Ultima ora

18:52Calcio: Szczesny, e ora battiamo Inter e Roma

(ANSA) - TORINO, 6 DIC - Ad Atene "è stata una vittoria fondamentale, che ci permette di proseguire il nostro cammino verso i traguardi. Non temiamo nessuno perché siamo tra le squadre più forti d'Europa, nel secondo turno mi piacerebbe incontrare un club inglese, sarebbe molto bello vincere una grande partita in Inghilterra". Così il portiere bianconero Wojciech Szczesny, in un'intervista a Jtv. Si profila l'Inter, nel secondo big match consecutivo per i bianconeri in campionato: "Sarà molto difficile - dice Szczesny - ma abbiamo fiducia, non subiamo gol da quattro partite. E se la nostra porta resta imbattuta, con le potenzialità che abbiamo in attacco, è più facile vincere. Prima della fine dell'anno nel nostro Stadium, abbiamo due confronti diretti, con Inter e Roma: dobbiamo vincerli entrambi".

18:51Sgozza gallina per minacciare l’amante, condannato stalker

(ANSA) - IVREA (TORINO), 6 DIC - E' stato condannato a sette anni e mezzo Antonio Moraca, 45 anni, operaio di Cascinette d'Ivrea, finito alla sbarra per violenza sessuale, minacce, lesioni e detenzione di armi da taglio. L'uomo era stato denunciato da una donna moldava arrivata in Italia per lavorare come badante che, nel 2012, era diventata la sua amante. "Mi costringeva a fare sesso anche cinque volte al giorno - ha raccontato la vittima in aula - quando ho troncato la relazione è diventato un incubo". L'uomo sarebbe arrivato al punto di sgozzare una gallina di fronte all'ex amante minacciandola: "E' questa la fine che farai se non resti con me". Arrestato a marzo dello scorso anno, Moraca è stato condannato dal tribunale di Ivrea anche a un risarcimento danni alla vittima di 20 mila euro.(ANSA).

18:49Doping: Putin, Cio non ha emesso verdetto su programma Stato

(ANSA) - MOSCA, 6 DIC - "È importante che il Cio nel suo rapporto sulla Russia non abbia raggiunto conclusioni sul presunto programma di Stato sul doping". Così Vladimir Putin citato dalle agenzie russe. Il Cio, ha rimarcato il presidente russo, ha basato le sue decisioni sugli atleti russi sulla testimonianza di una persona "il cui stato mentale e i principi morali suscitano domande". Putin si riferisce alla 'gola profonda' dello scandalo del doping, il direttore del laboratorio anti-doping russo Grigory Rodchenkov che oggi vive sotto protezione degli Usa.

18:46Calcio: Di Francesco, non accontentiamoci

(ANSA) - ROMA, 6 DIC - "Il 24 agosto abbiamo scelto di avere rispetto ma non timore. Il 5 dicembre abbiamo festeggiato in campo, con i nostri tifosi, il primo posto. Grazie per il sostegno, è solo un passo, non accontentiamoci! Forza Roma!". Così il tecnico della Roma, Eusebio Di Francesco, su Twitter. La squadra giallorossa ieri sera ha superato all'Olimpico il Qarabag nell'ultima giornata della fase a gironi di Champions League conquistando il pass per gli ottavi.

18:40Regeni: ricercatrice Cambridge sarà interrogata

(ANSA) - ROMA, 6 DIC - "C'e' una novita' che ritengo significativa" sul caso di Giulio Regeni. "Il giudice britannico ha accettato l'ordine di investigazione europeo e che la professoressa di Cambridge possa essere interrogata". Lo ha detto il ministro degli Esteri Angelino Alfano durante la registrazione di Porta a Porta, riferendo di un incontro oggi con il collega Boris Johnson, e parlando di "un avanzamento significativo". Perche' Regeni, oltre ad essere cittadino italiano, e' stato un ricercatore di Cambridge, ha aggiunto.

18:39Calcio: Crotone, Nicola saluta e va via senza parlare

(ANSA) - CROTONE, 6 DIC - Davide Nicola, dopo l'ufficializzazione delle sue dimissioni, nel primo pomeriggio si è recato al centro sportivo Antico Borgo per salutare la squadra e lasciare Crotone. Il tecnico non ha rilasciato alcuna dichiarazione alla stampa uscendo dallo spogliatoio. L'incontro con la squadra è durato pochi minuti. "Rispetto la decisione del mister, ma non la condivido". Gianni Vrenna, presidente del Crotone, commenta così le improvvise dimissioni del tecnico. Vrenna spiega l'episodio accaduto durante Crotone-Udinese che avrebbe causato le dimissioni di Nicola. "Tra il primo ed il secondo tempo - racconta sono entrato negli spogliatoi per spronare la squadra e lui ha ritenuto che questo mio intervento lo avesse delegittimato. Io ho ritenuto come presidente, che ha il diritto e dovere di intervenire quando le cose non vanno, di andare a dare uno sprone alla squadra". "La squadra è allibita ma saprà reagire", ha detto il dg del Crotone Raffaele Vrenna.

18:39Alfano, non mi candido alle prossime elezioni

(ANSA) - ROMA, 6 DIC - "Ho scelto di non candidarmi alle prossime elezioni e non faro' nemmeno il ministro". Lo ha annunciato il ministro Angelino Alfano da Porta a Porta. "Hanno influito anche gli attacchi ingiusti contro di me", ha detto il leader di Ap, riferendosi alle accuse di essere legato alla poltrona.