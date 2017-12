Ultima ora

19:08Mafia: M5S diserterà audizione Gentiloni in Antimafia

(ANSA) - ROMA, 6 DIC - "Il Movimento 5 Stelle non sarà presente all'audizione di Gentiloni in commissione Antimafia. Non riteniamo assolutamente utile un'audizione che ha il sapore della passerella politica e di campagna elettorale". Si legge in una nota di deputati e senatori M5S della commissione Antimafia.

19:06Terrorismo: fermato imam algerino, incitava al Jihad

(ANSA) - ROMA, 6 DIC - Un algerino che si era proclamato imam e che nel corso dei suoi sermoni istigava al jihad, è stato fermato dagli uomini del Nucleo investigativo centrale della Polizia penitenziaria nel carcere di Nuoro. L'indagine è stata coordinata dal pm Danilo Tronci della procura distrettuale di Cagliari. L'uomo ha 56 anni e si chiama Belgacem Drabilia: proprio questa mattina doveva essere scarcerato dall'istituto di Badu 'e Carros ma invece di uscire è stato fermato dagli uomini della Penitenziaria al termine di un'indagine finalizzata proprio a contrastare i fenomeni di radicalizzazione e proselitismo all'interno delle carceri. Dalle indagini è emerso che l'imam, detenuto fino ad una decina di giorni fa nel carcere di Sassari - dove sarebbero avvenuti i fatti - incitava al jihad, inneggiando alla guerra santa ed al martirio, durante le orazioni del venerdì, fomentando l'odio e indottrinando gli altri reclusi con l'obiettivo di spingerli a commettere atti di terrorismo. L'algerino è ora a disposizione dell'autorità giudiziaria che dovrà decidere in merito al provvedimento di fermo.(ANSA).

19:05Calcio: Gasperini, Lione simulazione sedicesimo di finale

(ANSA) - BERGAMO, 6 DIC - "La partita è importante come test perché incontriamo una squadra molto forte, per noi è la simulazione di quello che potrebbe essere il sedicesimo". Alla vigilia dell'ultimo incontro dell gruppo E di Europa League con il Lione, l'allenatore dell'Atalanta, Gian Piero Gasperini, è già proiettato verso il sorteggio dei sedicesimi di finale di lunedì prossimo a Nyon. "Arrivare primi o secondi cambia poco, non si gioca certo per avere il vantaggio della gara di ritorno in casa - prosegue il tecnico nerazzurro nella conferenza prepartita -. Siamo qui con tutti e 26 gli effettivi: è giusto che l'intera rosa partecipi a questo momento, anche se in Europa la panchina è più corta. Gomez è recuperato e può giocare. Continuiamo con le nostre caratteristiche, a prescindere dall'impronta più difensiva o offensiva: all'andata eravamo lievemente in difficoltà, ma noi in campionato abbiamo affrontato Roma, Napoli e Juve e siamo abituati a confronti di un certo livello".

19:04Spedizione Forza Nuova: Gentiloni chiama Calabresi

(ANSA) - ROMA, 6 DIC - Il premier Paolo Gentiloni ha sentito, a quanto si apprende da fonti di governo, il direttore di Repubblica Mario Calabresi dopo la spedizione di Forza Nuova sotto la sede del quotidiano romano.

19:03Ucciso da camorra per presunto stupro ragazzino, un arresto

(ANSA) - NAPOLI, 6 DIC - Era sospettato da alcune persone di essere l'autore della violenza sessuale a danni di un minore. Ma quell'atto non è stato mai accertato. Quella voce però tutta da verificare - come emerge dalle indagini - sarebbe costata la vita ad un giovane tunisino, ucciso a Napoli nel 2015 con due colpi d'arma da fuoco alla tempia. Il suo cadavere fu bruciato e poi abbandonato in una discarica. A distanza di due anni gli agenti della squadra mobile della questura di Napoli hanno arrestato uno dei presunti autori di quell'efferato omicidio. Un'ordinanza di custodia cautelare è stato notificata in carcere a Salvatore Sembianza, 37 anni, già detenuto per altra causa. Deve rispondere di omicidio, porto e detenzione di arma, distruzione e soppressione di cadavere. A far fuoco fu un altra persona ritenuta legata al clan Mazzarella, ora diventata collaboratore di giustizia.

19:02Spedizione Forza Nuova: Grasso, grave attacco fascista

(ANSA) - ROMA, 6 DIC - "Un gravissimo attacco fascista contro la libertà di informazione alla sede di Repubblica. Non facciamo l'errore di sottovalutare queste cose. Un abbraccio ai suoi giornalisti e dipendenti". Lo scrive su twitter il presidente del Senato Pietro Grasso.

18:54C.sinistra: Pisapia, impossibile confronto con Pd

(ANSA) - ROMA, 6 DIC - "Ci abbiamo provato. Il nostro obiettivo, fin dalla nascita di Campo Progressista, è sempre stato quello di costruire un grande e diverso centrosinistra per il futuro del Paese in grado di battere destre e populismi. Oggi dobbiamo prendere atto che non siamo riusciti. La decisione di calendarizzare lo Ius Soli al termine di tutti i lavori del Senato, rendendone la discussione e l'approvazione una remota probabilità, ha evidenziato l'impossibilità di proseguire nel confronto con il Pd". Lo dichiara Giuliano Pisapia.