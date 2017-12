Ultima ora

16:51Gb: estremista, sospetti minacce a principe George

(ANSA) - LONDRA, 6 DIC - Un sospetto estremista islamico è comparso oggi in tribunale a Londra accusato anche di potenziali minacce al principino George, 4 anni. Lo riferiscono i media britannici. L'uomo, Husnain Rashid, ha 31 anni ed è stato arrestato alcuni giorni fa dalla polizia londinese per presunte violazioni della legge sul terrorismo di cui si è dichiarato non colpevole di fronte alla Westminster Magistrates' Court. Stando alla Bbc, avrebbe fra l'altro condiviso con suoi contatti sulla piattaforma di messaggistica online Telegram l'indirizzo della scuola materna di George, nonché fotomontaggi del piccolo principe ritratto accanto a una figura tipo miliziano dell'Isis. Secondo l'accusa, si tratta di potenziali messaggi minatori o di appelli impliciti rivolti ad altri estremisti a immaginare un attacco contro il figlio di William e Kate.

16:43Biotestamento: presentati 3005 emendamenti

(ANSA) - ROMA, 6 DIC - Al disegno di legge sul biotestamento sono stati presentati in tutto 3000 emendamenti (per l'esattezza 3005). Lo si apprende da ambienti del Senato. Il termine per la loro presentazione scadeva stamattina alle 9.00 e non alle 14 come era stato detto in Aula ieri in un primo momento.

16:41Gerusalemme: Khamenei, la Palestina sarà liberata

(ANSA) - TEHERAN, 6 DIC - "La Palestina sarà liberata. La comunità palestinese e quella musulmana vinceranno". Lo ha dichiarato l'ayatollah Ali Khamenei attaccando l'iniziativa di Donald Trump di spostare l'ambasciata americana a Gerusalemme. "Gli annunci da parte dei nemici dell'islam di dichiarare Al Qods capitale del regime sionista derivano dalla loro debolezza e il mondo islamico si opporrà a questo disegno", ha detto durante un incontro in occasione dell'anniversario della nascita del profeta Maometto.

16:36Fascismo: sabato si svela museo Predappio, l’Anpi protesta

(ANSA) - BOLOGNA, 6 DIC - Si svela sabato, con una mostra che illustrerà il progetto, il percorso che, nelle intenzioni dei promotori, porterà a realizzare nella monumentale Casa del Fascio di Predappio (Forlì-Cesena), paese natale di Mussolini, di un centro di documentazione sui totalitarismi del Novecento, sotto la direzione di Marcello Flores. L'iniziativa è osteggiata dall'Anpi. Il neo presidente Carla Nespolo ha espresso "ferma contrarietà ad una iniziativa che rischia di configurarsi come celebrativa della dittatura fascista, seppure al di là dell'intenzione dei promotori. Già oggi Predappio è infatti meta di vergognosi pellegrinaggi nostalgici che sarebbero sicuramente favoriti e intensificati dal museo così come prospettato". L'obiettivo dichiarato da anni dal sindaco di Predappio, Giorgio Frassinetti (Pd), è innanzitutto quello di recuperare lo storico edificio, attualmente fatiscente, nel centro del paese, poi trasformare Predappio da una meta di pellegrinaggi in camicia nera a un luogo di studio e divulgazione.

16:35Investiti da vapore in azienda Torino, gravi due operai

(ANSA) - TORINO, 6 DIC - Un getto di vapore bollente, ad alta pressione, li ha investiti mentre lavoravano alla manutenzione di un macchinario. Sono gravi i due operai ustionati alla Vaber di strada San Mauro, storica azienda torinese che produce elementi per carrozzerie, l'automotive, adesivi e componenti per la nautica e l'aerospaziale. L'incidente questa mattina, nelle stesse ore in cui al cimitero monumentale venivano commemorate le vittime della Thyssen nel decennale del rogo. I due ustionati sono Giandomenico Olpeni, 61 anni, responsabile della linea in pensione da pochi mesi ma che continuava ad aiutare in azienda. Ha riportato ustioni al volto e alle vie aeree ed è ricoverato in prognosi riservata nel reparto di Rianimazione dell'ospedale Maria Vittoria. All'ospedale Cto è invece ricoverato Giuseppe Gerosa, 76 anni di Milano, consulente esterno della ditta. Ha ustioni sul 10% del volto ed è in prognosi riservata. Entrambi non sarebbero in pericolo di vita. La sindaca Appendino si è recata in ospedale. (ANSA).

16:26Terremoto: Comitato 3e36, casette sono disastro annunciato

(ANSA) - RIETI, 6 DIC - "Le Sae, le casette o strutture abitative di emergenza consegnate alle popolazioni terremotate di Amatrice e Accumoli, rappresentano l'ennesimo esempio di come le soluzioni imposte dall'alto, senza l'indispensabile coinvolgimento delle popolazioni interessate, portano al disastro annunciato". E' quanto scrive in una nota il 'Comitato 3e36'. "Così, ad esempio, - prosegue la nota - ecco comparire i roditori che bucano l'isolamento delle condutture idriche. Se si avvia una lavatrice in queste strutture prefabbricate le vibrazioni si trasmettono e l'effetto è un 'terremoto simulato'. Se poi decisori e attuatori perdono di vista la quota, quel 'slm' che ad Amatrice, ad esempio, segna 955 metri, allora - conclude il Comitato 3e36 - si hanno Sae con porte che aprono verso l'esterno".

16:21Gerusalemme: Erdogan convoca summit Paesi islamici

(ANSA) - ISTANBUL, 6 DIC - Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha invitato i 57 Paesi membri dell'Organizzazione della cooperazione islamica (Oic) a riunirsi tra una settimana (il 13 dicembre) a Istanbul per un summit straordinario sull'attesa decisione di Donald Trump di riconoscere Gerusalemme come capitale di Israele. Lo ha reso noto il suo portavoce, Ibrahim Kalin, spiegando che Erdogan ha avuto in queste ore contatti telefonici in merito con il suo omologo palestinese Abu Mazen e i leader di Iran, Arabia Saudita, Qatar, Tunisia, Pakistan, Indonesia e Malesia.