla presentazione del libro di Fernando Orsi a Roma. "Stiamo ottenendo buoni risultati perché i ragazzi si divertono e stanno bene tra loro - ha aggiunto il tecnico della Lazio - Quest'anno è più difficile perché abbiamo tante partite, ma l'Europa League l'abbiamo voluta con tutte le nostre forze e vogliamo farla bene. In estate avrei fortemente voluto tenere Hoedt, Keita e Biglia. Ne ho discusso tanto con la società che ha cercato di accontentarmi, ma i giocatori volevano cambiare e si è cambiato. Fortunatamente siamo riusciti a sostituirli con calciatori che si sono integrati subito. Ieri sera contro la Samp siamo stati bravi a rimanere lucidi nonostante il gol subito e abbiamo meritato la vittoria".