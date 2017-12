Ultima ora

18:08Pena morte: Texas, un anno senza esecuzioni contea Harris

(ANSA) - NEW YORK, 6 DIC - Per la prima volta dal 1985 la macchina della morte della contea di Harris in Texas si e' fermata per un intero anno. Lo stop del boia non significa che in Texas la macchina della morte si sia fermata: anche senza la Harris County, lo stato e' rimasto quest'anno in testa per numero di esecuzioni con sette iniezioni letali nel carcere di Huntsville su un totale 23 persone messe a morte in America. Ciò nonostante, secondo il procuratore distrettuale Kim Ogg "il 2017 e' stato un anno importante per chi in tribunale si batte per l'abolizione della pena di morte". Ogg ha definito "un fatto positivo" il primo anno senza esecuzioni in oltre trent'anni nella contea: "Non credo che essere conosciuta come la capitale delle esecuzioni sia uno dei punti forti della contea di Harris".

18:05Russia: Nato, Putin? Non interferiamo con presidenziali

(ANSA) - BRUXELLES, 6 DIC - "Non interferiamo con le elezioni presidenziali in Russia. Quindi non sta a me avere delle opinioni" sull'argomento. Così il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, a chi chiede cosa pensi della nuova candidatura di Vladimir Putin alle presidenziali russe del 2018.

18:01Giustizia: dopo scandali procura Aosta si riorganizza

(ANSA) - AOSTA, 6 DIC - Dopo lo scandalo dell'arresto, a gennaio, del facente funzioni Pasquale Longarini, la procura di Aosta si riorganizza. In un documento di 155 pagine il procuratore capo Paolo Fortuna ha voluto imprimere un cambio di rotta. Lo ha fatto a cinque mesi dal suo insediamento e partendo da alcuni elogi ai suoi predecessori, Longarini compreso. Del pm indagato dalla procura di Milano per induzione indebita e favoreggiamento, Fortuna apprezza le linee guida in tema di intercettazioni telefoniche. Lo ha appreso l'ANSA. Dal progetto organizzativo generale della procura aostana - valido per i prossimi tre anni - emergono importanti deleghe ai vice procuratori onorari. Anche per consentire ai togati di concentrarsi sulle tre priorità individuate: reati economici e contro la pubblica amministrazione (come corruzione, concussione, bancarotta, falsi in bilancio, evasione fiscale), assegnati al pm Luca Ceccanti, contro la persona e la comunità familiare (pm Carlo Introvigne) e contro l'ambiente (pm Eugenia Menichetti). (ANSA).

17:43Leader cristiani Gerusalemme, ‘aumenterà la violenza’

(ANSA) - TEL AVIV, 6 DIC - I leader cristiani di Gerusalemme sono "certi" che i passi che Donald Trump si accinge a intraprendere "aumenteranno l'odio, il conflitto, la violenza e le sofferenze a Gerusalemme e in Terra Santa". Lo dicono in una lettera inviata al presidente Usa nove responsabili delle chiese cristiane, tra cui Pierbattista Pizzaballa, amministratore apostolico del Patriarcato latino, e padre Francesco Patton, Custode di Terra Santa. "Il nostro consiglio - aggiungono - è di continuare a riconoscere lo status quo a Gerusalemme. Ogni cambiamento improvviso provocherebbe danni irreparabili".

17:40Violentano e filmano 15enne, arrestati 2 baby bulli

(ANSA) - NARDO' (LECCE), 6 DIC - Due baby bulli - un 17enne e un 14enne - sono stati arrestati dai carabinieri a Nardò per aver costretto un 15enne a subire una serie di atti osceni in un bagno pubblico, prima di entrare a scuola. La vittima è stata costretta a spogliarsi e a compiere atti di autoerotismo, gesti questi ultimi ripresi con uno smartphone e diventati virali in Rete, e obbligata a consegnare ai suoi aguzzini il giubbotto e le scarpe, per riavere i quali avrebbe dovuto pagare 10 euro a pezzo. Le accuse contestate sono di sequestro di persona, violenza sessuale, rapina, pornografia minorile ed estorsione. L'episodio risale alla mattina del 21 novembre. I bulli hanno avvicinato e lo hanno costretto a seguirli in un bagno pubblico del centro. A far scattare le indagini è stato un amico coetaneo della vittima, al quale era arrivato il video. Il ragazzino, accortosi che si trattava del suo amico, è andato dalla madre del ragazzo mostrandogli quanto era accaduto al figlio. Da qui la denuncia.

17:37Malta: media, bomba giornalista azionata dalla barca

(ANSA) - ROMA, 6 DIC - La polizia maltese ha sequestrato una barca da cui gli assassini della giornalista Daphne Caruana Galizia avrebbero inviato l'sms che ha fatto esplodere la bomba piazzata sull'auto della cronista. Lo riferisce Malta Today. Gli investigatori - prosegue il quotidiano - sono convinti che l'sms sia stato inviato da George Degiorgio (noto come Ic-Ciniz) dopo aver avuto il via libera dal fratello Alfred (il-Fulu) che si trovava davanti all'abitazione di Galizia.

17:34Gerusalemme: proteste a Gaza, bruciate bandiere Usa

(ANSAmed) - TEL AVIV, 6 DIC - Malgrado l'ondata di maltempo, in diverse località di Gaza e della Cisgiordania sono stati organizzati oggi cortei di protesta contro la decisione di Trump di riconoscere Gerusalemme come capitale d'Israele. L'agenzia di stampa palestinese Wafa precisa che a Gaza migliaia di persone si sono raccolte nella piazza del milite ignoto dove hanno scandito slogan ostili agli Stati Uniti. Sul web sono comparse immagini di bandiere americane date alle fiamme.(ANSAmed).