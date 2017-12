Ultima ora

17:48Stadio Roma: al via Conferenza servizi, seduta decisiva

(ANSA) - ROMA, 5 DIC - E' iniziata, nella sede della Regione Lazio in via del Giorgione, la riunione della Conferenza dei servizi sullo stadio della Roma. Quella di oggi dovrebbe essere la seduta decisiva, al termine della quale è atteso il via libera alla maxistruttura di Tor di Valle. Al tavolo i rappresentanti dei quattro enti coinvolti: Campidoglio, Città Metropolitana, Regione Lazio e Stato. Nella sessione odierno, che dovrebbe essere l'ultima e da programma dovrebbe chiudere alle 19, saranno trattate le tematiche - di cruciale importanza - di mobilità, viabilità, infrastrutture e servizi, oltre ai temi residui e a quelli rimasti non trattati nella seduta di ieri.

17:44Calcio: slitta a gennaio bando diritti tv Serie A 2018/21

(ANSA) - MILANO, 5 DIC - Slitta oltre capodanno la pubblicazione del bando per la vendita sul mercato nazionale dei diritti tv della Serie A per il triennio 2018-21. Secondo quanto filtra al termine della riunione odierna della commissione diritti tv della Lega, si è preferito posticipare ai primi giorni di gennaio l'appuntamento, inizialmente previsto per la fine di dicembre, per non costringere i manager dei potenziali acquirenti a lavorare alle offerte durante il periodo natalizio. Al momento è il 4 gennaio (non è escluso si possa andare qualche giorno più in là) la data ipotizzata per l'assemblea che dovrà deliberare il testo definitivo dell'invito a offrire, da cui i club contano di incassare un miliardo di euro a stagione: poi i soggetti interessati avranno tempo fino a lunedì 22 gennaio per presentare le offerte economiche per i cinque pacchetti, su cui non sono state apportate clamorose novità rispetto al primo bando annullato a giugno.

17:43Champions: Snai fiducia al Napoli, ‘2’ Rotterdam vale 1,33

(ANSA) - ROMA, 5 DIC - La missione qualificazione del Napoli agli ottavi di Champions League è delicata, ma possibile, a guardare le quote Snai. Il successo azzurro a Rotterdam, contro un Feyenoord desolatamente a zero punti, è appena a 1,33. Il primo pareggio nel girone vale 5,25, la vittoria s'impenna fino a un improbabile 8,75. Equilibrio, invece, nell'altra sfida del girone tra Manchester City e Shakhtar, in Ucraina: il segno '1' vale 2,60, il '2' segue a 2,75. mentre il pareggio è in lavagna a 3,25.

17:42Droga e armi: operazione Cc, arresti in Puglia

(ANSA) - TARANTO, 5 DIC - I carabinieri del comando provinciale di Taranto hanno arrestato 11 persone, nove in carcere e due ai domiciliari, ritenute responsabili a vario titolo di concorso in detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti e detenzione e porto illegale di armi da fuoco. I militari hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip del tribunale di Taranto Vilma Gilli su richiesta del pm Giovanna Cannarile. L'inchiesta è scaturita da approfondimenti legati alle indagini sulla cosiddetta 'strage di Palagiano' del 17 marzo 2014, in cui furono ammazzati Cosimo Orlando, elemento di spicco della criminalità locale, dedito allo spaccio di stupefacenti nel territorio di quel centro, la sua compagna Carla Fornari e il figlioletto di quest'ultima, Domenico Petruzzelli. Orlando, a seguito della sua scarcerazione e ammissione al regime di semilibertà, secondo l'accusa aveva ripreso le attività illecite con il supporto del pregiudicato Roberto Petruzzelli, uno degli arrestati nell'operazione di oggi.

17:41Calcio: Verona-Genoa, tre tifosi Hellas denunciati

(ANSA) - VERONA, 5 DIC - Tre ultras dell'Hellas Verona tra i 24 e i 18 anni sono stati denunciati dalla Digos della Questura scaligera per possesso di artifizi pirotecnici in occasione delle manifestazioni sportive. Ieri sera, prima dell'inizio della partita del campionato di serie A Verona-Genoa allo stadio Bentegodi, i poliziotti della Digos hanno controllato i tre ultras gialloblù che con il loro atteggiamento sospetto facevano presumere che volessero tendere un agguato alla tifoseria genoana che da lì a poco sarebbe transitata lungo la tangenziale. Dopo un'accurata perquisizione personale, sono stati rinvenuti un fumogeno e due bombe carta. I tre ultras sono stati così accompagnati in Questura e dopo la fotosegnalazione sono stati denunciati. Intanto il Questore di Verona, Ivana Petricca, avvierà il procedimento amministrativo per l'adozione del provvedimento di "Daspo".

17:38Hall of fame calcio italiano, entrano B.Conti e Del Piero

(ANSA) - ROMA, 5 DIC - Si arricchisce di altre 10 figure leggendarie la 'Hall of fame del calcio italiano', il riconoscimento istituito nel 2011 dalla Figc e dalla Fondazione museo del calcio di Coverciano, per celebrare giocatori, allenatori, arbitri e dirigenti capaci di lasciare un segno indelebile nella storia del nostro calcio. Queste le 10 nuove stelle che entreranno a far parte della 'Hall of fame', andando a formare una rosa di 77 nomi nella quale compaiono anche grandi campioni del passato ormai scomparsi: Alessandro Del Piero (giocatore italiano), Ruud Gullit (giocatore straniero), Osvaldo Bagnoli (allenatore italiano), Sergio Campana (dirigente italiano), Bruno Conti (veterano italiano), Elisabetta Vignotto (calciatrice italiana), Stefano Farina, Italo Allodi, Renato Dall'Ara e Arpad Weisz (premi alla memoria). La cerimonia di premiazione si svolgerà nella primavera 2018 e i vincitori saranno chiamati a consegnare un cimelio simbolico della propria carriera che andrà ad arricchire il Museo del calcio a Coverciano.

17:20F1: Schumi nella Hall of fame, Vettel ‘la storia resta viva’

(ANSA) - ROMA, 5 DIC - Mancava solo lui, Michael Schumacher, il 7 volte iridato, alla serata di Parigi, dove nove campioni del mondo di F1 si sono ritrovati per iniziativa della Fia per lanciare ufficialmente il progetto di una 'Hall of fame' della Formula 1. Allo stesso tavolo glorie vecchie e nuove del circus da Jackie Stewart a Mario Andretti, Alain Prost, Nigel Mansell, Damon Hill, Jacques Villeneuve, fino ai piloti ancora in attività come Fernando Alonso, Sebastian Vettel e Nico Rosberg oltre a rappresentanti e famiglie di altri vincitori che non potevano essere presenti. Obiettivo, un progetto per fare memoria, per raccontare i campioni delle monoposto diventati immortali con le loro gesta sportive. "E' incredibile vedere tutti questi nomi, questi volti" ha detto emozionato il ferrarista Vettel, questa è "una grande idea. C'è tanta storia raccontare nello sport, per mantenerla sempre viva". Schumacher era rappresentato da Sabine Kehm sua storica portavoce. "Michael sarebbe stato felice di essere qui -ha detto la Kehm- lui ha sempre avuto grande rispetto per tutti i presenti, sarebbe onorato di far parte di questo gruppo". La prima sede della Hall of fame sarà l'Automobile club de France nella capitale francese, ma la Fia ha il piano ambizioso di una grande avveniristica struttura a Ginevra dove celebrare i 33 grandi campioni della sua storia. (ANSA).