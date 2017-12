Ultima ora

11:24Basket: Nba, Boston vola in classifica, cresce Cleveland

(ANSA) - ROMA, 5 DIC - Ancora una sconfitta, la 18ma stagionale per gli Atlanta Hawks di Marco Belinelli, sconfitti in casa dai Brooklyn Nets per 110-90. La notte Nba, nella quale si sono giocate 11 partite, ha portato dunque ancora delusioni alla formazione in cui milita il campione azzurro, costretta all'ennesimo ko. Per Belinelli 8 punti in meno di venti minuti di gioco. Continua alla grande invece la corsa di Boston in testa alla classifica, stanotte i Celtics sono usciti vittoriosi in casa dalla sfida con Milwaukee per 111-100. Bene anche i Cleveland Cavaliers, che hanno battuto in trasferta i Chicago Bulls per 113-91, confermandosi la seconda forza del torneo. I Golden State non si sono dimenticati di essere i campioni in carica e hanno colto uno straordinario successo, rimontando addirittura 21 punti in casa dei New Orleans Pelicans, e fissando il punteggio finale in 125-115. Fra gli altri risultati, da segnalare la vittoria di San Antonio su Detroit 96-93, e il successo di Dallas su Denver per 122-105. (ANSA).

11:24++ Casa Bianca, decisione Trump su Gerusalemme ‘a giorni’ ++

(ANSA) - ROMA, 5 DIC - Sulla questione dello spostamento dell'ambasciata Usa a Gerusalemme, il presidente Donald Trump "è stato chiaro sin dall'inizio, non è questione di se, ma di quando". Lo ha detto il vice portavoce della Casa Bianca, Hogan Gidley, aggiungendo che "una decisione" verrà resa nota "nei prossimi giorni".

11:23Macron a Trump, ‘preoccupato per Gerusalemme capitale’

(ANSA) - PARIGI, 5 DIC - Il presidente francese, Emmanuel Macron, ha espresso ieri sera la sua "preoccupazione" al capo della Casa Bianca, Donald Trump, "sulla possibilità che gli Stati Uniti riconoscano unilateralmente Gerusalemme come capitale dello stato d'Israele". Lo ha reso noto un comunicato dell'Eliseo, precisando che Macron ha ricordato che la questione dello "status di Gerusalemme dovrà essere risolto nel quadro dei negoziati di pace fra israeliani e palestinesi".

11:22Tangenti: mazzette su case popolari, arresti a Bari

(ANSA) - BARI, 5 DIC - L'avvocato Sabino Lupelli, Direttore generale di Arca Puglia, è stato posto agli arresti domiciliari nell'ambito di indagini su un presunto giro di tangenti per diversi appalti, anche relativi alle case popolari. Ai domiciliari anche gli imprenditori Massimo Manchisi e Antonio Lecce, mentre al costruttore ed editore barese Dante Mazzitelli è stata notificata una misura interdittiva. Sono ai domiciliari anche l'avv.Fabio Mesto e la cancelliera della Procura di Bari Teresa Antonicelli, accusati di fuga di notizie.

11:20Ucraina: Saakashvili fermato a Kiev

(ANSA) - MOSCA, 5 DIC - Mikheil Saakashvili è stato fermato dalle forze dell'ordine ucraine: lo riferiscono i media russi e ucraini. L'ex presidente georgiano e attuale avversario politico del presidente ucraino Petro Poroshenko sarebbe stato fermato sul tetto della palazzina di Kiev in cui abita, da dove minacciava di buttarsi giù dopo la perquisizione della sua abitazione. Saakashvili è diventato uno dei maggiori avversari del presidente ucraino Petro Poroshenko, e uno degli organizzatori delle recenti proteste a Kiev contro la corruzione. Lo scorso luglio Poroshenko aveva privato Saakashvili della cittadinanza ucraina mentre era all'estero. Saakashvili è entrato in Ucraina dalla Polonia a settembre scortato da centinaia di sostenitori che si sono aperti con la forza un varco tra le guardie di frontiera. Domenica alcune migliaia di persone sono scese in piazza chiedendo l'impeachment per il presidente ucraino.

11:13Truffa Inps: 33 misure cautelari in Sicilia

(ANSA) - MESSINA, 5 DIC - I carabinieri hanno eseguito nelle province di Messina e Catania, un'ordinanza di misura cautelare, emessa dal gip del Tribunale di Patti(Me) su richiesta della locale procura nei confronti di 33 persone fra cui avvocati, medici, periti e collaboratori di diversi patronati ritenuti responsabili a vario titolo di associazione per delinquere finalizzata alla corruzione, truffa ai danni dell'Inps, falsa perizia, falso in atto pubblico e altro. Notificati inoltre altri 69 avvisi di garanzia ad altrettanti indagati.

11:10Mafia: donna boss a capo del clan Resuttana a Palermo

(ANSA) - PALERMO, 5 DIC - C'era una donna alla guida del mandamento mafioso palermitano di Resuttana: Maria Angela Di Trapani, figlia di un capomafia e moglie dello storico boss Salvino Madonia. Emerge dall'indagine dei carabinieri, coordinata dalla Dda di Palermo, che ha portato all'arresto di 25 persone accusate di mafia, estorsione, favoreggiamento e ricettazione. L'operazione è stata condotta da oltre 200 carabinieri, su delega della Procura distrettuale, che hanno eseguito, nei mandamenti mafiosi di San Lorenzo e Resuttana, gli arresti per associazione mafiosa, estorsione, danneggiamento, favoreggiamento personale, ricettazione. Al blitz hanno partecipato 2 elicotteri del 9° Elinucleo di Boccadifalco, 5 unità cinofile del Nucleo di Palermo Villagrazia, i militari del 12° Reggimento Carabinieri Sicilia e dello Squadrone Carabinieri Eliportato "Cacciatori Sicilia".