11:42Thyssen: Chiamparino, indigna indifferenza giustizia tedesca

(ANSA) - TORINO, 5 DIC - "Di fronte alle morti sul lavoro non si può che provare amarezza e frustrazione, con la netta consapevolezza che nessuna pena sarà mai abbastanza, e che nessun risarcimento sarà adeguato a riempire quel lutto così crudele e a colmare il dolore per come quel lutto si sia generato". Il presidente della Regione Piemonte, Sergio Chiamparino, ricorda su Facebook il rogo della Thyssen, che nella notte tra il 5 e il 6 dicembre di dieci anni fa causò la morte di sette operai. "Indigna il fatto che, complice l'indifferenza della giustizia tedesca, i principali responsabili di quella tragedia siano ancora liberi come se nulla fosse successo", sottolinea Chiamparino, all'epoca sindaco di Torino. "La tragedia della Thyssen ha lasciato una traccia indelebile nella nostra comunità - prosegue Chiamparino -. Ed è rimasto un vuoto urbano che nella sua desolazione ricorda la paura e la tragedia. Credo sia giusto ragionare su come nella trasformazione di quella grande area si possa lasciare un segno di quanto successo".(ANSA).

11:39Mattarella, lavoro cardine su cui si fonda Repubblica

(ANSA) - ROMA, 5 DIC - "Il lavoro costituisce il cardine del patto di cittadinanza su cui si fonda la nostra Repubblica ed è un diritto del lavoratore e un dovere della società che vengano rispettate ed applicate le norme sulla sicurezza. In questi dieci anni nella prevenzione degli incidenti e nel supporto agli infortunati sul lavoro sono stati fatti passi avanti, ma resta ancora molto da fare per far sì che la sicurezza venga considerata essa stessa un volano che contribuisce allo sviluppo". Lo afferma, in una nota, il Capo dello Stato Sergio Mattarella.

11:30Siria: media, Israele colpisce vicino Damasco

(ANSA) - ROMA, 5 DIC - Forze israeliane hanno colpito in nottata un Centro di ricerche scientifiche nell'area di Jamraya nei pressi di Damasco. Lo riferiscono i media israeliani che citano a loro volta media vicini al regime di Damasco. Secondo la tv Al Mayadeen, affiliata con gli Hezbollah, Israele ha lanciato sei missili, di cui tre intercettati dal sistema di difesa aereo siriano. Al momento non ci sono notizie di danni o vittime. E' la seconda volta in pochi giorni che è attribuito all'esercito israeliano un attacco in Siria. L'agenzia governativa siriana Sana riferisce che la contraerea di Damasco ha intercettato e distrutto nelle ultime ore tre missili sparati da Israele nella regione della capitale. La Sana cita un comunicato militare in cui si afferma che tre dei missili sparati dal "nemico sionista" sono stati colpiti.

11:24Basket: Nba, Boston vola in classifica, cresce Cleveland

(ANSA) - ROMA, 5 DIC - Ancora una sconfitta, la 18ma stagionale per gli Atlanta Hawks di Marco Belinelli, sconfitti in casa dai Brooklyn Nets per 110-90. La notte Nba, nella quale si sono giocate 11 partite, ha portato dunque ancora delusioni alla formazione in cui milita il campione azzurro, costretta all'ennesimo ko. Per Belinelli 8 punti in meno di venti minuti di gioco. Continua alla grande invece la corsa di Boston in testa alla classifica, stanotte i Celtics sono usciti vittoriosi in casa dalla sfida con Milwaukee per 111-100. Bene anche i Cleveland Cavaliers, che hanno battuto in trasferta i Chicago Bulls per 113-91, confermandosi la seconda forza del torneo. I Golden State non si sono dimenticati di essere i campioni in carica e hanno colto uno straordinario successo, rimontando addirittura 21 punti in casa dei New Orleans Pelicans, e fissando il punteggio finale in 125-115. Fra gli altri risultati, da segnalare la vittoria di San Antonio su Detroit 96-93, e il successo di Dallas su Denver per 122-105. (ANSA).

11:24++ Casa Bianca, decisione Trump su Gerusalemme ‘a giorni’ ++

(ANSA) - ROMA, 5 DIC - Sulla questione dello spostamento dell'ambasciata Usa a Gerusalemme, il presidente Donald Trump "è stato chiaro sin dall'inizio, non è questione di se, ma di quando". Lo ha detto il vice portavoce della Casa Bianca, Hogan Gidley, aggiungendo che "una decisione" verrà resa nota "nei prossimi giorni".

11:23Macron a Trump, ‘preoccupato per Gerusalemme capitale’

(ANSA) - PARIGI, 5 DIC - Il presidente francese, Emmanuel Macron, ha espresso ieri sera la sua "preoccupazione" al capo della Casa Bianca, Donald Trump, "sulla possibilità che gli Stati Uniti riconoscano unilateralmente Gerusalemme come capitale dello stato d'Israele". Lo ha reso noto un comunicato dell'Eliseo, precisando che Macron ha ricordato che la questione dello "status di Gerusalemme dovrà essere risolto nel quadro dei negoziati di pace fra israeliani e palestinesi".

11:22Tangenti: mazzette su case popolari, arresti a Bari

(ANSA) - BARI, 5 DIC - L'avvocato Sabino Lupelli, Direttore generale di Arca Puglia, è stato posto agli arresti domiciliari nell'ambito di indagini su un presunto giro di tangenti per diversi appalti, anche relativi alle case popolari. Ai domiciliari anche gli imprenditori Massimo Manchisi e Antonio Lecce, mentre al costruttore ed editore barese Dante Mazzitelli è stata notificata una misura interdittiva. Sono ai domiciliari anche l'avv.Fabio Mesto e la cancelliera della Procura di Bari Teresa Antonicelli, accusati di fuga di notizie.