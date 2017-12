Ultima ora

18:36Fiamme Los Angeles: evacuato Bel Air, a rischio Getty

(ANSA) - NEW YORK, 6 DIC - Le fiamme che stanno divorando parte di Los Angeles hanno raggiunto anche la ricca zona di Bel-Air, spingendo all'evacuazione in un'area dove si trovano le ville piu' esclusive di molte star del mondo dello spettacolo. Secondo il Los Angeles Times e' a rischio anche il centro Getty, dove si trova uno dei due musei Getty della citta'. Gli incendi hanno portato anche alla chiusura degli istituti scolastici nella valle di San Bernardino e dell'Interstate 405, una delle principali arterie intorno a Los Angeles.

18:31Thyssen: Orlando, Germania passi dalle parole ai fatti

(ANSA) - ROMA, 6 DIC - "La Germania è un Paese che condivide con noi accordi e lo spazio di giustizia europea e siamo certi che nel tempo più rapido si passerà dalle affermazioni ai fatti. Speriamo che questo tempo sia particolarmente rapido perché, un po' per i tempi di trasmissione, un po' per la complessità dell'esecuzione della sentenza, già troppo tempo è passato". Così il ministro della Giustizia, Andrea Orlando, è tornato sulla richiesta alle autorità tedesche di dare corso alle sentenze a carico dei manager della Thyssen condannati per l'incendio di dieci anni fa. "L'Italia - ha ricordato Orlando - ha compiuto nei mesi scorsi tutti gli atti necessari a far sì che la giustizia tedesca desse corso alle sentenze pronunciate dai tribunali italiani. Abbiamo chiesto noi l'esecuzione della sentenza, la Germania si è assunta la responsabilità di eseguirla. Ho incontrato personalmente il ministro della Giustizia tedesco, la nostra rete diplomatica ha ulteriormente sollecitato". (ANSA).

18:23Passo indietro Pisapia, ex Sel verso Liberi uguali

(ANSA) - ROMA, 6 DIC - Giuliano Pisapia avrebbe deciso di fare un passo indietro, prendendo atto che non ci sono i margini per un'alleanza con il Partito democratico. E' quanto trapela al termine di una lunga riunione di Campo progressista. Gli esponenti di sinistra di Cp, che provenivano da Sel, starebbero invece valutando di aderire a Liberi e uguali, la lista unitaria guidata da Pietro Grasso.

18:18Doping: Putin, Russia in parte colpevole squalifica

(ANSA) - MOSCA, 6 DIC - La Russia è in parte "colpevole" per essere stata bandita dalle Olimpiadi invernali del 2018 ma ciò è stato sfruttato in modo "disonesto" per applicare il principio della "responsabilità collettiva". Così Vladimir Putin secondo quanto riporta la Tass. "In primo luogo devo dire subito che in parte è colpa nostra perché abbiamo creato un pretesto per la squalifica. Ma credo anche che quel pretesto non è stato usato nel modo più leale possibile". Così Putin agli operai della fabbrica GAZ di Nizhny Novogorod dove il presidente russo ha annunciato la sua intenzione di correre per un quarto mandato. Putin ha poi spiegato che le ragioni di tale slealtà stanno nel principio della "responsabilità collettiva" a quanto pare adottato dal Cio. "Nessun sistema legale in nessun luogo del mondo stabilisce la responsabilità collettiva", ha detto.

18:16Doping: Putin, ok ad atleti russi neutrali a Giochi

(ANSA) - MOSCA, 06 DIC - "Le autorità russe non ostacoleranno la partenza degli sportivi russi alle Olimpiadi invernali 2018 come atleti neutrali": così Vladimir Putin sullo stop decretato dal Cio alle squadre russe.

18:12Turchia: blitz anti-Isis a Istanbul, arrestati 26 stranieri

(ANSA) - ISTANBUL, 6 DIC - Blitz anti-Isis a Istanbul. L'antiterrorismo turca ha arrestato almeno 26 sospetti foreign fighter in raid condotti in 6 indirizzi dei quartieri di Fatih e Basaksehir, sulla sponda europea della metropoli sul Bosforo. Lo riporta Anadolu, citando fonti di sicurezza. I presunti jihadisti, la maggior parte siriani, sarebbero stati in passato in zone di conflitto in Siria e Iraq. Nelle retate sono stati sequestrati materiali digitale e altri documenti riconducibili all'Isis.

18:08Pena morte: Texas, un anno senza esecuzioni contea Harris

(ANSA) - NEW YORK, 6 DIC - Per la prima volta dal 1985 la macchina della morte della contea di Harris in Texas si e' fermata per un intero anno. Lo stop del boia non significa che in Texas la macchina della morte si sia fermata: anche senza la Harris County, lo stato e' rimasto quest'anno in testa per numero di esecuzioni con sette iniezioni letali nel carcere di Huntsville su un totale 23 persone messe a morte in America. Ciò nonostante, secondo il procuratore distrettuale Kim Ogg "il 2017 e' stato un anno importante per chi in tribunale si batte per l'abolizione della pena di morte". Ogg ha definito "un fatto positivo" il primo anno senza esecuzioni in oltre trent'anni nella contea: "Non credo che essere conosciuta come la capitale delle esecuzioni sia uno dei punti forti della contea di Harris".