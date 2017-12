Ultima ora

15:58Pinotti, insultata dopo condanna bandiera

(ANSA) - ROMA, 6 DIC - "Sabato sera ho condannato con nettezza l'esposizione di una bandiera neonazista all'interno della caserma Baldissera di Firenze. Da quel momento sono stata ricoperta da insulti e minacce di ogni tipo da parte di chi vorrebbe far credere che in realtà quella bandiera sia 'semplicemente una vessillo della Marina imperiale tedesca'". Lo scrive su facebook il ministro della Difesa, Roberta Pinotti, sottolineando che "lo squadrismo da tastiera di chi pensa di derubricare un fatto grave in una presunta gaffe storica o in una fake news non passerà sotto silenzio e tutti quei commenti che hanno passato il segno di una critica civile verranno sottoposti all'autorità giudiziaria". "I simboli - prosegue il ministro Pinotti - sono ciò che diventano e l'uso che se ne fa: con la caduta di Hitler tutto ciò che potesse richiamare il partito del Fuhrer è stato vietato, ecco perché i neonazisti, per ovviare al divieto, hanno iniziato ad utilizzare il vessillo del Secondo Reich nelle proprie manifestazioni".

15:53Thyssen: in decennale rogo al via lavori memoriale vittime

(ANSA) - TORINO, 6 DIC - "Erano dieci anni che aspettavamo questo momento, ce lo avevano promesso e finalmente è arrivato". Così Grazia Cascino, mamma di Rosario Rodinò, uno dei sette operai morti dieci anni fa nel rogo della Thyssenkrupp, davanti all'impalcatura di quello che, al cimitero Monumentale di Torino, diventerà il memoriale della tragedia. Il progetto, realizzato da Afc Torino in accordo con il Comune, prevede la realizzazione di un'opera in cemento armato con una serie di pilastri bianchi intorno che perdono la loro simmetria come colpiti dalla tragedia improvvisa. Il memoriale dovrebbe essere ultimato nel 2019; la spesa stimata è di 280 mila euro. "Diamo alla Città un luogo per non dimenticare", dice l'assessore ai Cimiteri, Marco Giusta, che invita a "pensare oltre la tragedia e a ricordare finalmente chi erano quelle sette persone prima di quella notte". In occasione dell'inaugurazione del cantiere dell'opera sono stati liberati in cielo sette palloncini bianchi, ognuno col nome degli operai morti alla Thyssen.

15:41Sospeso parroco a Reggio Calabria, rapporti con minorenni

(ANSA) - REGGIO CALABRIA, 6 DIC - L'arcivescovo di Reggio Calabria, mons. Giuseppe Fiorini Morosini, ha sospeso un sacerdote, don Carmelo Perrello, parroco della chiesa di San Gregorio, dopo che al religioso é stato notificato un decreto di perquisizione da parte della Procura della Repubblica per detenzione di materiale pedopornografico e rapporti sessuali con minorenni. La notizia é riportata dal periodico "Avvenire di Calabria", edito dalla Curia arcivescovile reggina. "L'Arcivescovo, fiducioso nel lavoro della magistratura - é detto in una nota - si pone sin da ora in atteggiamento amorevole nei confronti delle presunte vittime, chiedendo perdono per l'eventuale male arrecato". Il procedimento a carico del parroco sarebbe scaturito da esposti presentati alla Procura della Repubblica da alcuni fedeli che avevano rilevato comportamenti anomali da parte del sacerdote. L'inchiesta a carico del religioso é coordinata dal Procuratore della Repubblica aggiunto, Gerardo Dominijanni. (ANSA).

15:32A Consulta obbligo pg riferire superiori

(ANSA) - ROMA, 6 DIC - La Corte costituzionale ha detto sì al conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato riguardo all'obbligo della polizia giudiziaria di riferire alla propria scala gerarchica sulle indagini in corso. Nelle prossime settimane sarà fissata l'udienza per la trattazione del conflitto nel merito. La Corte costituzionale, spiega l'ufficio stampa della Consulta, ha "dichiarato ammissibile, in sede preliminare, il conflitto di attribuzioni sollevato dal Procuratore della Repubblica di Bari nei confronti del Governo con riferimento alla norma del decreto legislativo n. 177/2016". La norma contestata stabilisce che, a seguito di apposite istruzioni, la polizia giudiziaria trasmetta alla propria scala gerarchica "le notizie relative all'inoltro delle informative di reato all'autorità giudiziaria indipendentemente dagli obblighi prescritti dalle norme del Codice di procedura penale".

15:30Caporalato: sfruttavano profughi nel Bresciano, 2 arresti

(ANSA) - BRESCIA, 6 DIC - I carabinieri di Carpenedolo e del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Brescia hanno arrestato un imprenditore 56enne italiano e di 42enne pachistano, ritenuti responsabili di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro. Durante i controlli ad una delle strutture di accoglienza, alcuni richiedenti asilo avevano dichiarato di lavorare presso aziende varie della bassa Bresciana. I militari hanno effettuato controlli presso le aziende indicate e in una di queste hanno notato tre persone dileguarsi sul retro. Le irregolarità amministrative riscontrate nel corso dell'ispezione e le risposte elusive rese dal titolare, hanno dato il via ad una serie di ulteriori verifiche che hanno fatto emergere una situazione di sfruttamento e caporalato aggravato. Il pachistano reclutava la manovalanza tra extracomunitari in difficoltà e il titolare della ditta offriva loro un'occupazione per la quale - non sempre - pagava circa 3.50 euro all'ora. Massacranti i turni di lavoro: 10 ore giornaliere per 6 giorni.

15:29Pugilato: Nino Benvenuti operato ad una spalla

(ANSA) - ROMA, 6 DIC - Non si arrende, il Nino nazionale, nell'anno del Cinquantenario dalla notte al Madison; e, alla bella età di 79 anni, sfida la salute che prova a prenderlo a pugni e affronta un intervento ortopedico ad una spalla, salendo sul 'ring' della sala operatoria insieme con il chirurgo prof. Agostino Tucciarone. Ricoverato presso l'Icot di Latina, e operato questa mattina, Benvenuti ha affrontato brillantemente l'operazione e preannuncia che provvederà, non appena possibile, a sistemare anche l'altra spalla. Superato con la grinta di sempre anche questo match Nino, appresa la recente notizia della scomparsa di Giovanna Maria Carnera, rivolge un affettuoso pensiero alla famiglia del gigante buono, cui è legato da particolare affetto. "Se anche non potrò essere presente al suo funerale, il mio cuore sarà a Sequals", ha detto Benvenuti.

15:22Calcio: Crotone conferma dimissioni di Nicola e dello staff

(ANSA) - CROTONE, 6 DIC - "Il Football Club Crotone comunica che il tecnico Davide Nicola ha presentato, in data odierna, le sue dimissioni da allenatore della prima squadra". Lo ha reso noto la società con un comunicato sul proprio sito. "Insieme al tecnico piemontese - prosegue la nota - hanno rassegnato le dimissioni i componenti del suo staff: l'allenatore in seconda Manuele Cacicia, il preparatore atletico Gabriele Stoppino e il collaboratore tecnico Rossano Berti. La Società ringrazia il tecnico e il suo staff per il lavoro svolto e augura loro le migliori fortune in campo professionale ed umano". L'allenamento di oggi, conclude la nota, "verrà condotto da Antonio Macrì, Ivan Moschella e Elmiro Trombino", rispettivamente preparatore dei portieri, allenatore e preparatore atletico che hanno collaborato con Nicola ma non facevano parte del suo staff.