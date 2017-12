Ultima ora

18:19Gaza: il governo Hamdallah domani nella Striscia

(ANSA) - TEL AVIV, 5 DIC - Tutti i membri del governo di Rami Hamdallah si recheranno domani nella striscia di Gaza. L'annuncio, riferito dalla agenzia di stampa palestinese Wafa, è giunto dal portavoce del governo dell'Anp Yousuf al-Mahmoud. Questa missione giunge nel contesto di nuove intese raggiunte nei giorni scorsi al Cairo fra al-Fatah e Hamas nell'intento di rimuovere gli ostacoli alla realizzazione della riconciliazione entro la nuova scadenza del 10 dicembre.

18:00Senato: Endrizzi, ius soli non è una priorità

(ANSA) - ROMA, 5 DIC - "Lo ius soli non è una priorità". Lo ha detto il senatore M5S Giovanni Endrizzi al termine della Conferenza dei Capigruppo di Palazzo Madama in cui ha raccontato di averla spuntata sul biotestamento ma non sui vitalizi. "Abbiamo ottenuto di dare dignità alle persone" per quanto riguarda il fine vita, spiega, ma "nessun gruppo ha sostenuto la nostra battaglia sui vitalizi" che sono stati tolti dal calendario. "Se siamo pronti a votare eventuali "canguri" per approvare subito il biotestamento? Valuteremo, vedremo quanti emendamenti verranno presentati...", risponde.

17:58Brexit: Lombardia chiede corte europea brevetti a Milano

(ANSA) - MILANO, 05 DIC - Dopo la non assegnazione dell'Agenzia europea del farmaco (Ema), il Consiglio regionale della Lombardia ha approvato una risoluzione per chiedere che Milano si candidi a ospitare la sede centrale della Corte unificata europea dei brevetti, che a sua volta lascerà Londra dopo la Brexit. La risoluzione è stata approvata all'unanimità (relatori Pietro Foroni, della Lega Nord, e Daniela Mainini, Patto Civico). E fra l'altro chiede di "continuare il lavoro di squadra già messo in atto per Ema, operando di concerto con Governo, Comune di Milano, Città metropolitana di Milano e parlamentari lombardi, nazionali ed europei".

17:54Sottomarino: governo argentino ammette, ‘tutti morti’

(ANSA) - BUENOS AIRES, 5 DIC - Il governo argentino ha ammesso, per la prima volta, che i 44 membri a bordo dell'Ara San Juan - il sottomarino sparito 20 giorni fa - sono morti. Il ministro della Difesa, Oscar Aguad ha detto in tv che la missione 'search and rescue', chiusa giovedì scorso, "si apre quando ci sono dispersi in mare e si conclude quando sono salvati o non ci sono più le condizioni perché siano in vita. Secondo la Marina le condizioni ambientali e il tempo trascorso sono incompatibili con l'esistenza della vita umana". 'Quindi sono tutti morti?' gli è stato chiesto: "Esattamente" ha riposto il ministro.

17:52‘Perseguitava’ consigliere FdI, arrestato marocchino

(ANSA) - RIMINI, 5 DIC - I carabinieri di Rimini hanno arrestato un marocchino 38enne, regolare in Italia dal 1994, che da giorni minacciava e perseguitava un consigliere comunale di Fratelli d'Italia, Gioenzo Renzi, e la sua famiglia residente a Borgo Marina. Lo ha confermato lo stesso Renzi in un incontro con la stampa, raccontando che tutto è iniziato a fine novembre. Il consigliere è stato minacciato anche per la sua attività politica, con la 'richiesta' di lasciar perdere la questione della moschea della quale Renzi da tempo chiede un adeguamento. Tra sabato e domenica l'episodio più grave, quando un pezzo di asfalto è stato scagliato contro il portone dell'abitazione del politico. Immediato l'intervento dei carabinieri che hanno bloccato il 38enne, arrestato per minacce e danneggiamenti. Processato in direttissima, è stato condannato a un anno e un mese, con divieto di dimora a Rimini. (ANSA).

17:48Stadio Roma: al via Conferenza servizi, seduta decisiva

(ANSA) - ROMA, 5 DIC - E' iniziata, nella sede della Regione Lazio in via del Giorgione, la riunione della Conferenza dei servizi sullo stadio della Roma. Quella di oggi dovrebbe essere la seduta decisiva, al termine della quale è atteso il via libera alla maxistruttura di Tor di Valle. Al tavolo i rappresentanti dei quattro enti coinvolti: Campidoglio, Città Metropolitana, Regione Lazio e Stato. Nella sessione odierno, che dovrebbe essere l'ultima e da programma dovrebbe chiudere alle 19, saranno trattate le tematiche - di cruciale importanza - di mobilità, viabilità, infrastrutture e servizi, oltre ai temi residui e a quelli rimasti non trattati nella seduta di ieri.

17:44Calcio: slitta a gennaio bando diritti tv Serie A 2018/21

(ANSA) - MILANO, 5 DIC - Slitta oltre capodanno la pubblicazione del bando per la vendita sul mercato nazionale dei diritti tv della Serie A per il triennio 2018-21. Secondo quanto filtra al termine della riunione odierna della commissione diritti tv della Lega, si è preferito posticipare ai primi giorni di gennaio l'appuntamento, inizialmente previsto per la fine di dicembre, per non costringere i manager dei potenziali acquirenti a lavorare alle offerte durante il periodo natalizio. Al momento è il 4 gennaio (non è escluso si possa andare qualche giorno più in là) la data ipotizzata per l'assemblea che dovrà deliberare il testo definitivo dell'invito a offrire, da cui i club contano di incassare un miliardo di euro a stagione: poi i soggetti interessati avranno tempo fino a lunedì 22 gennaio per presentare le offerte economiche per i cinque pacchetti, su cui non sono state apportate clamorose novità rispetto al primo bando annullato a giugno.