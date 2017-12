Ultima ora

15:14Tillerson a Bruxelles vede Mogherini e ministri esteri Ue

(ANSA) - BRUXELLES, 5 DIC - Il segretario di stato Usa Rex Tillerson è arrivato alla sede del Consiglio europeo a Bruxelles per un incontro bilaterale con l'Alto rappresentante Ue Federica Mogherini, in cui parleranno, tra l'altro, di cooperazione Usa-Ue, della minaccia nordcoreana, di Siria e Iran. Al termine del faccia a faccia, intorno alle 12,35, è previsto un punto stampa, a cui seguirà un pranzo informale con i ministri degli Esteri dei 28, a cui partecipa il capo della Farnesina Angelino Alfano. Subito dopo Tillerson e Mogherini saranno al quartier generale della Nato, dove oggi prende il via una due giorni di lavori con i capi delle diplomazie dell'Alleanza.

15:12Libano: Hariri ritira ufficialmente le sue dimissioni

(ANSA) - BEIRUT, 5 DIC - Il premier libanese Saad Hariri ha ufficialmente ritirato a Beirut le sue dimissioni, annunciate a sorpresa un mese fa a Riad durante una sua visita in Arabia Saudita. Lo riferiscono i media libanesi, affermando che Hariri ha presieduto stamani la riunione del consiglio dei ministri al palazzo presidenziale di Baabda e che durante la riunione ha annunciato il ritiro delle dimissioni.

15:09Romania: morto in Svizzera ex re Michele

(ANSA) - BUCAREST, 5 DIC - Re Michele di Romania, che ha guidato il suo Paese durante la seconda guerra mondiale, è morto oggi in Svizzera. Aveva 96 anni. Lo rende noto la Casa reale romena, precisando che l'ex monarca si è spento nella sua residenza di Aubonne. L'anno scorso la sua famiglia aveva annunciato che Michele soffriva di leucemia e di una altro tipo di cancro e pertanto si ritirava dalla vita pubblica, passando le sue responsabilità alla sua figlia maggiore, Margareta. Michele, nipote della regina Vittoria e cugino di terzo grado di Elisabetta II del Regno Unito, salì al trono e regnò sulla Romania nel 1927 al 1930 e ancora dal 6 settembre 1940 fino alla sua deposizione da parte dei comunisti avvenuta il 30 dicembre 1947.

15:06Calcio: rinnovo Messi ecco le cifre, dal Barca 350 milioni

(ANSA) - ROMA, 5 DIC - Leo Messi e il Barcellona, un binomio inscindibile, sancito a suon di milioni. L'argentino si è legato al club che lo ha fatto crescere e lanciato fino al 2021 e lo ha fatto a peso d'oro. Secondo il Mundo, che pubblica indiscrezioni sulle cifre legate al rinnovo dell'anno, la 'Pulce' guadagnerà 350 milioni lordi. Messi ha ottenuto dal Barca un bonus di 100 milioni lordi già al momento della firma, anche se il pagamento verrà dilazionato in 5 rate annuali di 20 milioni. La cifra permetterà alla 'Messi family' di recuperare i milioni versati al fisco spagnolo, dopo le irregolarità nelle dichiarazioni dei redditi. L'asso dei blaugrana, fino 2021, guadagnerà 50 mln lordi all'anno che, sommati ai 20 del bonus iniziale, portano il totale a 70 lordi. Considerato che la tassazione spagnola preveda un'aliquota del 48%, si parla di una cifra sui 35 milioni netti, pari pertanto a quasi il doppio di quanto attualmente percepisce Ronaldo dal Real (21 mln). All'ingaggio di Messi vanno aggiunti premi e diritti d'immagine.

