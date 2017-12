Pubblicato il 04 dicembre 2017 da ansa

ROMA. – Otto squadre già qualificate (Barca, Bayern, Besiktas, Chelsea, City, Psg, Real e Tottenham), quattordici in lizza per i residui otto posti disponibili. La Champions è in vista del primo traguardo al quale l’Inghilterra può portare cinque squadre, la Spagna rischia di perderne almeno una e la Germania due.

L’Italia è ancora al palo ma Juve e Roma hanno l’approdo a portata di mano mentre il Napoli dipende anche dalla fame di vittorie del già qualificato City di Guardiola. Al rush finale le squadre arrivano in ordine sparso: Tottenham, Lipsia, Napoli e Psg (con ampio turnover) con una sconfitta, Real, Barca, Dortmund, Benfica e Porto con un pari.

In Europa League le tre italiane sono già ai 16/i, ma Atalanta e Milan competono per raggiungere la Lazio fra le vincitrici di girone.

Girone A: al Manchester United in piena forma (ampia vittoria sabato in casa Arsenal) basta un pari. Tra Cska e Basilea, a pari punti, gli svizzeri sono favoriti per gli scontri diretti e per il fatto che affrontano l’eliminato Benfica mentre i russi giocano a Old Trafford. Quasi certo il primo posto per Mourinho.

Girone B: va in scena lo spettacolare confronto tra le due favorite, già qualificate. Primo ko in stagione per il Psg a Montpellier, ma senza peso. Il Bayern ha preso il volo in Bundesliga più per demeriti altrui e ora, ospitando i parigini, vuole cancellare lo 0-3 dell’andata. Ma per il primo posto servirebbe l’impresa. Come all’Anderlecht per recuperare lo 0-3 col Celtic vicino al terzo posto.

Girone C: Roma arbitra del proprio destino, agli ottavi se batte il Qarabag o, con qualsiasi risultato, se l’Atletico non vince in casa Chelsea. Grande interesse per la sfida Chelsea-Atletico, due super team che hanno ritrovato la forma con Hazard e Griezmann sugli scudi. Se passa, grande impresa della Roma che puo’ agganciare anche il primo posto a 11 punti, se gli spagnoli non perdono.

Girone D: manca un tassello alla qualificazione della Juve in piena forma che ha sbancato Napoli. Tre punti con l’Olympiacos ultimo o una mancata vittoria dello Sporting al Nou Camp. Il Barca viene da due pari ed è sicura del primo posto, ma e’ difficile pensare a un harakiri interno coi portoghesi.

Girone E: E’ l’unico gruppo incerto con tre squadre ancora in gioco. Liverpool favorito (5-1 sabato in Premier) che rischia solo se perde in casa col Cska, unico risultato che serve ai russi. Più semplice il cammino del Siviglia cui basta un pari in casa del gia’ eliminato Maribor. Quindi Liverpool e Siviglia vicini agli ottavi.

Girone F: Il Napoli cerca di recuperare Insigne e l’impatto negativo del ko con la Juve. Deve vincere a Rotterdam e sperare che il Manchester City superi in casa lo Shakhtar. Gli inglesi vengono da 20 successi di fila, sono la squadra più in forma d’Europa e non fanno mai calcoli. Ma allo Shakhtar basta anche un pari.

Girone G: Il Besiktas a sorpresa ha conquistato già il primo posto approfittando del flop del Monaco, malinconicamente ultimo. Rimangono a contendersi il secondo posto Porto e Lipsia, a pari punti. I portoghesi sono favoriti perche’ hanno una migliore differenza reti negli scontri diretti e ospitano il Monaco.

Girone H: giochi fatti con Tottenham primo e Real Madrid secondo. L’unico quesito riguarda il terzo posto, che vale l’Europa League, con Dortmund e Apoel pari nel punteggio e negli scontri diretti. Se entrambe pareggiano passa il Dortmund per la migliore differenza-reti generale. Magra consolazione dopo il flop di tutta la stagione.

In Europa League sedici squadre già qualificate, ne mancano otto (poi si aggiungeranno le otto terze della Champions): fra queste l’Arsenal, il Lione, il Nizza, il Villarreal e lo Zenit, oltre le tre italiane. La Lazio, già prima, giocherà in casa dello Zulte Waregem. Milan e Atalanta cercano il primo posto affrontando fuori il Rijeka e in casa il Lione. Fra gli scontri diretti decisivi per la qualificazione ci sono Slavia Praga-Astana Copenaghen-Sheriff, Stella Rossa-Colonia, Zorya-Athletic, molti attesi anche Basaksehir-Braga, Marsiglia-Salisburgo e Real Sociedad-Zenit.