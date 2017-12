Ultima ora

13:42Stadio Roma: Baldissoni, via lavori massimo a primavera

(ANSA) - ROMA, 6 DIC - L'apertura dei cantieri massimo in primavera, la partita d'inaugurazione nella stagione sportiva 2020/21. All'indomani del via libera al progetto dello stadio della Roma, da parte della Conferenza dei servizi, il dg del club giallorosso Mauro Baldissoni fissa i tempi: "L'obiettivo è avviare i cantieri per fine aprile, massimo inizio maggio del 2018, quindi nella prossima primavera, in modo poi da avere i tempi di costruzione che possono variare dai 26 ai 28 mesi. E, quindi, avere come obiettivo raggiungibile la stagione 2020/21".

13:32Gb: lite fra ministri su voli di Stato, Hammond nel mirino

(ANSA) - LONDRA, 6 DIC - Niente aerei militari d'ora in avanti per i voli di Stato del cancelliere dello Scacchiere britannico, Philip Hammond, titolare del dicastero chiave del Tesoro nell'esecutivo conservatore di Theresa May. Il diktat, stando a quanto rivela oggi con grande evidenza il Times, é arrivato direttamente da un suo collega di governo, l'emergente neo ministro della Difesa, Gavin Williamson, che lo accusa - né più né meno - di essere moroso. La decisione del dicastero della Difesa fa infatti riferimento ai presunti conti non pagati da Hammond e dal suo ministero per tutta una serie di 'passaggi aerei' recenti. Di qui lo stop: Hammond non sarà più ammesso a bordo fino al saldo completo. Dietro la vicenda - ennesima zuffa interna al governo May, per di più fra due ministri considerati entrambi esponenti della corrente Tory moderata - fa capolino con ogni probabilità altro: il risentimento della Difesa contro i tagli di bilancio imposti dal cancelliere dello Scacchiere alle spese militari.

13:30Catalogna: bandiera sarda a manifestazione Bruxelles

(ANSA) - CAGLIARI, 6 DIC - Un gruppo di delegati di Sardigna Natzione Indipendentzia (Sni), guidati dal coordinatore nazionale Bustianu Cumpostu, sarà domani, giovedì 7 dicembre, a Bruxelles in occasione della manifestazione a sostegno della Repubblica Catalana, "del governo catalano in esilio, per la liberazione dei prigionieri politici e per la democrazia e la libertà dei popoli". Una bandiera raffigurante i Quattro Mori, firmata da circa 500 sardi, verrà donata a Carles Puigdemont, presidente della Generalitat della Catalogna sino allo scorso ottobre. "E' un segno di sostegno - spiegano gli attivisti di Sni - al diritto di decidere del popolo catalano e dei prigionieri politici detenuti nelle carceri spagnole per aver dato corso alla volontà indipendentista espressa dal loro popolo tramite regolare referendum". Come in occasione del referendum indipendentista dell'1 ottobre i delegati di Sni saranno in prima linea, per "difendere i catalani dalla repressione dello stato spagnolo occupante - dicono -. Chiediamo anche il riconoscimento di quanto da loro deciso legittimamente tramite referendum. Il popolo catalano - concludono gli indipendentisti sardi - ha il diritto di decidere il proprio futuro e tale diritto è inalienabile e da difendere a qualsiasi costo".(ANSA).

13:29Treno deraglia in galleria nel cosentino, un ferito

(ANSA) - COSENZA, 6 DIC - Un incidente ferroviario si è verificato questa mattina sulla linea nella tratta tra Cosenza e Paola. Secondo le prime notizie si tratta del deragliamento di un treno regionale che viaggiava in direzione Paola avvenuto all'interno della galleria Santomarco, forse a causa di un malore del macchinista. La tratta è stata chiusa per favorire l'arrivo dei soccorsi e sul posto si sono recate due squadre dei vigili del fuoco di Paola e Rende. Al momento, secondo quanto si è appreso, vi sarebbe un solo ferito, il macchinista. (ANSA).

13:24Euro 2020: Roma fra candidate a ospitare sfida inaugurale

(ANSA) - GINEVRA, 6 DIC - L'Esecutivo dell'Uefa, che si riunisce per l'ultima volta dell'anno domani a Nyon, designerà la città destinata a ospitare la partita d'apertura dell'Europeo 2020. Roma figura fra le candidate. Per ospitare il match inaugurale del torneo, che si disputerà in diversi paesi europei per celebrare i 60 anni dell'Uefa, oltre alla Capitale, sono candidate Amsterdam, Bruxelles, Glasgow, S.Pietroburgo. Roma era già stata scelta per ospitare alcune sfide dell'Europeo, fra le quali un quarto di finale. Semifinali e finale si disputeranno a Londra. L'Uefa determinerà anche la ripartizione geografica delle partite per evitare viaggi troppo lunghi alle squadre. L'altra competizione della quale parlerà l'Uefa domani è la futura Nations League, una sorta di mini-campionato per Nazionali che, dal prossimo settembre, sostituirà buona parte delle amichevoli. L'Italia è in I Divisione (Serie A), assieme ad altre 11 Nazionali - vi saranno in tutto quattro divisioni - e il sorteggio dei gironi si svolgerà a Losanna il 24 gennaio.

13:22Senato: Zanda, approveremo ddl calendario, anche ius soli

(ANSA) - ROMA, 6 DIC - "Resto dell'idea che il calendario così come ieri è stato definito dalla Conferenza dei Capigruppo del Senato possa essere interamente rispettato prima della pausa natalizia, a partire dal ddl sul fine vita e comprendendo lo Ius soli. A condizione che nessun gruppo organizzi tattiche ostruzionistiche o favorisca artificiose perdite di tempo. Se questo accadesse mi vedrei costretto a chiedere una nuova convocazione della Conferenza dei Capigruppo per modificare il calendario". Lo afferma il presidente dei senatori Pd, Luigi Zanda.

13:19Gas: manifestazione ‘No Tap’ nel Salento,più di 2000 persone

(ANSA) - MELENDUGNO (LECCE), 6 DIC - Più di 2000 persone, tra cui numerosi bambini, partecipano a Melendugno al corteo, autorizzato, per dire 'No' all'approdo del gasdotto Tap sulle coste del Comune salentino e per protestare contro la 'militarizzazione' del territorio dopo l'ordinanza prefettizia emessa nella notte tra il 12 e il 13 novembre scorso che prevede l'impossibilità per chiunque non sia autorizzato di avvicinarsi all'area del cantiere che è circondata da un cordone di sicurezza delle forze dell'ordine. Le attività commerciali di Melendugno e dei Comuni limitrofi sono chiuse e i commercianti hanno affisso sulle serrande locandine con su scritto: "Chiudo per dignità", oppure "Questa attività rimarrà chiusa per aderire alla manifestazione 'No Tap'". Alla iniziativa hanno aderito spontaneamente anche studi professionali. Il corteo è arrivato nella piazza principale del paese dove prenderanno la parola il sindaco, Marco Potì, e il responsabile 'No Tap', Gianluca Maggiore, e, successivamente, si sposterà sul lungomare di San Foca