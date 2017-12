Ultima ora

21:09Birmania: Unhcr chiede indagine su ‘genocidio’ Rohingya

(ANSA) - ROMA, 5 DIC - Il Consiglio Onu per i diritti umani (Unhrc) chiede l'avvio di una inchiesta internazionale sugli abusi e i crimini contro i Rohingya che potrebbero prefigurare un genocidio. Dopo decenni "di politiche discriminanti, violenze orrende e abusi insieme ai trasferimenti forzati e alla sistematica distruzione dei villaggi, possiamo escludere che si tratti di un genocidio?", ha sottolineato il capo dell'Unhcr, Zeid Ra'ad Al Hussein. Il responsabile ha fatto convocato una seduta speciale del Consiglio per decidere "le misure necessarie per porre fine a questa follia". Secondo gli ultimi dati sono 626.000 i rifugiati Rohingya arrivati in Bangladesh dalla Birmania dall'ottobre dello scorso anno.

21:07Ferisce 3 persone con coltello dopo diverbio furto cellulare

(ANSA) - VENEZIA, 5 DIC - Tre persone, in due differenti episodi, sono state aggredite e ferite a coltellate, a Marghera (Venezia) da un tunisino in stato di alterazione. Nessuno dei feriti è grave. L'uomo è poi stato bloccato dalla polizia mentre cercava di fuggire. Le aggressioni sono avvenute in pieno centro e sarebbero inizialmente legate a un diverbio per il furto di un telefonino. I feriti sono un marocchino, proprietario del cellulare, e poi una coppia intervenuta per placare gli animi del tunisino che insultava i passanti.

21:00Francia: morto scrittore Jean d’Ormesson

(ANSA) - PARIGI, 5 DIC - E' morto questa notte a Neuilly-sur-Seine, alle porte di Parigi, Jean d'Ormesson, scrittore, editorialista e accademico di Francia, uno dei personaggi più celebri e prestigiosi del mondo della cultura francese. Aveva 92 anni ed era stato eletto all'Accademia francese nel 1973. Laureato e docente in filosofia, fu direttore generale del Figaro e autore di una cinquantina di opere tradotte in tutto il mondo, da "A Dio piacendo" (1975) a "Il romanzo dell'ebreo errante" (1992). Nel 1971 ottenne il Gran Premio dell'Accademia francese per il romanzo "La gloria dell'impero". Jean d'Ormesson era un grande amante e conoscitore dell'Italia e della storia italiana, in particolare di Venezia, dove aveva risieduto per lunghi periodi.

21:00Brexit: Juncker, ‘incontro May domani o dopodomani’

(ANSA) - BRUXELLES, 5 DIC - "Incontrerò Theresa May questa settimana, domani o dopodomani". Lo ha detto il presidente della Commissione europea Jean-Claude Juncker interpellato a riguardo durante un punto stampa. "Ieri abbiamo avuto un buon incontro - ha detto -, sono fiducioso che ce la faremo".

20:59Molestie: Christiane Amanpour sostituirà Charlie Rose su Pbs

(ANSA) - NEW YORK, 5 DIC - Christiane Amanpour sostituirà ad interim Charlie Rose su Pbs. La rete televisiva pubblica americana ha scelto uno dei volti più famosi della televisione a livello mondiale per colmare il vuoto lasciato dal suo storico anchor travolto dalle accuse di molestie sessuali. Amanpour sarà in onda in fascia notturna con il suo show che viene già trasmesso da Cnn International. "Una notizia eccitante - ha scritto la giornalista su Twitter - il nostro show sarà disponibile anche al pubblico americano in modo temporaneo, prima a New York e poi a livello nazionale. Sintonizzatevi alle 23". Amanpour ha vinto numerosi premi giornalistici tra cui 11 Emmy per la sezione notizie e documentati, quattro 'Peabody Awards' per i suoi servizi giornalistici e due George Polk Awards, premi giornalistici assegnati in diverse categorie.

20:58Nato: Alfano, ruolo Turchia importante, tenerne di conto

(ANSA) - BRUXELLES, 5 DIC - Il ruolo della Turchia nella Nato "è sempre stato molto importante e di questo dobbiamo tenere conto in ogni valutazione che facciamo nel rapporto" con Ankara. Lo ha detto il ministro degli Esteri, Angelino Alfano, rispondendo a una domanda sulle frizioni tra alcuni alleati Nato e Turchia in relazione all'acquisto del sistemi di difesa missilistico S-400 dalla Russia. Per quanto riguarda più in generale l'incontro alla Nato, al via oggi, Alfano ha ricordato che giunge in "un momento molto importante" poiché "arriva in una circostanza veramente significativa, cioè proprio a poche settimane dalla firma dell'avanzamento della difesa comune europea" . "Questo significa - ha aggiunto - rendere più forte la complementarietà tra questa nuova missione europea, che è quella di un sistema europeo comune di difesa, e la Nato, dalla quale non ci si vuole allontanare, della quale noi siamo quinti contributori".

20:56Abu Mazen a Putin, occorre proteggere Gerusalemme

(ANSA) - TEL AVIV, 5 DIC - Il presidente palestinese Abu Mazen ha telefonato in serata al presidente russo Vladimir Putin informandolo "sulle minacce per la città di Gerusalemme". Ne dà notizia la Wafa aggiungendo che Abu Mazen ha aggiornato Putin sulla telefonata con Donald Trump e sulla sua "intenzione di trasferire l'ambasciata a Tel Aviv". "Occorre muoversi immediatamente - ha spiegato Abu Mazen - per proteggere Gerusalemme e i suoi santuari islamici e cristiani che sono esposti a rischi".