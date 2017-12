Ultima ora

20:02Calcio: Dybala, calciatore famoso spesso è uomo molto solo

(ANSA) - TORINO, 6 DIC - "Vincere il Pallone d'oro sarebbe un messaggio importante per tanti bambini. Per tutti quelli che nati in un piccolo posto lontano dai grandi centri - calciatori, medici, ingegneri o poeti che siano - possono sperare di poter raccontare una storia simile alla mia". Così Paulo Dybala, nell'intervista a Vanity Fair, nel numero in edicola da oggi. L'attaccante argentino svela di aver sognato lui stesso quel trofeo fin da piccolo: "Espressi quel desiderio con i miei amici, quando ci riunivamo davanti al fuoco, d'estate". E di avvertire il rovescio della medaglia, nella vita di un calciatore famoso: "Il più delle volte è un uomo molto solo. Le cose negative che accadono, restano. E lasciano un segno. Per questo sono diffidente e per questo mi riesce a difficile credere e avere totale fiducia nelle persone. Quando abbiamo un pallone tra i piedi, - continua Dybala - noi calciatori siamo felicissimi. Quello che succede dietro, nel retropalco, spesso non è proprio bellissimo".

19:55Marco Melandri sfreccia al Motor Show con le Stock-car

(ANSA) - ROMA, 6 DIC - Il Motor Show 2017 ha vissuto ad alta tensione la giornata conclusiva delle gare in pista sull'Area 48 Motul Arena, con la splendida finale mozzafiato della Nascar Whelen Euro Series - Trofeo Angelo Caffi. Marco Melandri ha perso tempo allo start delle due manche finali e dopo una spettacolare rimonta è salito sul secondo gradino del podio dietro al vincitore Lorenzo Marcucci, nella sfida sulle muscolose Stock-car americane. Nel Trofeo Italia Sport Prototipi, nuovo successo per Gianluca Carboni su Wolf, le biposto in arrivo dai circuiti e dalle salite che sin dalla mattinata hanno animato la pista bolognese con guida al limite. Da domani, giovedì 7 dicembre, la pista dell'Area 48 Motul Arena cambia volto, si trasforma nello spettacolare tracciato terra/asfalto ed arrivano i rally che culmineranno sabato 9 e domenica 10 dicembre con i duelli tra le star del motorsport internazionale sulle world rally car. In arrivo anche l'adrenalina sulle due ruote con la Woman Motor Show Cup, ben 16 ragazze alla partenza

19:49Calcio: Inter, Gagliardini stupito da Skriniar

(ANSA) - MILANO, 6 DIC - "Il mio compito quest'anno è questo è 'martellare', mi viene richiesto di fermare l'azione e riproporla. Ci provo sfruttando le mie caratteristiche. Mi trovo bene a giocare al fianco di Vecino, è forte, vuole sempre la palla e aiuta quando gli avversari pressano. E' facile giocare con lui, come con Borja Valero e Joao Mario": lo dice il centrocampista dell'Inter Roberto Gagliardini a Inter Tv, rispondendo alle domande dei tifosi. Quando gli viene chiesto di difendere Skriniar dagli attaccanti avversari dice: "Si difende da solo, non pensavo fosse così forte. Sta dimostrando di star comodo in una squadra come l'Inter e sono felice per lui. Ci sta dando una grande mano e spero lo faccia per più tempo possibile perché questa società ha bisogno di lui".

19:35Passa col rosso per salvare cane, riottiene i punti patente

(ANSA) - PADOVA, 6 DIC - Per salvare un cagnolino ferito in mezzo alla strada, a Montagnana, aveva oltrepassato in auto un incrocio con semaforo rosso, ma i punti della patente che aveva perso per la multa gli sono stati restituiti dal giudice di pace di Rovigo. L'uomo, dipendente di una coop che svolge anche servizio di accalappiacani, si è visto riconosciuto il fatto di aver agito in "stato di necessità", ed è quindi stato dichiarato non punibile. Un comma giuridico pensato per gli esseri umani in pericolo, 'adattato' in questo caso al rischio corso dal cane di essere investito, nonchè alle conseguenze di un eventuale incidente stradale. La multa, invece, è stata pagata dalla coop che aveva fatto intervenire l'accalappiacani per la segnalazione di un quattrozampe a zonzo sulla strada. Quando l'addetto era giunto sul posto - un incrocio semaforico con rilevatore T-Red - aveva scoperto che la bestiola era stata già investita da un'auto, ed era ferma a terra. Senza pensarci aveva oltrepassato il semaforo, per salvare il cagnolino.

