22:07Gerusalemme: Abu Mazen, è capitale eterna Palestina

(ANSAmed) - TEL AVIV, 6 DIC - Il presidente palestinese Abu Mazen ha detto di aver ordinato alla delegazione diplomatica palestinese di lasciare Washington e di rientrare in patria. ''Gerusalemme - ha insistito - e' la capitale eterna dello Stato di Palestina''. Il presidente palestinese ha anche accusato Trump di aver offerto un premio immeritato ad Israele ''che pure infrange tutti gli accordi''. 'La decisione odierna di Trump equivale ad una rinuncia da parte degli Stati del ruolo di mediatori di pace''. Secondo Abu Mazen il discorso di Trump e' in contrasto con le risoluzioni internazionali su Gerusalemme.

22:01Calcio: Zanetti, lasciamo da parte le polemiche

(ANSA) - MILANO, 6 DIC - "Le dichiarazioni di JuveTv? Voi cosa pensate? Bisogna vedere chi le fa, dispiace perché bisogna pensare a quello che possono offrire le due squadre e lasciare le polemiche da parte, sapendo che si sarà una grande partita". Il vicepresidente dell'Inter Javier Zanetti, a margine della cena di Gala della Fondazione Pupi, commenta a Premium le parole offensive pronunciate da Sandro Pellò, presidente di 'Comunicazione bianconera', a Juventus tv. Il tifoso bianconero aveva dichiarato che "gli interisti devono stare nelle fogne, nei tombini, nascosti al buio".

21:54Calcio: Gattuso, sblocchiamoci a livello mentale

(ANSA) - MILANO, 6 DIC - "Sappiamo che tutto quello che stiamo facendo non basta. Dobbiamo sbloccarci a livello mentale". E' il principale obiettivo che insegue Rino Gattuso, alla vigilia della sfida con il Rijeka, il debutto da allenatore in Europa League sulla panchina del Milan. "A volte diamo la sensazione di essere impauriti, dobbiamo migliorare anche a livello fisico - ha notato Gattuso, intervistato da Sky -. Per la classifica non conta nulla, ma un risultato importante a livello mentale ci serve come il pane. Per giocare il calcio aggressivo che piace a me, dobbiamo aiutarci uno con l'altro, stare bene fisicamente e saper soffrire. A volte alla prima difficoltà arretriamo, diamo la sensazione di aver paura e non saper vincere le partite". Succeduto una settimana fa a Vincenzo Montella, Gattuso ha ribadito di essere "contento di allenare una squadra così: l'età media è 21 anni, è una squadra molto, molto forte, solo che bisogna riuscire a ricompattare l'ambiente, ed entrare nella testa dei ragazzi".

21:53Islam: moschea Firenze, Comune Sesto F., nessuna preclusione

(ANSA) - FIRENZE, 6 DIC - Nessuna preclusione da parte del Comune di Sesto Fiorentino (Firenze), governata da una giunta di sinistra, alla realizzazione della moschea di Firenze sul proprio territorio, ma l'amministrazione comunale esclude che vi possa essere, a questo scopo, l'impiego di risorse pubbliche. L'ipotesi che la moschea di Firenze possa sorgere nella vicina Sesto Fiorentino era stata prospettata oggi dal quotidiano La Verità. "Qualsiasi ipotesi circa l'impiego di risorse pubbliche o la messa a disposizione di terreni di proprietà comunale, a titolo oneroso e non, è destituita di ogni fondamento", dice il Comune di Sesto Fiorentino in una nota, aggiungendo tuttavia che "come riportato anche dalla stampa locale nei mesi scorsi, questa amministrazione non ha preclusioni rispetto alla realizzazione di eventuali nuovi luoghi di culto sul proprio territorio".

21:50Tre morti in incidente stradale alle porte di Alghero

(ANSA) - ALGHERO, 6 DIC - Tre persone sono morte e altre due sono ricoverate in gravi condizioni a causa di uno scontro frontale tra due utilitarie avvenuto in serata alle porte di Alghero. Vittime e feriti viaggiavano insieme su una Opel Corsa quando, dopo un'invasione di corsia, è avvenuto l'impatto con una Ford Fiesta: a bordo una coppia rimasta praticamente illesa - i due sono al pronto soccorso dell'ospedale civile di Alghero solo per accertamenti. Devastante, invece, lo scontro per gli occupanti della Opel: tre sono morti sul colpo, gli altri due sono rimasti gravemente feriti e sono stati trasportati all'ospedale di Sassari. L'incidente è avvenuto poco dopo le 18.30 a circa 600 metri dall'ingresso delle tenute della cantina Sella&Mosca. Sono intervenuti i medici del 118, i vigili del fuoco, la polizia municipale, la stradale e i carabinieri.

21:50Migranti: sbarco nell’agrigentino, arrivati 60 nordafricani

(ANSA) - PALERMO, 6 DIC - Questa mattina, verso le 10 a torre Salsa, nell'agrigentino 60 nordafricani sono arrivati in spiaggia con un peschereccio di circa 10 metri. Lo dice l'associazione ambientalista Mareamico che ha scattato foto e realizzato un video in cui si vede il peschereccio abbandonato. Appena messo piede a riva i migranti hanno lasciato alcuni indumenti bagnati e si sono incamminati attraverso i sentieri per raggiungere la strada statale 115. Nel pomeriggio i carabinieri hanno fermato alcuni migranti portandoli nella tensostruttura di Porto Empedocle per l'identificazione.

21:49Skinheads: Forza Nuova, sabato ugualmente a Como

(ANSA) - COMO, 6 DIC - "Il 9 dicembre Forza Nuova sarà ugualmente presente con il suo segretario nazionale Roberto Fiore": così Forza Nuova annuncia che, nonostante il divieto del questore di Como, scenderà in piazza sabato alle 17.30 come contro-manifestazione a quella organizzata sabato mattina alle 11 dal PD dopo l'irruzione di un gruppo di naziskin a una riunione di associazioni pro migranti. Forza Nuova definisce il divieto "pretestuoso, a oltre sei ore dalla manifestazione del Pd". Il questore Giuseppe de Angelis non ha autorizzato il presidio per motivi di ordine pubblico, vista la concomitanza dei due eventi, anche se a distanza di alcune ore, e ha invitato Forza Nuova a scegliere un'altra data per il presidio. Invito respinto da Forza Nuova, che ha annunciato che sarà in piazza, senza specificare dove e quando.