14:54Corruzione: mons. Delpini, è un male ma non sono tutti ladri

(ANSA) - MILANO, 5 DIC - La corruzione "è un male da contrastare, ma va contrastato anche il pessimismo sistematico dell' uomo della strada che pensa che tutto va male e tutti rubino": l'arcivescovo di Milano, monsignor Mario Delpini, è partito da questo nel suo intervento al convegno 'Etica, trasparenza, sviluppo, un percorso possibile' con il ministro della Funzione pubblica Marianna Madia e il procuratore Francesco Greco. "Ritengo che faccia male - ha aggiunto - questo sospetto pregiudiziale", un rischio a cui si espone anche l'amministrazione pubblica considerando tutti possibili evasori o lavoratori in nero. "Si crea la percezione - secondo Depini - di disamore, quasi di difesa dei cittadini nei confronti del'amministrazione". Certo la trasparenza è utile ma bisogna stare attenti che "la complicazione dei controlli, la complessità delle procedure" arrivi a far considerare la parola burocrazia "come ostile allo sviluppo".

14:43Calcio: Cristiano Ronaldo junior a Messi, “sei il mio idolo”

(ANSA) - ROMA, 5 DIC - Dopo il figlio di Bonucci, che manifestava il proprio amore per il Torino ai tempi in cui il padre era uno dei pilastri della Juve, anche il primogenito di Cristiano Ronaldo, Cristiano jr., mostra passione per il rivale numero uno del portoghese, Leo Messi. Ieri, debuttando sul proprio account di Instragam, il piccolo ha pubblicato una serie di fotografie dedicate all'argentino. Nell'istantanea, scattata durante il gala di 'The Best', il 23 ottobre, il figlio di 'CR7' appare molto emozionato al fianco del giocatore del Barcellona. Inoltre, Cristiano jr. ha accompagnato la pubblicazione con un messaggio affettuoso, in cui ringrazia il proprio "idolo" per l'attenzione che gli ha rivolto. "Grazie al mio idolo ❤ @ omomessi", ha scritto. Cristiano Ronaldo si è già ribellato pubblicamente durante il galà 2015 al fatto che il proprio figlio era fan di Messi. Il portoghese lo ha raccontato al rivale nel backstage del Kongresshaus a Zurigo. "Guarda spesso video di noi e poi mi parla di te", ha detto Ronaldo a Messi.

14:37Fondi Sardegna: Barracciu, pronta a rifarmi in appello

(ANSA) - CAGLIARI, 5 DIC - "Questo è il primo tempo di una partita che ne ha tre". È combattiva l'ex sottosegretaria Francesca Barracciu, anche se non nasconde lo choc della condanna a 4 anni appena ricevuta per lo scandalo dei fondi destinati ai gruppi del Consiglio regionale della Sardegna. "La strategia scientifica utilizzata dai miei difensori credo che varrà in seguito - ha sottolineato - Sono trascorsi quattro anni molto duri. Ho rinunciato, unica in Sardegna, alle cariche che rivestivo quando sono stata raggiunta dall'accusa di peculato". L'esponente del Pd, a cui sono state contestate spese illecite per 80mila euro, ha poi ricordato le vicissitudini degli ultimi anni seguite all'incriminazione, che le costò la rinuncia all'investitura come candidata alla guida della Regione Sardegna per il centrosinistra dopo il successo ottenuto alle primarie. "Sono stata travolta politicamente in solitudine - ha ammesso - questa cosa mi ha rafforzato molto e questa vicenda penso mi abbia anche fatto diventare una persona migliore. Con questa forza affronterò il secondo grado, certamente ora un po' scossa. E non lo nascondo". A chi le chiedeva se ritiene la sua condanna una sentenza politica, Francesca Barracciu ha risposto: "No non lo è, non sono complottista e non lo sono mai stata. L'avermi messa ad affrontare in solitudine questo processo rispetto agli altri trenta miei colleghi credo che abbia dei profili di dubitabilità importanti. Non penso a un complotto, ma voglio ricordare a tutti voi che mi sono addormentata il 30 settembre 2013 alle due del mattino come candidata alla presidenza della Regione e alle 8 del mattino dell'1 ottobre avevo l'avviso di garanzia in casa. È non ho null'altro da aggiungere".(ANSA).