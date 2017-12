Ultima ora

20:59Molestie: Christiane Amanpour sostituirà Charlie Rose su Pbs

(ANSA) - NEW YORK, 5 DIC - Christiane Amanpour sostituirà ad interim Charlie Rose su Pbs. La rete televisiva pubblica americana ha scelto uno dei volti più famosi della televisione a livello mondiale per colmare il vuoto lasciato dal suo storico anchor travolto dalle accuse di molestie sessuali. Amanpour sarà in onda in fascia notturna con il suo show che viene già trasmesso da Cnn International. "Una notizia eccitante - ha scritto la giornalista su Twitter - il nostro show sarà disponibile anche al pubblico americano in modo temporaneo, prima a New York e poi a livello nazionale. Sintonizzatevi alle 23". Amanpour ha vinto numerosi premi giornalistici tra cui 11 Emmy per la sezione notizie e documentati, quattro 'Peabody Awards' per i suoi servizi giornalistici e due George Polk Awards, premi giornalistici assegnati in diverse categorie.

20:58Nato: Alfano, ruolo Turchia importante, tenerne di conto

(ANSA) - BRUXELLES, 5 DIC - Il ruolo della Turchia nella Nato "è sempre stato molto importante e di questo dobbiamo tenere conto in ogni valutazione che facciamo nel rapporto" con Ankara. Lo ha detto il ministro degli Esteri, Angelino Alfano, rispondendo a una domanda sulle frizioni tra alcuni alleati Nato e Turchia in relazione all'acquisto del sistemi di difesa missilistico S-400 dalla Russia. Per quanto riguarda più in generale l'incontro alla Nato, al via oggi, Alfano ha ricordato che giunge in "un momento molto importante" poiché "arriva in una circostanza veramente significativa, cioè proprio a poche settimane dalla firma dell'avanzamento della difesa comune europea" . "Questo significa - ha aggiunto - rendere più forte la complementarietà tra questa nuova missione europea, che è quella di un sistema europeo comune di difesa, e la Nato, dalla quale non ci si vuole allontanare, della quale noi siamo quinti contributori".

20:56Abu Mazen a Putin, occorre proteggere Gerusalemme

(ANSA) - TEL AVIV, 5 DIC - Il presidente palestinese Abu Mazen ha telefonato in serata al presidente russo Vladimir Putin informandolo "sulle minacce per la città di Gerusalemme". Ne dà notizia la Wafa aggiungendo che Abu Mazen ha aggiornato Putin sulla telefonata con Donald Trump e sulla sua "intenzione di trasferire l'ambasciata a Tel Aviv". "Occorre muoversi immediatamente - ha spiegato Abu Mazen - per proteggere Gerusalemme e i suoi santuari islamici e cristiani che sono esposti a rischi".

20:43Golfo: Emirati da soli insieme all’Arabia Saudita

(ANSA) - BEIRUT, 5 DIC - Gli Emirati Arabi Uniti hanno annunciato oggi la creazione di un partenariato economico e militare con l'Arabia Saudita, separato dal Consiglio di cooperazione del Golfo (Ccg), piattaforma che riunisce i sei paesi arabi della regione: Arabia Saudita, Kuwait, Emirati Arabi Uniti (Eau), Bahrein, Qatar e Oman. Oggi in Kuwait si è aperta l'attesa riunione dei ministri degli esteri dei paesi membri del Ccg, convocata dal Kuwait per tentare una mediazione nella crisi in corso da giugno tra Qatar da una parte, e Arabia Saudita con altri Paesi del Golfo dall'altra. L'annuncio della creazione da parte degli Eau di una piattaforma separata con Riad non è stata ancora confermata o smentita dall'Arabia Saudita. Riad e Abu Dhabi, assieme al Bahrein e all'Egitto, accusano il Qatar di essere "sponsor del terrorismo" per i suoi legami con la Fratellanza musulmana e per la sua tradizionale vicinanza all'Iran, arcinemico dei sauditi e degli Emirati.

20:27Senato: Aula approva calendario lavori Capigruppo

(ANSA) - ROMA, 5 DIC - L'Aula del Senato approva il calendario dei lavori deciso dalla Conferenza dei Capigruppo che vede il disegno di legge sul biotestamento al primo punto. La richiesta di invertire l'ordine del giorno dei lavori è stata respinta.

20:27Senato: Gentiloni 13/12 in Aula su Consiglio Ue

(ANSA) - ROMA, 5 DIC - Il presidente del Consiglio Paolo Gentiloni renderà le sue comunicazioni al Senato, mercoledì 13 dicembre, in vista del Consiglio europeo del 14 e 15 dicembre. Lo ha comunicato all'Aula il presidente del Senato Pietro Grasso durante la discussione sul calendario dei lavori deciso dalla Conferenza dei capigruppo.

20:20Terremoto: Protezione Civile, consegnate 1.441 casette

(ANSA) - ROMA, 5 DIC - Sono 1.441 le casette consegnate ad oggi ai sindaci dei comuni delle quattro regioni dell'Italia centrale colpite dai terremoti del 2016, mentre sono attualmente in corso i lavori in 122 aree. Dai dati del Dipartimento della Protezione Civile, consultabili sul sito del Dipartimento, emerge che 674 Soluzioni abitative d'emergenza sono state consegnate nel Lazio, tra Amatrice e Accumuli, 323 in Umbria, tra Cascia e Norcia, 26 in Abruzzo, a Tossicia e Torricella Sicura, e 418 nelle Marche, nei comuni di ad Arquata del Tronto, Castelsantangelo sul Nera, Fiastra, Monte Cavallo, Muccia, Pieve Torina e Visso. Secondo i dati forniti dalle Regioni, sono complessivamente 3.691 le casette ordinate, per 50 comuni. In particolare l'Abruzzo ne ha ordinate 238 per 13 comuni, il Lazio 826 per sei comuni, le Marche 1.843 per 28 comuni e l'Umbria 784 per 3 comuni. Sul sito del Dipartimento è anche consultabile lo stato di avanzamento dei lavori.