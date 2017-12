Ultima ora

20:43Golfo: Emirati da soli insieme all’Arabia Saudita

(ANSA) - BEIRUT, 5 DIC - Gli Emirati Arabi Uniti hanno annunciato oggi la creazione di un partenariato economico e militare con l'Arabia Saudita, separato dal Consiglio di cooperazione del Golfo (Ccg), piattaforma che riunisce i sei paesi arabi della regione: Arabia Saudita, Kuwait, Emirati Arabi Uniti (Eau), Bahrein, Qatar e Oman. Oggi in Kuwait si è aperta l'attesa riunione dei ministri degli esteri dei paesi membri del Ccg, convocata dal Kuwait per tentare una mediazione nella crisi in corso da giugno tra Qatar da una parte, e Arabia Saudita con altri Paesi del Golfo dall'altra. L'annuncio della creazione da parte degli Eau di una piattaforma separata con Riad non è stata ancora confermata o smentita dall'Arabia Saudita. Riad e Abu Dhabi, assieme al Bahrein e all'Egitto, accusano il Qatar di essere "sponsor del terrorismo" per i suoi legami con la Fratellanza musulmana e per la sua tradizionale vicinanza all'Iran, arcinemico dei sauditi e degli Emirati.

20:27Senato: Aula approva calendario lavori Capigruppo

(ANSA) - ROMA, 5 DIC - L'Aula del Senato approva il calendario dei lavori deciso dalla Conferenza dei Capigruppo che vede il disegno di legge sul biotestamento al primo punto. La richiesta di invertire l'ordine del giorno dei lavori è stata respinta.

20:27Senato: Gentiloni 13/12 in Aula su Consiglio Ue

(ANSA) - ROMA, 5 DIC - Il presidente del Consiglio Paolo Gentiloni renderà le sue comunicazioni al Senato, mercoledì 13 dicembre, in vista del Consiglio europeo del 14 e 15 dicembre. Lo ha comunicato all'Aula il presidente del Senato Pietro Grasso durante la discussione sul calendario dei lavori deciso dalla Conferenza dei capigruppo.

20:20Terremoto: Protezione Civile, consegnate 1.441 casette

(ANSA) - ROMA, 5 DIC - Sono 1.441 le casette consegnate ad oggi ai sindaci dei comuni delle quattro regioni dell'Italia centrale colpite dai terremoti del 2016, mentre sono attualmente in corso i lavori in 122 aree. Dai dati del Dipartimento della Protezione Civile, consultabili sul sito del Dipartimento, emerge che 674 Soluzioni abitative d'emergenza sono state consegnate nel Lazio, tra Amatrice e Accumuli, 323 in Umbria, tra Cascia e Norcia, 26 in Abruzzo, a Tossicia e Torricella Sicura, e 418 nelle Marche, nei comuni di ad Arquata del Tronto, Castelsantangelo sul Nera, Fiastra, Monte Cavallo, Muccia, Pieve Torina e Visso. Secondo i dati forniti dalle Regioni, sono complessivamente 3.691 le casette ordinate, per 50 comuni. In particolare l'Abruzzo ne ha ordinate 238 per 13 comuni, il Lazio 826 per sei comuni, le Marche 1.843 per 28 comuni e l'Umbria 784 per 3 comuni. Sul sito del Dipartimento è anche consultabile lo stato di avanzamento dei lavori.

20:15Champions: Van Bronckhorst, motivazioni non mancano

(ANSA) - NAPOLI, 5 DIC - "La motivazione non ci mancherà, domani giochiamo l'ultima gara in Europa di questa stagione, avremo l'ultima possibilità per fare punti e proveremo a battere una grande squadra come il Napoli". Lo ha detto l'allenatore del Feyenoord, Giovanni Van Bronckhorst, alla vigilia della sfida di Champions League contro il Napoli. Gli olandesi sono già eliminati e non possono sperare neanche nel terzo posto che porta in Europa League, ma garantiscono impegno, come sottolinea anche il difensore Scen Van Beek: "Proveremo a fare punti - dice - nelle ultime partite ci siamo un po' ripresi, ma il livello è molto alto. Speriamo in un buon risultato per l'onore del club. E' sempre bello giocare con squadre come il Napoli, possiamo alzare il nostro livello con avversari del genere e fare esperienza in Champions, faremo di tutto per fare punti".

20:08Calcio: giudice Serie A, sei giocatori fermati per un turno

(ANSA) - ROMA, 5 DIC - Il Giudice sportivo della Lega di Serie A, Gerardo Mastrandrea, in relazione alle partite della 15/a giornata, disputate venerdì 1, sabato 2, domenica 3 e ieri, fra i calciatori espulsi, ha inflitto una giornata di squalifica a Felipe (Spal) e Romagnoli (Milan). Fra i calciatori non espulsi, un turno e 2 mila euro di multa sono stati inflitti a Poli (Bologna) per simulazione; una giornata di stop, ma 1.500 euro di multa, anche a Magnanelli (Sassuolo). Squalificati per una partita, inoltre, Barella (Cagliari) e Cataldi (Benevento). Il Benevento è stato multato di 3 mila euro, per presenza di personale non autorizzato e senza pass identificativo all'ingresso del tunnel degli spogliatoi; sanzionata, ma di 2 mila euro, la Sampdoria, per i cori insultanti dei suoi sostenitori all'indirizzo dell'arbitro.

20:06Figc: Tommasi “Prossimo presidente arrivi dal campo”

(ANSA) - ROMA, 5 DIC - "Mi piacerebbe si potesse avere un presidente che parli di calcio, arrivando dal campo, dal punto di vista tecnico. Non c'è mai stato un ex calciatore professionista a capo della Figc". Così il presidente dell'Assocalciatori, Damiano Tommasi, commenta le voci di chi lo vedrebbe presidente Figc. Tommasi non si sbilancia in vista del voto del 29 gennaio, anche perché "non si sa se si andrà ad elezioni. Sono state indette, ma forse c'è ancora un commissariamento pendente. Questa settimana la Lega di A dovrebbe eleggere i propri rappresentanti, ma se non dovesse farlo ci potrebbe esser l'intervento del Coni". Tommasi ha parlato del rapporto tra sport e Governo: "Un ministero dello Sport farebbe bene a tutti. Recentemente, con Lotti, è stato dato questo incarico, ma non tutti i governi hanno deciso di mantenere questo ministero". Infine sul dibattuto Ius Soli il presidente dei calciatori dice: "La Germania campione, in Brasile aveva parecchi ragazzi di 2/a generazione, come penso sia il futuro dei paesi europei".