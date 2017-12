Ultima ora

13:53Calcio: dg Roma “ottavi Champions diventino normalità”

(ANSA) - ROMA, 6 DIC - "Il passaggio del turno da primi del girone deve essere una grande soddisfazione, ma niente di più perché altrimenti viviamo queste situazioni come eccezionali e invece dobbiamo continuare a lavorare per fare in modo che diventino la normalità. Deve essere un passaggio per fare ancora meglio in futuro". Così il direttore generale della Roma, Mauro Baldissoni, all'indomani del successo dei giallorossi sul Qarabag che ha permesso alla squadra allenata da Di Francesco di qualificarsi agli ottavi di Champions League. "E' evidente che avevamo di fronte due squadre (Chelsea e Atletico Madrid, ndr) che per disponibilità, mezzi, e anche risultati negli ultimi anni si ponevano avanti a noi nei pronostici - ricorda il dirigente ai microfoni della radio ufficiale di Trigoria - ma consapevoli della nostra forza ci siamo giocati il passaggio del turno meritando alla fine di passare per primi. Lo rivendichiamo con orgoglio".

13:52Turismo: Ponte Immacolata, 7,3 mln italiani in viaggio

(ANSA) - ROMA, 6 DIC - Saranno circa 7 milioni e 329 mila gli italiani in viaggio per il ponte dell'8 dicembre con un aumento di oltre il 6% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. L'87,9% resterà in Italia mentre l'11,2% andrà all'estero. Emerge da una rilevazione di Federalberghi. Il giro di affari previsto corrisponde a circa 2,5 miliardi di euro (2 miliardi nel 2016). "Il trend di crescita - dice il presidente di Federalberghi Bernabò Bocca - racconta un Paese che non si ferma, che torna a credere nella ripresa, che considera il viaggio come un bene primario e investe su di esso. Tale tendenza va assecondata e doverosamente rafforzata, promuovendo politiche adeguate. Federalberghi, in vista della prossima legislatura, ha predisposto un manifesto con più di ottanta misure, per favorire l'attivazione di nuovi investimenti e l'espansione della base occupazionale".

13:42Stadio Roma: Baldissoni, via lavori massimo a primavera

(ANSA) - ROMA, 6 DIC - L'apertura dei cantieri massimo in primavera, la partita d'inaugurazione nella stagione sportiva 2020/21. All'indomani del via libera al progetto dello stadio della Roma, da parte della Conferenza dei servizi, il dg del club giallorosso Mauro Baldissoni fissa i tempi: "L'obiettivo è avviare i cantieri per fine aprile, massimo inizio maggio del 2018, quindi nella prossima primavera, in modo poi da avere i tempi di costruzione che possono variare dai 26 ai 28 mesi. E, quindi, avere come obiettivo raggiungibile la stagione 2020/21".

13:32Gb: lite fra ministri su voli di Stato, Hammond nel mirino

(ANSA) - LONDRA, 6 DIC - Niente aerei militari d'ora in avanti per i voli di Stato del cancelliere dello Scacchiere britannico, Philip Hammond, titolare del dicastero chiave del Tesoro nell'esecutivo conservatore di Theresa May. Il diktat, stando a quanto rivela oggi con grande evidenza il Times, é arrivato direttamente da un suo collega di governo, l'emergente neo ministro della Difesa, Gavin Williamson, che lo accusa - né più né meno - di essere moroso. La decisione del dicastero della Difesa fa infatti riferimento ai presunti conti non pagati da Hammond e dal suo ministero per tutta una serie di 'passaggi aerei' recenti. Di qui lo stop: Hammond non sarà più ammesso a bordo fino al saldo completo. Dietro la vicenda - ennesima zuffa interna al governo May, per di più fra due ministri considerati entrambi esponenti della corrente Tory moderata - fa capolino con ogni probabilità altro: il risentimento della Difesa contro i tagli di bilancio imposti dal cancelliere dello Scacchiere alle spese militari.

13:30Catalogna: bandiera sarda a manifestazione Bruxelles

(ANSA) - CAGLIARI, 6 DIC - Un gruppo di delegati di Sardigna Natzione Indipendentzia (Sni), guidati dal coordinatore nazionale Bustianu Cumpostu, sarà domani, giovedì 7 dicembre, a Bruxelles in occasione della manifestazione a sostegno della Repubblica Catalana, "del governo catalano in esilio, per la liberazione dei prigionieri politici e per la democrazia e la libertà dei popoli". Una bandiera raffigurante i Quattro Mori, firmata da circa 500 sardi, verrà donata a Carles Puigdemont, presidente della Generalitat della Catalogna sino allo scorso ottobre. "E' un segno di sostegno - spiegano gli attivisti di Sni - al diritto di decidere del popolo catalano e dei prigionieri politici detenuti nelle carceri spagnole per aver dato corso alla volontà indipendentista espressa dal loro popolo tramite regolare referendum". Come in occasione del referendum indipendentista dell'1 ottobre i delegati di Sni saranno in prima linea, per "difendere i catalani dalla repressione dello stato spagnolo occupante - dicono -. Chiediamo anche il riconoscimento di quanto da loro deciso legittimamente tramite referendum. Il popolo catalano - concludono gli indipendentisti sardi - ha il diritto di decidere il proprio futuro e tale diritto è inalienabile e da difendere a qualsiasi costo".(ANSA).

13:29Treno deraglia in galleria nel cosentino, un ferito

(ANSA) - COSENZA, 6 DIC - Un incidente ferroviario si è verificato questa mattina sulla linea nella tratta tra Cosenza e Paola. Secondo le prime notizie si tratta del deragliamento di un treno regionale che viaggiava in direzione Paola avvenuto all'interno della galleria Santomarco, forse a causa di un malore del macchinista. La tratta è stata chiusa per favorire l'arrivo dei soccorsi e sul posto si sono recate due squadre dei vigili del fuoco di Paola e Rende. Al momento, secondo quanto si è appreso, vi sarebbe un solo ferito, il macchinista. (ANSA).

13:24Euro 2020: Roma fra candidate a ospitare sfida inaugurale

(ANSA) - GINEVRA, 6 DIC - L'Esecutivo dell'Uefa, che si riunisce per l'ultima volta dell'anno domani a Nyon, designerà la città destinata a ospitare la partita d'apertura dell'Europeo 2020. Roma figura fra le candidate. Per ospitare il match inaugurale del torneo, che si disputerà in diversi paesi europei per celebrare i 60 anni dell'Uefa, oltre alla Capitale, sono candidate Amsterdam, Bruxelles, Glasgow, S.Pietroburgo. Roma era già stata scelta per ospitare alcune sfide dell'Europeo, fra le quali un quarto di finale. Semifinali e finale si disputeranno a Londra. L'Uefa determinerà anche la ripartizione geografica delle partite per evitare viaggi troppo lunghi alle squadre. L'altra competizione della quale parlerà l'Uefa domani è la futura Nations League, una sorta di mini-campionato per Nazionali che, dal prossimo settembre, sostituirà buona parte delle amichevoli. L'Italia è in I Divisione (Serie A), assieme ad altre 11 Nazionali - vi saranno in tutto quattro divisioni - e il sorteggio dei gironi si svolgerà a Losanna il 24 gennaio.