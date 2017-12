Ultima ora

00:48‘Diamante della pace’ venduto all’asta per 6,5 mln dollari

(ANSA) - ROMA, 4 DIC - Il 'diamante della pace' è stato battuto all'asta a New York per 6,5 milioni di dollari. Lo riporta la Bbc. Ad aggiudicarsi l'enorme pietra da 709 carati è stato Laurence Graff, presidente della Graff Diamonds. La metà dei proventi della vendita saranno investiti, come promesso, dal governo della Sierra Leone per migliorare le condizioni di vita nel piccolo villaggio di Koryardu, dove il gigantesco diamante è stato trovato. Prima di oggi il governo del paese africano aveva rifiutato un'offerta da 7,8 milioni di dollari in un'asta a Freetown. La pietra, la 14esima al mondo per grandezza, è stata trovata da un pastore protestante.

00:43Basket: serie A, Cantu’-Brescia 84-88

(ANSA) - CANTU', 4 DIC - Cantu' lotta fino all'ultimo secondo e cede solo sul finale per 84-88 in una bella gara ad alta tensione contro Brescia. La capolista, ancora imbattuta dopo nove giornate, si dimostra ancora una volta una squadra solidissima, in attacco e in difesa. Si decide tutto nell'ultima frazione con Brescia piu' reattiva a rimbalzo e piu' precisa dalla massima distanza. Al 35' il tabellone segna 71-78. Cantu' ci mette tutta la grinta in difesa e si getta su tutte le palle. Una tripla di Culpepper porta la gara in perfetta parita' 78-78 a due minuti e mezzo dalla fine. Si decide tutto negli ultimi otto secondi con la mano in lunetta dei bresciani che non trema e Cantu' stanca e in affanno che non concretizza le occasioni di tiro.

00:33Calcio: serie A, Verona-Genoa 0-1

(ANSA) - VERONA, 4 DIC - Il Genoa vince 1-0 in casa del Verona il match che ha chiuso la 15/a giornata di serie A. Parte forte la squadra di casa che va vicino al gol al 5' quando un cross da destra di Verde assume uno strano effetto e va a colpire la parte superiore della traversa. Il Genoa replica al 18' con Bertolacci la cui conclusione va a sbattere su Pandev che per poco non beffa il portiere. Ed è lo stesso attaccante macedone a portare avanti gli ospiti al 47' dopo un cross dalla sinistra di Taarabt smorzato da Bertolacci. L'azione è però viziata da un fuorigioco di Taarabt non rilevato. Al 58' il Verona va vicino al pari con Cerci ma Perin si oppone e devia in angolo. Il Genoa sfiora il 2-0 con Rigoni al 63' che lanciato da Pandev solo davanti a Nicolas manda fuori di un soffio. Dopo 2' il Verona si vede annullare il gol del pari di Bessa per una doppia irregolarità di Cerci (fuorigioco e tocco di mano). Il Genoa sale a 13 punti collocandosi in 15/a posizione, Verona 19/o e penultimo a quota 9.

00:14Calcio: serie B, Perugia-Ascoli 1-0

(ANSA) - PERUGIA, 4 DIC - Termina 1-0 il posticipo del 17/o turno di B tra Perugia e Ascoli, un risultato che fa salire gli umbri al decimo posto con 22 punti mentre i marchigiani restano ultimi a 14. In avvio migliore l'approccio della squadra di Fiorin, nei primi 15' pericolosa con Bianchi, Gigliotti e Cinaglia. Poco incisivo il Perugia, che si sblocca al 23' con un sinistro dalla distanza di Bandinelli parato da Lanni. L'occasione più ghiotta per i Grifoni al 28' in contropiede: Buonaiuto è lanciato in area ma spreca con un dribbling di troppo. Nella ripresa gioco confuso da entrambe le parti, con le formazioni raccolte a centrocampo. Per l'Ascoli è Mogos a cercare la scossa, mentre i biancorossi al 66' sfiorano la rete con un potente destro di Colombatto. Breda nel finale tenta la mossa Cerri, e il Perugia cresce trovando la vittoria in pieno recupero con una rete di Falco.

00:00Via libera a bando Trump su paesi musulmani

(ANSA) - WASHINGTON, 4 DIC - La Corte Suprema degli Stati Uniti si e' espressa a favore della piena applicazione del 'bando' con cui l'amministrazione Trump ha imposto stretti limiti agli ingressi negli Usa per cittadini provenienti da sei paesi a maggioranza musulmana: Chad, Iran, Libia, Somalia, Siria e Yemen.

23:56Calcio: Oddo, vittoria giusta ma risultato forse eccessivo

(ANSA) - CROTONE, 4 DIC - Sfatato il tabù 'Ezio Scida' per Massimo Oddo, che esce vincente per la prima volta contro il Crotone. "Questo è un campo difficile - dice ai giornalisti - ed io avevo avvisato i ragazzi. Abbiamo sofferto all'inizio, ma poi mostrato compattezza e determinazione. Vittoria giusta, ma il risultato finale é forse eccessivo per il Crotone". Il tecnico dell'Udinese spiega la scelta di Maxi Lopez come titolare. "Mi ha convinto - dice - in Coppa Italia. Non sono un mago, c'è stata la reazione per il cambio del tecnico, ma il difficile viene adesso. Oggi dovevamo fare una gara da squadra compatta. Sono arrivato da una settimana e per ora ho dato pochi concetti di gioco per non mandare in confusione i ragazzi. Abbiamo puntato sulla compattezza e su 'San Maxi Lopez', 'San Lasagna' e 'San Perica'".

22:23Calcio: serie A, Crotone-Udinese 0-3

(ANSA) - CROTONE, 4 DIC - L'Udinese ha battuto il Crotone 3-0 primo posticipo del lunedì della 15/a giornata di serie A. Tutto facile per i friulani che vanno in vantaggio al 41': tiro di Lasagna respinto corto da Cordaz sui piedi di Jankto che da due passi mette dentro. Al 53' fuga di Maxi Lopez sulla destra, l'argentino serve l'accorrente Jankto il cui destro a giro si insacca per il 2-0. I friulani calano il tris al 66': ripartenza di Perica per Barak che si trova a tu per tu con Cordaz e serve Lasagna che non ha difficoltà ad insaccare. Con questo successo l'Udinese sale a 15 punti mentre il Crotone resta fermo a quota 12.