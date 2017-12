Ultima ora

14:54Corruzione: mons. Delpini, è un male ma non sono tutti ladri

(ANSA) - MILANO, 5 DIC - La corruzione "è un male da contrastare, ma va contrastato anche il pessimismo sistematico dell' uomo della strada che pensa che tutto va male e tutti rubino": l'arcivescovo di Milano, monsignor Mario Delpini, è partito da questo nel suo intervento al convegno 'Etica, trasparenza, sviluppo, un percorso possibile' con il ministro della Funzione pubblica Marianna Madia e il procuratore Francesco Greco. "Ritengo che faccia male - ha aggiunto - questo sospetto pregiudiziale", un rischio a cui si espone anche l'amministrazione pubblica considerando tutti possibili evasori o lavoratori in nero. "Si crea la percezione - secondo Depini - di disamore, quasi di difesa dei cittadini nei confronti del'amministrazione". Certo la trasparenza è utile ma bisogna stare attenti che "la complicazione dei controlli, la complessità delle procedure" arrivi a far considerare la parola burocrazia "come ostile allo sviluppo".

14:43Calcio: Cristiano Ronaldo junior a Messi, “sei il mio idolo”

(ANSA) - ROMA, 5 DIC - Dopo il figlio di Bonucci, che manifestava il proprio amore per il Torino ai tempi in cui il padre era uno dei pilastri della Juve, anche il primogenito di Cristiano Ronaldo, Cristiano jr., mostra passione per il rivale numero uno del portoghese, Leo Messi. Ieri, debuttando sul proprio account di Instragam, il piccolo ha pubblicato una serie di fotografie dedicate all'argentino. Nell'istantanea, scattata durante il gala di 'The Best', il 23 ottobre, il figlio di 'CR7' appare molto emozionato al fianco del giocatore del Barcellona. Inoltre, Cristiano jr. ha accompagnato la pubblicazione con un messaggio affettuoso, in cui ringrazia il proprio "idolo" per l'attenzione che gli ha rivolto. "Grazie al mio idolo ❤ @ omomessi", ha scritto. Cristiano Ronaldo si è già ribellato pubblicamente durante il galà 2015 al fatto che il proprio figlio era fan di Messi. Il portoghese lo ha raccontato al rivale nel backstage del Kongresshaus a Zurigo. "Guarda spesso video di noi e poi mi parla di te", ha detto Ronaldo a Messi.

14:37Fondi Sardegna: Barracciu, pronta a rifarmi in appello

(ANSA) - CAGLIARI, 5 DIC - "Questo è il primo tempo di una partita che ne ha tre". È combattiva l'ex sottosegretaria Francesca Barracciu, anche se non nasconde lo choc della condanna a 4 anni appena ricevuta per lo scandalo dei fondi destinati ai gruppi del Consiglio regionale della Sardegna. "La strategia scientifica utilizzata dai miei difensori credo che varrà in seguito - ha sottolineato - Sono trascorsi quattro anni molto duri. Ho rinunciato, unica in Sardegna, alle cariche che rivestivo quando sono stata raggiunta dall'accusa di peculato". L'esponente del Pd, a cui sono state contestate spese illecite per 80mila euro, ha poi ricordato le vicissitudini degli ultimi anni seguite all'incriminazione, che le costò la rinuncia all'investitura come candidata alla guida della Regione Sardegna per il centrosinistra dopo il successo ottenuto alle primarie. "Sono stata travolta politicamente in solitudine - ha ammesso - questa cosa mi ha rafforzato molto e questa vicenda penso mi abbia anche fatto diventare una persona migliore. Con questa forza affronterò il secondo grado, certamente ora un po' scossa. E non lo nascondo". A chi le chiedeva se ritiene la sua condanna una sentenza politica, Francesca Barracciu ha risposto: "No non lo è, non sono complottista e non lo sono mai stata. L'avermi messa ad affrontare in solitudine questo processo rispetto agli altri trenta miei colleghi credo che abbia dei profili di dubitabilità importanti. Non penso a un complotto, ma voglio ricordare a tutti voi che mi sono addormentata il 30 settembre 2013 alle due del mattino come candidata alla presidenza della Regione e alle 8 del mattino dell'1 ottobre avevo l'avviso di garanzia in casa. È non ho null'altro da aggiungere".(ANSA).

14:33Ucraina: media, sostenitori liberano Saakashvili

(ANSA) - MOSCA, 5 DIC - I sostenitori dell'ex presidente georgiano Mikhail Saakashvili, fermato oggi a Kiev, hanno assaltato la camionetta della polizia dove era detenuto e sono riusciti a liberare il loro leader. Lo riporta i media ucraini Unian e 112. Saakashvili ha invitato tutti gli abitanti della capitale ucraina a radunarsi nella piazza centrale di Kiev - Maidan Nezaležnosti, cuore della rivolta del 2014 - e dice di voler iniziare una "protesta pacifica". "Non abbiate paura, noi non dobbiamo fuggire", ha detto Saakashvili poco dopo essere stato liberato dai suoi sostenitori. Lo riporta Unian.

14:33Falsi addetti tribunale, otto arresti

(ANSA) - PARMA, 5 DIC - Telefonavano a casa delle vittime spacciandosi per avvocati, funzionari di cancellerie, uffici contenziosi o recupero crediti di Tribunali e Corte dei Conti, segnalavano il mancato pagamento di abbonamenti a riviste riconducibili alle Forze di polizia e proponevano una transazione bonaria per estinguere il debito a mezzo di bonifico bancario minacciando azioni legali o il pignoramento dei beni. Era questa la tecnica utilizzata in decine di truffe in tutta Italia da una banda identificata dai Carabinieri di Parma. Sono state arrestate in tutto otto persone, tutti italiani, con l'accusa di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di una serie indeterminata di truffe. Le indagini erano partite nel febbraio del 2016 grazie alla segnalazione di una pensionata parmigiana di 75 anni che, chiamando il 112, aveva raccontato di essere stata contattata da per un debito di 4.000 euro per il mancato pagamento di alcune rate di un abbonamento ad una rivista delle forze di polizia. (ANSA).

14:26M5S: Di Maio, no parlamentarie prima di scioglimento Camere

(ANSA) - ROMA, 5 DIC - "Inutile parlare di parlamentarie in questo momento. Non ci saranno parlamentarie prima dello scioglimento delle Camere". Lo ha scritto il candidato premier per il M5S Luigi Di Maio su Facebook.

14:25M5s: Di Maio, no alleanze ora, dopo voto dialogo con tutti

(ANSA) - ROMA, 5 DIC - "Ogni giorno un giornalista si sveglia e sa che deve tirare per la giacchetta il MoVimento 5 Stelle. Un giorno la Lega, un altro 'la cosa rossa'. Per corroborare la tesi ci si affida, a seconda dei casi, o al racconto di incontri mai avvenuti o a virgolettati falsi e non attribuiti a nessuno. Il MoVimento 5 Stelle non fa alleanze con nessuno e non sta pensando a chi 'aprire' o con chi 'fare intese'". Lo scrive su Facebook il candidato premier grillino Luigi Di Maio.