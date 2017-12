Ultima ora

11:06Corea Nord: Usa-Corea Sud, in esercitazioni bombardiere B-1B

(ANSA) - SEUL, 6 DIC - Gli Stati Uniti hanno schierato anche un bombardiere supersonico B-1B durante la maxi esercitazione congiunta con la Corea del Sud in corso sulla penisola coreana. Si tratta, commentano i media internazionali, di un chiaro avvertimento alla Corea del Nord dopo il lancio - la settimana scorsa - del suo missile balistico intercontinentale più potente di sempre. Il superbombardiere, normalmente basato a Guam, ha simulato bombardamenti su un campo militare vicino alla costa orientale della Corea del Sud. Alla maxi esercitazione, che durerà cinque giorni, partecipano oltre 200 aerei, inclusi 6 caccia F-22 e 18 caccia 'invisibili' F-35 americani.

11:04Calcio: Australia, per ruolo ct spuntano Klinsmann e Bielsa

(ANSA) - ROMA, 6 DIC - Si fanno anche i nomi di Marcelo Bielsa e Juergen Klinsmann per la panchina della Nazionale australiana, rimasta vuota dopo l'addio di Ange Postecoglou. Il ct dei 'socceroos' ha lasciato dopo avere guidato la propria squadra verso la conquista della qualificazione alla fase finale dei Mondiali dell'anno prossimo in Russia. Il Mundo deportivo descrive una Federcalcio australiana in fibrillazione, perché vuole al più presto trovare un ct preparato, ma soprattutto con una vasta esperienza internazionale. In effetti, sia Bielsa che Klinsmann hanno queste caratteristiche, avendo guidato rappresentative di peso come la Germania e gli Stati Uniti il primo, l'Argentina il secondo.

10:58Malta: tre uomini incriminati per omicidio giornalista

(ANSA) - ROMA, 6 DIC - La giustizia di Malta ha incriminato ieri in tarda serata tre uomini per l'omicidio della giornalista maltese Daphne Caruana Galizia: i tre, riporta il Times of Malta, sono tra le 10 persone sospette arrestate lunedì scorso e si sono dichiarati non colpevoli. Si tratta dei fratelli Alfred e George Degiorgio e di Vince Muscat, tutti molto conosciuti negli ambienti della criminalità e noti alla polizia. Non e' chiaro ancora, sottolinea il giornale, se c'e' anche un mandante dell'omicidio della giornalista, il 16 ottobre.

10:45Calcio: Crotone, l’allenatore Nicola si è dimesso

(ANSA) - CROTONE, 6 DIC - Davide Nicola ha presentato le dimissioni irrevocabili da allenatore del Crotone. La decisione improvvisa è stata presa dopo la sconfitta con l'Udinese, la quarta consecutiva tra campionato e Coppa Italia, a causa di incomprensioni con la dirigenza alla fine della gara. Nicola aveva detto che "chi pensava di salvarsi prima si sbagliava di grosso", una frase sibillina che forse era riferita a critiche di troppo. Silenzio dalla società che starebbe già lavorando per trovare il sostituto. Sviluppi sono attesi nelle prossime ore.

10:35Sci: per il ponte dell’Immacolata si scia sulle Dolomiti

(ANSA) - BOLZANO, 6 DIC - Puntuali per la festività dell'Immacolata dell'8 dicembre si scia in tutte le 12 zone sciistiche di Dolomiti Superski. Da oggi è disponibile la maggior parte degli impianti di risalita, compresi quelli della Val Gardena-Alpe di Siusi, della Val di Fassa, di Arabba-Marmolada. Domani si aggiungeranno gli impianti e le piste della Valle Isarco con Gitschberg-Jochtal e Plose, nonché San Martino di Castrozza-Passo Rolle con numerose aperture dall'8 dicembre. Saranno così in funzione 367 impianti di risalita (82% del totale) e 844 km di piste (70% del totale). Da oggi è aperto anche il Sellaronda in senso antiorario, mentre il giro orario sarà disponibile da venerdì 8 dicembre (attualmente interrotto tra Arabba e il Passo Pordoi causa collaudo impianto).

10:13Povertà: assolti 7 nomadi sgomberati da baraccopoli Milano

(ANSA) - MILANO, 6 DIC - Il Tribunale di Milano ha assolto 7 nomadi romeni per l'occupazione di una baraccopoli a Milano. Lo ha reso noto la Comunità di Sant'Egidio, precisando che la baraccopoli, in via Cima, era stata sgomberata il 15 marzo 2015, e agli occupanti era stato contestato il reato di "invasione di terreni ed edifici" compiuto "insediandosi all'interno di baracche fatiscenti utilizzate come dimora abituale". Gli imputati sono stati assolti perché "il fatto non costituisce reato". Il legale della Comunità di Sant'Egidio, che ha difeso i sette durante il processo, ha invocato lo stato di necessità, per salvaguardare il diritto fondamentale all' abitazione e per poter così riparare se stessi e le famiglie con bambini, senza causare danni a nessuno (il terreno su cui sorgevano le baracche era - ed è tuttora - inutilizzato). La baraccopoli di via Cima, seguita dai volontari della Comunità dal 2011 al 2015, era abitata da 8 famiglie e tutti i minori presenti erano iscritti regolarmente dall'asilo nido alle superiori. "La sentenza - dichiara la Comunità di Sant'Egidio - è importante perché è un forte 'stop' alla criminalizzazione della povertà. Le otto famiglie vivevano nelle baracche non per scelta ma per la povertà e l'assenza di alternative". La prova è data dal fatto che oggi, grazie al sostegno di Sant'Egidio, tutte le otto famiglie vivono in casa, continuano la scolarizzazione dei figli e in ciascuna almeno un componente lavora. "La povertà non si sconfigge con le ruspe o denunce che intasano i tribunali, ma con seri progetti di accompagnamento sociale" sottolinea la Comunità di Sant'Egidio.

09:13India: ciclone Ockhi, 39 morti e 167 dispersi in due Stati

(ANSA) - NEW DELHI, 6 DIC - Il ciclone Ockhi, che ha perso di intensità oggi trasformandosi in depressione tropicale prima di raggiungere le coste del Gujarat, ha causato nel suo passaggio giorni fa sull'India meridionale (Tamil Nadu e Kerala), un bilancio di 39 morti e 167 pescatori dei due Stati considerati ancora 'dispersi'. Lo riferisce l'agenzia di stampa Pti. In una conferenza stampa ieri sera, il direttore generale del ministero dell'Interno indiano, Sanjeev Kumar Jindal, ha precisato che "ad oggi le vittime fatali in Tamil Nadu sono state dieci, e altre 29 si sono avute in Kerala". Il responsabile ha aggiunto che "anche se non conosciamo il numero esatto dei dispersi, possiamo dire che ancora non sappiamo nulla di 74 pescatori del Tamil Nadu e di 93 del Kerala". Infine Jindal ha ricordato che i soccorritori hanno salvato in mare un totale di 556 pescatori durante il passaggio di Ockhi.