19:29Maltrattamenti a disabili: 3 condanne e 7 patteggiamenti

(ANSA) - CAGLIARI, 6 DIC - Tre imputati sono stati condannati, altri sette invece hanno patteggiato pene da un minimo di 2 anni e 8 mesi a un massimo di 3 anni. Si è chiuso così davanti alla Gup del tribunale di Cagliari Gabriella Muscas il processo in abbreviato per i maltrattamenti ai pazienti ospiti dell'Aias di Decimomannu, l'associazione che assiste i disabili gravi alle porte del capoluogo. Le condanne sono state inflitte a Gabriella Muscas, infermiera, Elisa Giorgi, educatrice (per entrambe 2 anni e 8 mesi), e Sabrina Carta, infermiera (2 anni e 4 mesi). Tra le prove, i filmati ripresi dalle videocamere nascoste che hanno documentato anche alcuni maltrattamenti. La giudice ha inoltre riconosciuto una provvisionale di 5 mila euro come anticipo sul risarcimento per ciascuna delle parti civili che si sono costituite. Per tutte e tre l'accusa era di aver maltrattato i pazienti psichiatrici assieme ad altri sette tra infermieri e operatori socio sanitari che hanno deciso di patteggiare la pena concordandola con la Procura. Per altri due operatori finiti sotto inchiesta, il patteggiamento era stato già concordato subito dopo la chiusura dell'indagine. Si stanno dunque delineando, almeno in primo grado, le responsabilità penali di quanto scoperto dai militari del Nas e del Nucleo investigativo della Procura dopo mesi di indagini culminate con arresti domiciliari e interdizione dalla professione per una quindicina di operatori della struttura, accusati di picchiare, insultare e maltrattare i pazienti ricoverati nel reparto. In un altro processo che si sta celebrando con rito ordinario sono alla sbarra i vertici dell'Aias: Vittorio Randazzo, direttore amministrativo regionale, e Sandra Murgia, direttrice del centro di Decimomannu. A loro vengono contestati i reati di omissioni d'atti d'ufficio in relazione ai maltrattamenti contestati ai vari operatori sanitari. L'inchiesta della Procura era nata dalla denuncia di una operatrice nel 2014. Durante il dibattimento, la donna ha poi ribadito tutte le accuse di maltrattamenti a cui aveva assistito. (ANSA).

19:14Repubblica, spedizione Forza Nuova sotto nostra sede

(ANSA) - ROMA, 6 DIC - "Fascismo, spedizione di Forza Nuova sotto la sede di Repubblica: militanti mascherati lanciano fumogeni". E' quanto si legge in un tweet del quotidiano La Repubblica, che sul suo sito precisa: un gruppetto di militanti mascherati, che esponevano una bandiera di Forza Nuova e un cartello con la scritta "Boicotta Repubblica e L'Espresso", ha acceso fumogeni sotto la sede del giornale e letto un proclama di accuse alla redazione. Un paio di fumogeni sono stati lanciati contro dipendenti del giornale. Il leader di Forza Nuova Roberto Fiore ha spiegato che "È il primo atto di una guerra politica contro il gruppo Espresso e contro il Pd. Stanno portando avanti un'opera di mistificazione e di criminalizzazione che vuole mettere fuori gioco Forza Nuova". La polizia ha fermato uno dei manifestanti e la sua posizione è ora al vaglio degli inquirenti.

19:13Mosca, l’Isis è stato sconfitto in tutta la Siria

(ANSA) - MOSCA, 06 DIC - L'Isis in Siria è stato sconfitto: lo ha affermato il capo di Stato maggiore russo Valeri Gherasimov. "Tutti i jihadisti dell'Isis in territorio siriano - ha detto il generale - sono state annientati e il territorio è stato liberato. Oggi non c'è nessuna parte della Siria controllata dall'Isis".