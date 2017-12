Ultima ora

14:36Boschi, Cav non stravolga realtà, parlano i numeri

(ANSA) - ROMA, 6 DIC - "Silvio Berlusconi mi ha attaccato personalmente sostenendo che il centrosinistra non abbia fatto niente per le donne. Penso che i numeri siano la migliore risposta". Lo scrive su Facebook Maria Elena Boschi, elencando quanto fatto dai governi Renzi-Gentiloni. "Se però - aggiunge - FI pensa di fare della della lotta alla violenza di genere e delle misure per le donne argomento di scontro politico, sappia che noi ci siamo e risponderemo punto punto. Perché la realtà non può essere stravolta da nessuno, nemmeno da Berlusconi".

14:34Camorra: omicidio Genny Cesarano, quattro ergastoli

(ANSA) - NAPOLI, 6 DIC - Quattro condanne all'ergastolo per l'omicidio del 17enne Genny Cesaranno, vittima innocente nel Rione Sanità a Napoli il 6 settembre 2015 di una 'stesa' (i raid a colpi di pistola della camorra per seminare terrore tra gli avversari). La sentenza è stata emessa dal gup Alberto Vecchione al termine del processo con rito abbreviato. Il massimo della pena è stato inflitto a Luigi Curatelli, Antonio Buono, Ciro Perfetto e Mariano Torre mentre 16 anni è la condanna per Carlo Lorusso che ha collaborato con gli inquirenti.

14:17Fiamme in azienda, tre operai ustionati nel Torinese

(ANSA) - TORINO, 6 DIC - Tre operai sono rimasti feriti in un incidente sul lavoro in una ditta di prodotti chimici di strada San Mauro, a Torino. Ancora da chiarire la dinamica dell'incidente; secondo le prime informazioni sarebbero stati investiti da una fiammata durante la lavorazione di un solvente. Trasportati in ospedale, due sono in codice rosso per le ustioni riportate. Sul posto vigili del fuoco e polizia. L'incidente, nel giorno del decennale del rogo alla Thyssen che costò la vita a sette operai, in una fabbrica di strada San Mauro, dove le fiamme si sarebbero sviluppate dopo una esplosione. I tre feriti sono stati trasportati all'ospedale Cto. Nella fabbrica è intervenuto anche il nucleo Nbcr dei vigili del fuoco.(ANSA).

14:16Antimafia: domani relazione mafia-sport, arriva super Daspo

(ANSA) ROMA, 6 DIC - È convocata per domani alle ore 14 la seduta finale del Comitato Mafia e Manifestazioni sportive della Commissione Bicamerale Antimafia, che ha condotto in questi mesi l'indagine sulle infiltrazioni delle mafie nel calcio professionistico. Attesa per la relazione finale e le proposte normative in essa contenute: super Daspo e camere di sicurezza negli stadi sarebbero, secondo quanto risulta all'Ansa, i punti cardini della proposta avanzata dal comitato presieduto dal Pd Marco Di Lello. La relazione finale che contiene i frutti del lavoro svolto in questi mesi dal Comitato Mafia e manifestazioni sportive e le conseguenti proposte per stadi sicuri, dovrebbe essere approvata domani dal Comitato e la prossima settimana dalla Commissione parlamentare antimafia. Alcune disposizioni, secondo quanto si apprende, si cercherà di introdurle già nella prossima legge di Stabilità.(ANSA).

14:11Incidenti montagna: trovato morto escursionista disperso

(ANSA) - BRESCIA, 6 DIC - È stato trovato stamattina il cadavere di Enrico Usai, escursionista di 46 anni di Venezia disperso da sabato nella zona di Punta Almana, sopra Sale Marasino, nel Bresciano. Dopo avere perlustrato i luoghi in cui si presumeva potesse essersi diretto, sono state rilevate alcune tracce del suo passaggio in prossimità di un canale molto ripido. Mentre le squadre territoriali della V Delegazione Bresciana, in collaborazione con il SAGF - Soccorso alpino Guardia di Finanza, si stavano avvicinando, l'elicottero ha individuato il corpo dall'alto. Secondo la prima ricostruzione dei fatti, l'uomo è scivolato lungo il pendio sull'erba ghiacciata ed è caduto per una ventina di metri da un roccione. I traumi riportati hanno provocato la morte.

13:53Calcio: dg Roma “ottavi Champions diventino normalità”

(ANSA) - ROMA, 6 DIC - "Il passaggio del turno da primi del girone deve essere una grande soddisfazione, ma niente di più perché altrimenti viviamo queste situazioni come eccezionali e invece dobbiamo continuare a lavorare per fare in modo che diventino la normalità. Deve essere un passaggio per fare ancora meglio in futuro". Così il direttore generale della Roma, Mauro Baldissoni, all'indomani del successo dei giallorossi sul Qarabag che ha permesso alla squadra allenata da Di Francesco di qualificarsi agli ottavi di Champions League. "E' evidente che avevamo di fronte due squadre (Chelsea e Atletico Madrid, ndr) che per disponibilità, mezzi, e anche risultati negli ultimi anni si ponevano avanti a noi nei pronostici - ricorda il dirigente ai microfoni della radio ufficiale di Trigoria - ma consapevoli della nostra forza ci siamo giocati il passaggio del turno meritando alla fine di passare per primi. Lo rivendichiamo con orgoglio".

13:52Turismo: Ponte Immacolata, 7,3 mln italiani in viaggio

(ANSA) - ROMA, 6 DIC - Saranno circa 7 milioni e 329 mila gli italiani in viaggio per il ponte dell'8 dicembre con un aumento di oltre il 6% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. L'87,9% resterà in Italia mentre l'11,2% andrà all'estero. Emerge da una rilevazione di Federalberghi. Il giro di affari previsto corrisponde a circa 2,5 miliardi di euro (2 miliardi nel 2016). "Il trend di crescita - dice il presidente di Federalberghi Bernabò Bocca - racconta un Paese che non si ferma, che torna a credere nella ripresa, che considera il viaggio come un bene primario e investe su di esso. Tale tendenza va assecondata e doverosamente rafforzata, promuovendo politiche adeguate. Federalberghi, in vista della prossima legislatura, ha predisposto un manifesto con più di ottanta misure, per favorire l'attivazione di nuovi investimenti e l'espansione della base occupazionale".