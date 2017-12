Ultima ora

16:13Banche: Orfini, De Bortoli mente su audizione Ghizzoni

(ANSA) - ROMA, 6 DIC - "Mi dispiace per il direttore De Bortoli che, come riportano le agenzie, ieri sera era in tv a dire che il Pd si oppone all'audizione di Ghizzoni, nonostante il Pd in realtà abbia fatto esattamente il contrario. Mi pare evidente che ha un rapporto travagliato con la verità, e sono certo che nella prossima puntata Bianca Berlinguer troverà modo di spiegare ai suoi spettatori che quella di De Bortoli era una bugia bella e buona". Lo scrive su Facebook Matteo Orfini, presidente del Pd.

16:12Brexit: May, lasceremo il mercato unico

(ANSA) - LONDRA, 6 DIC - Theresa May insiste che il Regno Unito "uscirà dal mercato unico e dall'unione doganale" rispondendo a domande sulla Brexit nel Question Time di oggi. Ma la premier conservatrice britannica sottolinea anche la volontà di raggiungere un accordo con Bruxelles che sia positivo per l'intero Paese, in particolare riferendosi alle future relazioni commerciali con l'Ue. Sollecitata più tardi dal capogruppo unionista del Dup ai Comuni sul tema specifico del confine irlandese, Theresa May ha rimarcato che un'intesa - saltata lunedì proprio a causa del veto del Dup - va trovata con l'obiettivo di evitare il ritorno di una frontiera "hard" dopo la Brexit fra Irlanda e Irlanda del Nord. E ha ricordato gli interessi comuni di Londra, Belfast e Dublino al riguardo, richiamando il fatto che già esiste ad esempio "un mercato energetico comune" fra le due parti dell'Isola Verde.

16:10Movimento MeToo è la persona dell’anno di Time 2017

(ANSA) - NEW YORK, 6 DIC - Il movimento #MeToo contro le molestie sessuali è la persona dell'anno di Time 2017. L'annuncio oggi su Time.com e la Nbc. Con la copertina di fine anno Time ha reso omaggio alle donne che "hanno rotto il silenzio" nel mondo dell'entertainment, della politica, dei media e più in generale nel mondo del lavoro. L'annuncio e' arrivato sul programma Today della Nbc, che solo pochi giorni fa ha licenziato il suo conduttore Matt Lauer. Al secondo posto della classifica che vede in testa #MeToo, il presidente Donald Trump, al terzo il presidente cinese Xi Jinping. Completano la cinquina il procuratore speciale Robert Mueller e il leader nordcoreano Kim Jong un.

16:09Amianto: l’11 presidio e sciopero della fame a Montecitorio

(ANSA) - CAGLIARI, 6 DIC - Un presidio silenzioso e lo sciopero della fame per chiedere al Governo e al Parlamento l'approvazione di una legge "giusta, equa e chiara", che affermi i diritti "ora negati" ai militari e i civili del comparto Difesa e della sicurezza nazionale esposti e vittime dell'amianto e altri fattori nocivi, "senza l'erosione di quelli già riconosciuti". Il sit-in sarà attuato lunedì 11 dicembre dai presidenti di Afeva Sardegna, Salvatore Garau, e di Afea nazionale, Pietro Serarcangeli, davanti alla Camera dei Deputati. Da qui Garau inizierà lo sciopero della fame "che proseguirà ad oltranza", assicura lui stesso all'ANSA. Il giorno successivo, martedì 12, dalle 15 alle 19, sempre in piazza Montecitorio, ci sarà la mobilitazione generale, indetta dal Coordinamento Amianto pro Comparto Difesa, con la partecipazione di associazioni, familiari del personale attivo e dei militari in congedo. "Chiediamo che il Governo e il Parlamento restituiscano il giusto peso al patto sigillato col giuramento di assoluta di fedeltà alle istituzioni Repubblicane, alla Costituzione e alla Repubblica - spiega Garau - sollecitiamo una normativa rigorosa che superi l'attuale matassa intricata fatta di singole norme che si sono succedute negli anni e che hanno da un lato tutelato e disciplinato gli esposti e i malati e dall'altro gli hanno negato il riconoscimento dato invece ad altre categorie. Siamo anche delusi dalla Commissione Uranio perché da quei lavori non è arrivato né un centesimo né una riga di legge che vada a favore del riconoscimento amministrativo. Ora - annuncia - c'è un'opportunità: inserire una norma nella legge di stabilità 2018". (ANSA).

16:07Furbetti del cartellino in Usl Vda, sei indagati

(ANSA) - AOSTA, 6 DIC - Sei dipendenti dell'Usl della Valle d'Aosta sono indagati dalla procura del capoluogo nell'ambito di un'inchiesta sui 'furbetti del cartellino'. Lo ha appreso l'ANSA. Le indagini - coordinate dal pm Luca Ceccanti - sono state condotte dal Nucleo di polizia tributaria della Guardia di finanza. Le accuse sono per alcuni di truffa aggravata e per altri di false attestazioni delle presenze relative alla timbratura dei cartellini. In dettaglio i finanzieri hanno scoperto dei dipendenti amministrativi dell'azienda sanitaria, in servizio in via Guido Rey e all'ospedale Parini di Aosta, che timbravano il cartellino per conto di colleghi. Irregolarità che sono state documentate grazie a una telecamera nascosta. Inoltre, adducendo come scusa di aver dimenticato il badge, alcuni indagati nel riepilogo di fine mese si segnavano presenti in orari in cui invece erano fuori ufficio. Uno di loro è stato seguito tutto il giorno dai finanzieri in giro per Aosta mentre risultava essere presente sul posto di lavoro. (ANSA).

16:05Calcio: Juve,Buffon “che onore essere premiato da avversari”

(ANSA) - TORINO, 6 DIC - "Essere elogiato da un compagno di squadra è un privilegio - ha spiegato sul proprio profilo Twitter, il capitano della Juventus -. Essere premiati da un avversario, un onore". Il giorno dopo la qualificazione della Juventus agli ottavi di Champions, Buffon, assente ieri per un leggero infortunio, ringrazia pubblicamente il presidente dell'Olympiacos per il premio consegnatogli nello stadio di Atene, accolto con un applauso dal pubblico. Gli altri bianconeri sui social celebrano il successo: "Avanti così, primo obiettivo raggiunto", scrive Cuadrado, autore del primo gol. Barzagli, capitano per una sera, twitta: "Girone passato, ora attendiamo i sorteggi". "Obiettivo raggiunto", è l'attacco del post di Marchisio, che poi dedica il resto del suo intervento ai tifosi coinvolti nei tafferugli prima della partita tra le tifoserie: "Un grazie a tutti i nostri tifosi e un pensiero a coloro che sono rimasti coinvolti negli scontri di Atene".

16:05No a esclusione prof ruolo da concorsi

(ANSA) - ROMA, 6 DIC - I docenti di ruolo non possono essere esclusi dai concorsi. Lo ha stabilito la Corte Costituzionale, con una sentenza, relatore Giuliano Amato, che ha dichiarato illegittima quella parte della 'Buona Scuola' là dove esclude dalla partecipazione ai concorsi pubblici per il reclutamento del personale docente gli insegnanti già assunti con contratto a tempo indeterminato nelle scuole statali. La pronuncia, sostiene la Corte, è pertanto destinata ad applicarsi anche alle prossime procedure concorsuali di reclutamento dei docenti.