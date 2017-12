Ultima ora

11:23Macron a Trump, ‘preoccupato per Gerusalemme capitale’

(ANSA) - PARIGI, 5 DIC - Il presidente francese, Emmanuel Macron, ha espresso ieri sera la sua "preoccupazione" al capo della Casa Bianca, Donald Trump, "sulla possibilità che gli Stati Uniti riconoscano unilateralmente Gerusalemme come capitale dello stato d'Israele". Lo ha reso noto un comunicato dell'Eliseo, precisando che Macron ha ricordato che la questione dello "status di Gerusalemme dovrà essere risolto nel quadro dei negoziati di pace fra israeliani e palestinesi".

11:22Tangenti: mazzette su case popolari, arresti a Bari

(ANSA) - BARI, 5 DIC - L'avvocato Sabino Lupelli, Direttore generale di Arca Puglia, è stato posto agli arresti domiciliari nell'ambito di indagini su un presunto giro di tangenti per diversi appalti, anche relativi alle case popolari. Ai domiciliari anche gli imprenditori Massimo Manchisi e Antonio Lecce, mentre al costruttore ed editore barese Dante Mazzitelli è stata notificata una misura interdittiva. Sono ai domiciliari anche l'avv.Fabio Mesto e la cancelliera della Procura di Bari Teresa Antonicelli, accusati di fuga di notizie.

11:20Ucraina: Saakashvili fermato a Kiev

(ANSA) - MOSCA, 5 DIC - Mikheil Saakashvili è stato fermato dalle forze dell'ordine ucraine: lo riferiscono i media russi e ucraini. L'ex presidente georgiano e attuale avversario politico del presidente ucraino Petro Poroshenko sarebbe stato fermato sul tetto della palazzina di Kiev in cui abita, da dove minacciava di buttarsi giù dopo la perquisizione della sua abitazione. Saakashvili è diventato uno dei maggiori avversari del presidente ucraino Petro Poroshenko, e uno degli organizzatori delle recenti proteste a Kiev contro la corruzione. Lo scorso luglio Poroshenko aveva privato Saakashvili della cittadinanza ucraina mentre era all'estero. Saakashvili è entrato in Ucraina dalla Polonia a settembre scortato da centinaia di sostenitori che si sono aperti con la forza un varco tra le guardie di frontiera. Domenica alcune migliaia di persone sono scese in piazza chiedendo l'impeachment per il presidente ucraino.

11:13Truffa Inps: 33 misure cautelari in Sicilia

(ANSA) - MESSINA, 5 DIC - I carabinieri hanno eseguito nelle province di Messina e Catania, un'ordinanza di misura cautelare, emessa dal gip del Tribunale di Patti(Me) su richiesta della locale procura nei confronti di 33 persone fra cui avvocati, medici, periti e collaboratori di diversi patronati ritenuti responsabili a vario titolo di associazione per delinquere finalizzata alla corruzione, truffa ai danni dell'Inps, falsa perizia, falso in atto pubblico e altro. Notificati inoltre altri 69 avvisi di garanzia ad altrettanti indagati.

11:10Mafia: donna boss a capo del clan Resuttana a Palermo

(ANSA) - PALERMO, 5 DIC - C'era una donna alla guida del mandamento mafioso palermitano di Resuttana: Maria Angela Di Trapani, figlia di un capomafia e moglie dello storico boss Salvino Madonia. Emerge dall'indagine dei carabinieri, coordinata dalla Dda di Palermo, che ha portato all'arresto di 25 persone accusate di mafia, estorsione, favoreggiamento e ricettazione. L'operazione è stata condotta da oltre 200 carabinieri, su delega della Procura distrettuale, che hanno eseguito, nei mandamenti mafiosi di San Lorenzo e Resuttana, gli arresti per associazione mafiosa, estorsione, danneggiamento, favoreggiamento personale, ricettazione. Al blitz hanno partecipato 2 elicotteri del 9° Elinucleo di Boccadifalco, 5 unità cinofile del Nucleo di Palermo Villagrazia, i militari del 12° Reggimento Carabinieri Sicilia e dello Squadrone Carabinieri Eliportato "Cacciatori Sicilia".

10:43Spara a ladro da finestra, condanna più alta del delinquente

(ANSA) - BRESCIA, 5 DIC - Sparò dalla finestra al ladro che aveva appena fatto saltare un bancomat con altri complici. Per tentato omicidio ha patteggiato una pena di quattro mesi più alta rispetto allo stesso delinquente. Lo riportano oggi alcuni quotidiani. Giuseppe Chiarini, 40enne di Calcinatello (Brescia) la sera del 29 gennaio 2016 dal balcone di casa esplose alcuni colpi di fucili e ferì il 20enne romeno Cristian Filimon, che stava con altri connazionali caricando una cassaforte su un furgone. Il ladro ha patteggiato una pena inferiore di quattro mesi rispetto al cittadino. Patteggiamenti tra i quattro anni e otto mesi e i tre anni anche per altri componenti del gruppo che, dopo decine di colpi tra Brescia, Mantova e Verona al telefono diceva: "L'Italia una volta era buona, adesso è buona solo per fare bancomat, qualsiasi altra cosa non va qui in Italia". "Purtroppo questa è l'Italia" ha commentato Giuseppe Chiarini.

08:05Artigiano ucciso, arrestata ex moglie e suo compagno

(ANSA) - GENOVA, 5 DIC - Per l'uccisione di Antonio Olivieri, l'imbianchino trovato morto a Sestri Levante (Genova) il 23 novembre scorso con la testa fracassata, sono stati arrestati l'ex moglie Gesonita Barbosa, brasiliana di 35 anni, e il nuovo convivente di lei Paolo Ginocchio, 45 anni di Chiavari. I due sono stati arrestati dalla Squadra mobile di Genova con l'accusa di omicidio aggravato dalla premeditazione. Avrebbero agito per odio: la donna con il ruolo di mandante, mentre l'uomo sarebbe l'autore materiale del delitto. La donna, per l'accusa, nutriva odio verso Olivieri, da cui era in via di separazione, e al quale aveva già bruciato il motorino, gesto per cui era stata condannata in tribunale due giorni prima del delitto. Barbosa, in cura al Sert per ludopatia e sempre in cerca di soldi, provava un forte risentimento verso Olivieri che aveva più volte minacciato di morte. Lo riteneva responsabile della scelta compiuta dal tribunale di affidare all'uomo la figlia di 15 anni della donna e il figlio di 10 anni della coppia.