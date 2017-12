Ultima ora

16:21Gerusalemme: Erdogan convoca summit Paesi islamici

(ANSA) - ISTANBUL, 6 DIC - Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha invitato i 57 Paesi membri dell'Organizzazione della cooperazione islamica (Oic) a riunirsi tra una settimana (il 13 dicembre) a Istanbul per un summit straordinario sull'attesa decisione di Donald Trump di riconoscere Gerusalemme come capitale di Israele. Lo ha reso noto il suo portavoce, Ibrahim Kalin, spiegando che Erdogan ha avuto in queste ore contatti telefonici in merito con il suo omologo palestinese Abu Mazen e i leader di Iran, Arabia Saudita, Qatar, Tunisia, Pakistan, Indonesia e Malesia.

16:19Puigdemont, torno solo se ci sarà rispetto del voto

(ANSA) - BRUXELLES, 6 DIC - "La nostra intenzione è di tornare il più rapidamente possibile a casa": lo ha detto il presidente catalano destituito Carles Puigdemont oggi a Bruxelles, ma solo "se sarà rispettato il risultato elettorale" dello scrutinio del 21 dicembre e se "lo Stato ci garantisce che sarà rispettato". Puigdemont ha sottolineato che "per ora restiamo qui" a Bruxelles, perché "non abbiamo ancora avuto la risposta se possiamo spostarci". Puigdemont ha denunciato una "persecuzione politica" da parte dello Stato spagnolo, affermando che Madrid "ha avuto paura" della giustizia belga e che per questo ha ritirato ieri l'euro-mandato di arresto nei suoi confronti. "Lo Stato spagnolo ha avuto paura del ridicolo, ha affermato, ha avuto paura di perdere".

16:17Doping: vicepremier russo, atleti puliti vadano a Giochi

(ANSA) - MOSCA, 6 DIC - Gli atleti russi "puliti" devono andare ai Giochi olimpici invernali: lo ha detto il vicepremier russo Arkadi Dvorkovich in quello che sembra un passo contro l'eventualità di un boicottaggio delle Olimpiadi a Pyeongchang da parte di Mosca ventilato ieri sera dal vicepresidente della Duma, Aleksandr Lebedev, dopo l'esclusione della squadra olimpica russa dai Giochi, decisa dal Cio. "Gli sportivi che andranno ai Giochi - ha detto Dvorkovich, citato dalla Tass da Londra - e noi sappiamo chi sono, avranno la divisa con i colori bianco, rosso, blu e, in ogni caso, sappiamo che loro rappresenteranno la Russia, quindi conviene loro andare". Il vicepremier ha poi definito il verdetto del Cio per il doping di Stato russo "una dimostrazione del mancato rispetto verso i Giochi olimpici e una decisione ingiusta".

16:15Droga in biberon bimba 3 anni,giudizio immediato madre

(ANSA) - ROMA, 6 DIC - Ha tentato di uccidere la figlia di tre anni dandole per due volte droghe e sedativi con il biberon, mentre la bimba era ricoverata all'ospedale Bambino Gesù di Roma per controlli. L'intervento tempestivo dei medici ha evitato la morte della bambina. Per questo Marina Addati, 29 anni, arrestata a gennaio e detenuta nel carcere di Benevento, è stata mandata a processo con giudizio immediato dalla Procura di Roma con l'accusa di tentato omicidio. L'udienza il 10 gennaio davanti ai giudici della Quinta sezione penale.

16:15Parà morto: Commissione, fu aggredito non suicidio

(ANSA) - ROMA, 6 DIC - Non fu un suicidio, come suggerì il comando della Folgore. Il parà siracusano Emanuele Scieri fu aggredito prima di salire sulla torretta della caserma Gamerra di Pisa, ai piedi della quale fu ritrovato cadavere il 16 agosto 1999. Così la relazione finale della commissione parlamentare d'inchiesta sulla morte del militare che ha concluso i lavori dopo 20 mesi. Alla Gamerra, si legge, c'era "un'altissima, sorprendente tolleranza verso comportamenti di nonnismo" e ora "speriamo che il nostro lavoro posso restituire verità e giustizia alla memoria di Emanuele".

16:13Banche: Orfini, De Bortoli mente su audizione Ghizzoni

(ANSA) - ROMA, 6 DIC - "Mi dispiace per il direttore De Bortoli che, come riportano le agenzie, ieri sera era in tv a dire che il Pd si oppone all'audizione di Ghizzoni, nonostante il Pd in realtà abbia fatto esattamente il contrario. Mi pare evidente che ha un rapporto travagliato con la verità, e sono certo che nella prossima puntata Bianca Berlinguer troverà modo di spiegare ai suoi spettatori che quella di De Bortoli era una bugia bella e buona". Lo scrive su Facebook Matteo Orfini, presidente del Pd.

16:12Brexit: May, lasceremo il mercato unico

(ANSA) - LONDRA, 6 DIC - Theresa May insiste che il Regno Unito "uscirà dal mercato unico e dall'unione doganale" rispondendo a domande sulla Brexit nel Question Time di oggi. Ma la premier conservatrice britannica sottolinea anche la volontà di raggiungere un accordo con Bruxelles che sia positivo per l'intero Paese, in particolare riferendosi alle future relazioni commerciali con l'Ue. Sollecitata più tardi dal capogruppo unionista del Dup ai Comuni sul tema specifico del confine irlandese, Theresa May ha rimarcato che un'intesa - saltata lunedì proprio a causa del veto del Dup - va trovata con l'obiettivo di evitare il ritorno di una frontiera "hard" dopo la Brexit fra Irlanda e Irlanda del Nord. E ha ricordato gli interessi comuni di Londra, Belfast e Dublino al riguardo, richiamando il fatto che già esiste ad esempio "un mercato energetico comune" fra le due parti dell'Isola Verde.