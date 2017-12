Ultima ora

12:07Erdogan a Trump, Gerusalemme linea rossa per musulmani

(ANSA) - ISTANBUL, 5 DIC - Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha avvertito il capo della Casa Bianca, Donald Trump, che l'eventuale riconoscimento di Gerusalemme capitale di Israele rappresenta "una linea rossa per i musulmani" e che potrebbe portare alla rottura delle relazioni diplomatiche della Turchia con Israele. Erdogan è intervenuto davanti al gruppo parlamentare del suo partito Akp ad Ankara. (ANSA).

12:01Quirinale: Mattarella ricorda 7 vittime Thyssenkrupp

(ANSA) - ROMA, 5 DIC - "Ogni morte sul lavoro è una perdita irreparabile per l'intera società. E dieci anni fa, nella notte del 5 dicembre 2007, sette operai morirono nell'incendio nell'acciaieria della Thyssenkrupp a Torino. Antonio Schiavone, Roberto Scola, Angelo Laurino, Bruno Santino, Rocco Marzo, Rosario Rodinò, Giuseppe Demasi: è giusto ricordare i loro nomi perché è una ferita che non può rimarginarsi accettare che si possa morire sul lavoro e per il lavoro". Lo afferma il Capo dello Stato Sergio Mattarella in una nota. "Ai familiari delle vittime e a coloro che in ogni altra tragedia sul lavoro hanno perso un collega, un amico, un familiare, rivolgo un solidale e affettuoso saluto", conclude Mattarella.

12:00Caporalato: arrestato comandante barca, gettò uomo in mare

(ANSA) - LIVORNO, 5 DIC - I militari del comando provinciale dei carabinieri e della guardia costiera stanno dando esecuzione ad un'ordinanza di custodia cautelare, emessa dal gip del tribunale di Livorno, su richiesta della procura della Repubblica, a carico di un livornese, comandante e proprietario di un motopeschereccio della marineria locale. È accusato di aver spinto in acqua un cittadino extracomunitario arruolato abusivamente, per sfuggire ai controlli della guardia costiera. Al pescatore è stato contestato anche il reato di "caporalato" poiché sistematicamente impiegava manodopera irregolare, composta da cittadini di vari paesi africani, sottoposti a condizioni di sfruttamento.

11:51Gentiloni, rinnovabili portano aumento di posti di lavoro

(ANSA) - ROMA, 5 DIC - "Riguardo la transizione verso le rinnovabili posso dire che porta con sé anche un numero significativo di posti di lavoro". Lo ha detto il presidente del Consiglio, Paolo Gentiloni, intervenendo al convegno di Enel "L'Italia e le energie rinnovabili". "I posti di lavoro - ha aggiunto - potrebbero passare dai 10 mln del 2016 ai 30 mln del 2030. Comunque non ci troviamo a una transizione senza lavoro, una semplice sostituzione di nuove tecnologie che eliminano lavoro".

11:42Thyssen: Chiamparino, indigna indifferenza giustizia tedesca

(ANSA) - TORINO, 5 DIC - "Di fronte alle morti sul lavoro non si può che provare amarezza e frustrazione, con la netta consapevolezza che nessuna pena sarà mai abbastanza, e che nessun risarcimento sarà adeguato a riempire quel lutto così crudele e a colmare il dolore per come quel lutto si sia generato". Il presidente della Regione Piemonte, Sergio Chiamparino, ricorda su Facebook il rogo della Thyssen, che nella notte tra il 5 e il 6 dicembre di dieci anni fa causò la morte di sette operai. "Indigna il fatto che, complice l'indifferenza della giustizia tedesca, i principali responsabili di quella tragedia siano ancora liberi come se nulla fosse successo", sottolinea Chiamparino, all'epoca sindaco di Torino. "La tragedia della Thyssen ha lasciato una traccia indelebile nella nostra comunità - prosegue Chiamparino -. Ed è rimasto un vuoto urbano che nella sua desolazione ricorda la paura e la tragedia. Credo sia giusto ragionare su come nella trasformazione di quella grande area si possa lasciare un segno di quanto successo".(ANSA).

11:39Mattarella, lavoro cardine su cui si fonda Repubblica

(ANSA) - ROMA, 5 DIC - "Il lavoro costituisce il cardine del patto di cittadinanza su cui si fonda la nostra Repubblica ed è un diritto del lavoratore e un dovere della società che vengano rispettate ed applicate le norme sulla sicurezza. In questi dieci anni nella prevenzione degli incidenti e nel supporto agli infortunati sul lavoro sono stati fatti passi avanti, ma resta ancora molto da fare per far sì che la sicurezza venga considerata essa stessa un volano che contribuisce allo sviluppo". Lo afferma, in una nota, il Capo dello Stato Sergio Mattarella.

11:30Siria: media, Israele colpisce vicino Damasco

(ANSA) - ROMA, 5 DIC - Forze israeliane hanno colpito in nottata un Centro di ricerche scientifiche nell'area di Jamraya nei pressi di Damasco. Lo riferiscono i media israeliani che citano a loro volta media vicini al regime di Damasco. Secondo la tv Al Mayadeen, affiliata con gli Hezbollah, Israele ha lanciato sei missili, di cui tre intercettati dal sistema di difesa aereo siriano. Al momento non ci sono notizie di danni o vittime. E' la seconda volta in pochi giorni che è attribuito all'esercito israeliano un attacco in Siria. L'agenzia governativa siriana Sana riferisce che la contraerea di Damasco ha intercettato e distrutto nelle ultime ore tre missili sparati da Israele nella regione della capitale. La Sana cita un comunicato militare in cui si afferma che tre dei missili sparati dal "nemico sionista" sono stati colpiti.