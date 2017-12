Ultima ora

12:08Una ventina di ‘senza casa’ occupano il Duomo di Catania

(ANSA) - CATANIA, 6 DIC - In seguito alla protesta di diverse famiglie che hanno occupato il Duomo di Catania per chiedere una casa e un lavoro alle Istituzioni, da ieri sera l'Arcivescovo Salvatore Gristina e il parroco Barbaro Scionti hanno deciso di riaprire le porte della Cattedrale per continuare l'attività liturgica. Le persone sono assistite dall'Unità di strada della Caritas Diocesana tramite l'Unità di Strada che ogni sera servirà 20 pasti caldi con primo, secondo, contorno e frutta. La decisione di accogliere le famiglie è giunta in seguito a un confronto con Prefettura e Amministrazione Comunale, dopo il fallimento di tutti i tentativi per creare un tavolo d'intesa. La Caritas Diocesana, che ha seguito la protesta dall'inizio, si è pertanto mossa per garantire a questi cittadini, in un momento di difficoltà lavorativa ed emergenza abitativa, un pasto caldo. La Caritas Diocesana di Catania auspica che "la situazione emergenziale, eccezionale e momentanea, possa trova una soluzione in tempi brevi".(ANSA).

12:03Aereo militare cadde su scuola, 27/o anniversario strage

(ANSA) - BOLOGNA, 6 DIC - Ricorrono 27 anni dalla strage dell'Istituto Salvemini di Casalecchio di Reno, alle porte di Bologna: il 6 dicembre del 1990 un aereo dell'Aeronautica militare precipitò, a causa di un'avaria, dentro un'aula della scuola, provocando la morte di 12 studenti quindicenni e più di ottanta feriti. "E' una delle pagine più brutte della nostra storia: morirono dei ragazzi, giovani vite spezzate il cui ricordo ci riempie ancora di angoscia e di dolore", ha detto Simonetta Saliera, presidente dell'Assemblea legislativa dell'Emilia-Romagna, in occasione dell'anniversario. "Ricordare le vittime e i sopravvissuti, chi ha perso la vita e chi ha convissuto con il terrore: è questo il dovere morale che spetta alle Istituzioni e a ogni cittadino. La strage - ha aggiunto - è una ferita ancora aperta nella nostra democrazia, nella vita quotidiana della nostra comunità che ancora non si dà una ragione sul perché dei ragazzi, innocenti, persero la vita in un modo così assurdo, così ingiusto. (ANSA).

11:48Pensionato milanese morì in casa, un fermo per omicidio

(ANSA) - MILANO, 6 DIC - Un ecuadoriano di 34 anni è stato fermato dai carabinieri della compagnia di San Donato per l'omicidio di un pensionato di 71 anni trovato il 26 novembre scorso senza vita nel suo appartamento a San Giuliano Milanese (Milano). Inizialmente si era pensato a una morte naturale ma l'autopsia ha rivelato che la causa del decesso è stata il soffocamento. L'ecuadoriano aveva dato l'allarme. Aveva detto di aver scoperto il corpo e di essere il badante che avrebbe dovuto iniziare a lavorare in casa dal giorno successivo. Gli elementi raccolti dai militari hanno convinto la procura di Lodi a emettere un provvedimento di fermo che è stato eseguito nella notte. (ANSA)

11:43Sicurezza: poliziotti italiani a mercatino Natale Innsbruck

(ANSA) - BOLZANO, 6 DIC - Come avviene ormai da tempo, anche nel corso del periodo dell'avvento, in considerazione del gran numero di turisti italiani che visita i mercatini natalizi di Innsbruck, due agenti della questura di Bolzano pattuglieranno per sette giorni nel capoluogo tirolese al fianco dei colleghi tirolesi. Infatti, l'accordo bilaterale tra Austria e Italia, avente per oggetto la cooperazione di polizia in ambito transfrontaliero, prevede anche la possibilità di procedere ad uno scambio del proprio personale, con la finalità di accrescere sempre più la conoscenza delle metodologie reciproche di lavoro e la collaborazione. In tale quadro di ottimale cooperazione, il questore di Bolzano Giuseppe Racca ed il direttore della polizia del Tirolo Helmut Tomac hanno appunto concordato l'invio dei due agenti italiani, la cui presenza è ritenuta fondamentale per gestire situazioni di vario genere che interessano migliaia di visitatori, giungendo a risultati pienamente condivisi.

11:42Natale: a Napoli un albero da Guinness ‘lungo’ 50 mila metri

(ANSA) - NAPOLI, 6 DIC - Un albero di Natale da guinness dei primati 'lungo', è il caso di dirlo, 50 mila metri, quelli del filo di rame colore ottanio utilizzato dall'artista spagnola per l'originale allestimento nella hall dell'hotel Mediterraneo a Napoli. L'opera "Christmas Endless Lights - Tramas de Luz" e' la terza installazione ospitata negli ultimi anni negli spazi dell'hotel che, nelle passate festività natalizie, hanno fatto da location per diversi artisti tra i quali Lello Esposito, Riccardo Dalisi e Marco Ferrigno. Oltre all'albero la hall ospita una grande matassa sempre dello stesso colore verde-azzurro che, sospesa al soffitto, accompagna i clienti dall'ingresso fino alla reception. ''Un mix di fili aggrovigliati che rimanda alla napoletanità, alla ricerca di una via d'uscita dalle difficoltà affidandosi alle proprie capacità - ha spiegato l'artista - ma anche e soprattutto alla speranza, al legame tra reale e divino, che a Natale è ancor più forte''.

11:34Calcio: Allegri “ottavi dolce obbligo, facile solo dopo”

(ANSA) - TORINO, 6 DIC - "Positività è la parola d'ordine". Il 2-0 contro l'Olympiacos, e la qualificazione Champions, dà entusiasmo a Massimiliano Allegri. "Siamo tra le migliori 16 d'Europa - sottolinea su Twitter l'allenatore dei bianconero -, per noi un dolce obbligo che sembra sempre facile soltanto a posteriori". La Juventus ha chiuso al secondo posto il girone alle spalle del Barcellona, conquistando la qualificazione solo all'ultima giornata, e può adesso concentrarsi sul campionato, con lo scontro diretto contro la capolista Inter in programma sabato nell'Allianz stadium.

11:06Corea Nord: Usa-Corea Sud, in esercitazioni bombardiere B-1B

(ANSA) - SEUL, 6 DIC - Gli Stati Uniti hanno schierato anche un bombardiere supersonico B-1B durante la maxi esercitazione congiunta con la Corea del Sud in corso sulla penisola coreana. Si tratta, commentano i media internazionali, di un chiaro avvertimento alla Corea del Nord dopo il lancio - la settimana scorsa - del suo missile balistico intercontinentale più potente di sempre. Il superbombardiere, normalmente basato a Guam, ha simulato bombardamenti su un campo militare vicino alla costa orientale della Corea del Sud. Alla maxi esercitazione, che durerà cinque giorni, partecipano oltre 200 aerei, inclusi 6 caccia F-22 e 18 caccia 'invisibili' F-35 americani.