01:01Champions: Di Francesco … e tutti ci davano per eliminati

(ANSA) - ROMA, 5 DIC - "E' stata una grande vittoria e difficile. Non è mai facile vincere in Champions. Sono soddisfatto per il primo posto del girone, all'inizio tutti ci davano per eliminati ma i ragazzi hanno sempre messo in campo grande determinazione fin dalla prima gara con l'Atletico Madrid". Eusebio Di Francesco così esprime la soddisfazione per il passaggio agli ottavi. "La differenza è stata tra il primo e il secondo tempo. Nel primo - ha aggiunto il tecnico - eravamo più bloccati, non ricreavamo mai le situazioni di vantaggio e volevamo tutti la palla sui piedi. Nella ripresa abbiamo fatto meglio. Nel finale abbiamo avuto un po' il braccino anche perché qui a Roma non sono molto abituati a qualificarsi ed a vincere in Champions. Ma non mi accontento, c'è ancora molto lavoro da fare. Io ho sempre creduto a questa qualificazione, ho un mentalità positiva e propositiva: ho sempre creduto nel mo lavoro".

00:49Champions: Allegri “troppi errori, dobbiamo chiuderle prima”

(ANSA) - ROMA, 5 DIC - "Nel primo tempo abbiamo sbagliato abbastanza, soprattutto nei primi 20 minuti. In Europa è sempre difficile vincere, dovevamo fare il secondo gol perché abbiamo avuto le occasioni per farlo. Anche perché poi potevamo pareggiarla a fine primo tempo su un calcio d'angolo e poi sarebbe diventata un'altra partita": l'allenatore della Juventus commenta così il passaggio agli ottavi della sua squadra. "Nel secondo tempo c'è stato un po' di appannamento - ha aggiunto - abbiamo sbagliato qualche passaggio e abbiamo dovuto difenderci per far passare il momento di sofferenza. Dobbiamo migliorare in alcuni aspetti, anche nel chiudere le partite. Dobbiamo capire quando dare il morso decisivo all'avversario per vincere le gare e migliorare nelle scelte dei passaggi". "Dybala in difficoltà? E' un momento dove le cose non gli vengono bene e ci sta - le parole del tecnico bianconero - Anche l'anno scorso gli è successa la stessa cosa. Deve stare sereno e riprendere a fare le cose con grande semplicità".

00:28Champions: Roma agli ottavi

(ANSA) - ROMA, 5 DIC - La Roma si è qualificata agli ottavi di Champions League grazie al successo per 1-0 sugli azeri del Qarabag, nell'ultimo incontro della fase a gironi (gruppo C). I giallorossi chiudono il girone al primo posto grazie anche la pareggio (1-1) tra Chelsea e Atletico Madrid con i Blues di Conte agli ottavi ma come seconda. A decidere il match dell'Olimpico è una reste di Diego Perotti, a segno all'inizio del secondo tempo: incursione dell'argentino che entra in area e serve Dzeko che sul filo del fuorigioco tura, Sehic para ma sul rimpallo Perotti infila di testa a porta vuota.

23:03Calcio: Pioli, Napoli? Nessuna gara è impossibile

(ANSA) - FIRENZE, 5 DIC - "Il Napoli ha qualità, organizzazione, un allenatore molto bravo e pratica un gioco spettacolare. Ma nel calcio non esistono partite impossibili". Così Stefano Pioli in vista della trasferta campana. Il tecnico viola ha anche dedicando belle parole al suo talento migliore, Federico Chiesa, peraltro uno dei giocatori più corteggiati dal Napoli: "Federico sta dimostrando di avere grandi qualità e capacità, non ce sono molti di giocatori di 20 anni come lui. Sta crescendo e correggendo i suoi errori, è un ragazzo molto attento e umile, sa bene che deve ancora lavorare tanto ma è sicuramente un giocatore di grandi prospettive".

23:00Champions: Mertens, Manchester City darà il massimo

(ANSA) - NAPOLI, 5 DIC - "Nel 2012 persi due denti in uno scontro di gioco al De Kuip, ma vincemmo 3-0. Per lo stesso risultato sono pronto a lascare altri due denti". Lo ha detto l'attaccante del Napoli Dries Mertens alla vigilia della sfida decisiva di Champions League in casa del Feyenoord. Mertens ha ricordato la finale di Coppa d'Olanda del 2012, vinta dal suo Psv contro l'Heracles, in cui il belga segnò ma perse due denti in uno scontro con un avversario. Mertens ha fiducia nel fatto che il Manchester Cty batta lo Shakhtar ("daranno il massimo, possono fare il record di punti", dice) e si prepara a una gara senza il suo 'gemello' Insigne: "Lorenzo è un grande giocatore - ha detto - ci manca sempre ma abbiamo un bel gruppo e lo dimostreremo domani. Io sto bene non mi sento stanco, ho le batterie cariche e sono contento che finalmente sto giocando tanto. In campionato non segno da quattro partite ma stiamo segnando poco purtroppo, ora dobbiamo ritrovare il nostro gioco migliore e i gol".

22:53Stadio Roma: Raggi “con meno cemento, grande risultato”

(ANSA) - ROMA, 5 DIC - "Uno stadio fatto bene, grande risultato per la città. Ok a progetto innovativo e moderno: meno cemento e più verde. Impulso per nuovi posti di lavoro". Così la sindaca di Roma Virginia Ragli su Twitter. "Questa è una giornata storica, è un progetto importante per la città, di qualità, che va a riqualificare un'area degradata e che porterà lavoro. Siamo davvero contenti, ci abbiamo creduto e lo abbiamo portato a casa" ha aggiunto Raggi, dopo che la Conferenza dei Servizi ha dato il via libera al nuovo stadio della Roma. "Pronto in 3 anni? Lo spero" ha detto, entrando allo stadio Olimpico per assistere alla gara di Champions League tra i giallorossi e il Qarabag.

22:13Calcio: stadio Roma, via libera da Conferenza servizi

(ANSA) - ROMA, 5 DIC - La Conferenza dei Servizi ha dato il via libera - con prescrizioni - allo stadio della Roma. La decisione è stata presa al termine della seduta nella sede della Regione Lazio. L'iter approvato prevede l'adozione della variante urbanistica da parte del Campidoglio. "Sono molto felice per quello che questa giornata può rappresentare per Roma, per lo sviluppo futuro del club e per i nostri tifosi, ai quali vogliamo dare la nuova casa che meritano". James Pallotta ha espresso con una dichiarazione all'Ansa la sua gioia per la svolta sullo stadio giallorosso. "Il nostro progetto - aggiunge - rappresenterà un elemento di crescita per la città. Siamo tutti entusiasti di poter iniziare i lavori per costruire uno stadio che renderà i tifosi della Roma di oggi e di domani fieri di indossare i nostri colori e di intonare i nostri cori".