Ultima ora

23:03Calcio: Pioli, Napoli? Nessuna gara è impossibile

(ANSA) - FIRENZE, 5 DIC - "Il Napoli ha qualità, organizzazione, un allenatore molto bravo e pratica un gioco spettacolare. Ma nel calcio non esistono partite impossibili". Così Stefano Pioli in vista della trasferta campana. Il tecnico viola ha anche dedicando belle parole al suo talento migliore, Federico Chiesa, peraltro uno dei giocatori più corteggiati dal Napoli: "Federico sta dimostrando di avere grandi qualità e capacità, non ce sono molti di giocatori di 20 anni come lui. Sta crescendo e correggendo i suoi errori, è un ragazzo molto attento e umile, sa bene che deve ancora lavorare tanto ma è sicuramente un giocatore di grandi prospettive".

23:00Champions: Mertens, Manchester City darà il massimo

(ANSA) - NAPOLI, 5 DIC - "Nel 2012 persi due denti in uno scontro di gioco al De Kuip, ma vincemmo 3-0. Per lo stesso risultato sono pronto a lascare altri due denti". Lo ha detto l'attaccante del Napoli Dries Mertens alla vigilia della sfida decisiva di Champions League in casa del Feyenoord. Mertens ha ricordato la finale di Coppa d'Olanda del 2012, vinta dal suo Psv contro l'Heracles, in cui il belga segnò ma perse due denti in uno scontro con un avversario. Mertens ha fiducia nel fatto che il Manchester Cty batta lo Shakhtar ("daranno il massimo, possono fare il record di punti", dice) e si prepara a una gara senza il suo 'gemello' Insigne: "Lorenzo è un grande giocatore - ha detto - ci manca sempre ma abbiamo un bel gruppo e lo dimostreremo domani. Io sto bene non mi sento stanco, ho le batterie cariche e sono contento che finalmente sto giocando tanto. In campionato non segno da quattro partite ma stiamo segnando poco purtroppo, ora dobbiamo ritrovare il nostro gioco migliore e i gol".

22:53Stadio Roma: Raggi “con meno cemento, grande risultato”

(ANSA) - ROMA, 5 DIC - "Uno stadio fatto bene, grande risultato per la città. Ok a progetto innovativo e moderno: meno cemento e più verde. Impulso per nuovi posti di lavoro". Così la sindaca di Roma Virginia Ragli su Twitter. "Questa è una giornata storica, è un progetto importante per la città, di qualità, che va a riqualificare un'area degradata e che porterà lavoro. Siamo davvero contenti, ci abbiamo creduto e lo abbiamo portato a casa" ha aggiunto Raggi, dopo che la Conferenza dei Servizi ha dato il via libera al nuovo stadio della Roma. "Pronto in 3 anni? Lo spero" ha detto, entrando allo stadio Olimpico per assistere alla gara di Champions League tra i giallorossi e il Qarabag.

22:13Calcio: stadio Roma, via libera da Conferenza servizi

(ANSA) - ROMA, 5 DIC - La Conferenza dei Servizi ha dato il via libera - con prescrizioni - allo stadio della Roma. La decisione è stata presa al termine della seduta nella sede della Regione Lazio. L'iter approvato prevede l'adozione della variante urbanistica da parte del Campidoglio. "Sono molto felice per quello che questa giornata può rappresentare per Roma, per lo sviluppo futuro del club e per i nostri tifosi, ai quali vogliamo dare la nuova casa che meritano". James Pallotta ha espresso con una dichiarazione all'Ansa la sua gioia per la svolta sullo stadio giallorosso. "Il nostro progetto - aggiunge - rappresenterà un elemento di crescita per la città. Siamo tutti entusiasti di poter iniziare i lavori per costruire uno stadio che renderà i tifosi della Roma di oggi e di domani fieri di indossare i nostri colori e di intonare i nostri cori".

21:47Calcio: Giuseppe Rossi, mai pensato di smettere

(ANSA) - GENOVA, 5 DIC - "La sfortuna mi ha tolto tanto ma la voglia c'è sempre stata e quella non me la toglierà nessuno. Smettere? Mai". Perentorio e deciso Giuseppe Rossi si presenta così ai suoi nuovi tifosi. L'ex attaccante di Villareal e Fiorentina è un giocatore del Genoa, ma prima di poterlo vedere in campo ci vorrà ancora del tempo. Sia per motivi burocratici sia per motivi fisici. "Stiamo aspettando che la Federazione spagnola ci invii un documento - ha spiegato il Dg Perinetti - e che ci dica quando può essere tesserato. In ogni caso se non potessimo farlo ora, potremmo comunque depositare il contratto dal 3 di gennaio". "Io sto bene - ha spiegato Pepito Rossi-, sono passati ormai sette mesi e mezzo dall'ultimo infortunio e mi sto allenando alla grande. A livello fisico ci siamo, mi manca solo il ritmo partita. Prima dell'ultimo infortunio con il Celta stavo bene e la gara precedente avevo segnato una tripletta. Sono sicuro che tornerò ad essere quello di prima e di poter dare tanto a questa squadra".

21:44Sarri, crisi? Per un ko non discuto lavoro di 28 mesi

(ANSA) - NAPOLI, 5 GIU - "Crisi? Abbiamo fatto 206 punti in 91 partite, alla media di 2,26 a gara. Se per otto giorni abbbiamo segnato di meno non posso mettere in discussione 28 mesi di lavoro". Lo ha detto Maurizio Sarri, alla vigilia della sfida contro il Feyenoord in Champions League, rispondendo alle critiche per il ko con la Juventus. "Negli ultimi dieci giorni - ha spiegato il tecnico del Napoli - abbiamo fatto cinque gol in tre partite, dov'è la crisi dell'attacco?". "Abbiamo mosso la palla meno velocemente del solito e fatto qualche passaggio in orizzontale più del solito, è vero ma non abbiamo nessun problema, se non qualche acciacco di troppo e qualche giornata storta. Ma questo rientra nella normalità di una squadra. La reazione dopo la Juve ci sarà sicuramente, ma non dobbiamo perdere fiducia nei nostri mezzi per una partita" dice il tecnico del Napoli.

21:09Birmania: Unhcr chiede indagine su ‘genocidio’ Rohingya

(ANSA) - ROMA, 5 DIC - Il Consiglio Onu per i diritti umani (Unhrc) chiede l'avvio di una inchiesta internazionale sugli abusi e i crimini contro i Rohingya che potrebbero prefigurare un genocidio. Dopo decenni "di politiche discriminanti, violenze orrende e abusi insieme ai trasferimenti forzati e alla sistematica distruzione dei villaggi, possiamo escludere che si tratti di un genocidio?", ha sottolineato il capo dell'Unhcr, Zeid Ra'ad Al Hussein. Il responsabile ha fatto convocato una seduta speciale del Consiglio per decidere "le misure necessarie per porre fine a questa follia". Secondo gli ultimi dati sono 626.000 i rifugiati Rohingya arrivati in Bangladesh dalla Birmania dall'ottobre dello scorso anno.