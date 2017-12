Ultima ora

21:01Netanyahu, ‘pietra miliare, decisione Trump storica’

(ANSA) - TEL AVIV, 6 DIC - "Una pietra miliare", "una decisione storica": così il premier Benyamin Netanyahu ha definito la scelta del presidente Donald Trump di riconoscere Gerusalemme capitale di Israele. "Un atto giusto e coraggioso", ha aggiunto Netanyahu.

20:56Calcio: Inzaghi, la Lazio merita lo stadio di proprietà

(ANSA) - ROMA, 6 DIC - "Lo stadio di proprietà? Mi piacerebbe essere il primo allenatore della Lazio a giocare nel nuovo stadio. Sarebbe una cosa positiva per tutti". Lo dice Simone Inzaghi, alla conferenza stampa di vigilia di Zulte Waregem-Lazio, ultima partita del girone di qualificazione di Europa League. Rispondendo alle domande dei giornalisti sulla possibilità che dopo l'ok al progetto della Roma anche il club biancoceleste possa iniziare l'iter per la costruzione dell'impianto di proprietà, Inzaghi ha aggiunto: "Giocando in Europa siamo capitati in diversi posti, ne abbiamo visti tanti all'avanguardia con squadre inferiori alla Lazio. Non vedo perché anche la Lazio non possa avere uno stadio di proprietà".

20:49Calcio: Valdifiori, proviamo a tornare a vincere

(ANSA) - TORINO, 6 DIC - "Dopo quattro pareggi ci manca una vittoria: dobbiamo provare a centrarla lunedì sera per ricreare entusiasmo per i nostri tifosi, se lo meritano". Così Mirko Valdifiori a Torino Channel nella settimana che porta al posticipo di lunedì con la Lazio: "Sarebbe bastata una vittoria in più per essere al settimo posto e vedere tutto con un occhio diverso - ha spiegato il regista granata -, comunque siamo lì, abbiamo ritrovato compattezza di squadra e stiamo lavorando per migliorare ancora giorno dopo giorno". Ansaldi, che ha riportato una lesione muscolare, ha pubblicato un aggiornamento su Instagram, con la foto della gamba destra avvolta nel bendaggio: "Sto lavorando per tornare presto e meglio di prima".

20:48Trump, Gerusalemme capitale di Israele

(ANSA) - NEW YORK, 6 DIC - Il presidente americano Donald Trump ha dichiarato che è ora di riconoscere ufficialmente capitale di Israele

20:48Trump, Usa sostengono soluzione dei due Stati

(ANSA) - NEW YORK, 6 DIC - "Faro' tutto cio' che e' in mio potere per un accordo di pace israelo-palestinese che sia accettabile per entrambe le parti. E gli Stati Uniti continuano a sostenere la soluzione dei due Stati": lo ha detto il presidente americano Donald Trump.

20:47Trump, ambasciata Usa sarà spostata a Gerusalemme

(ANSA) - NEW YORK, 6 DIC - "Gerusalemme capitale e' il riconoscimento della realta'. Ho dato istruzioni di muovere l'ambasciata da Tel Aviv a Gerusalemme": lo ha detto il presidente americano Donald Trump. "Non si può continuare con formule fallimentari. La scelta di oggi su Gerusalemme è necessaria per la pace".

20:26Calcio: Milan, se ne va l’ultimo ‘berlusconiano’

(ANSA) - MILANO, 6 DIC - Lascia il Milan anche l'ultimo storico dirigente che ha attraversato tutta l'era berlusconiana. Leandro Cantamessa, infatti, da oggi non è più il legale rossonero. Era nell'aria che il rapporto potesse concludersi alla fine dell'anno, e oggi la fine è stata formalizzata dall'ad Marco Fassone. Docente di diritto sportivo ed esperto in materia di diritti tv, Cantamessa, è stato attivo all'interno del Milan dal febbraio 1984, quindi prima dell'avvento di Silvio Berlusconi, facendo a lungo parte del cda rossonero. Con il passaggio di proprietà al cinese Li Yonghong e l'insediamento della nuova dirigenza, ad aprile è rimasto al Milan conservando il ruolo di legale: ha continuato a seguire le vicende della Lega Serie A (e ha curato fra le altre cose la richiesta di voluntary agreement del club. Il nome di Cantamessa negli ultimi mesi è stato inserito fra i papabili per la presidenza della Lega Serie A, che domani per l'ennesima volta tenterà di eleggere la nuova governance.