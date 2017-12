Ultima ora

00:16Champions: Napoli eliminato

(ANSA) - ROMA, 6 DIC - Il Napoli lascia la Champions League: gli azzurri sono stati sconfitti 2-1 a Rotterdam dal Feyenoord e terminano il girone al terzo posto 'retrocedendo' in Europa League. Agli ottavi, oltre al già qualificato Manchester City, va anche lo Shakthar Donetsk che stasera ha battuto gli inglesi 2-1. Napoli già in vantaggio al 2' con Zielinski che mette dentro da due passi sugli sviluppi di un calcio di punizione. I partenopei hanno poi occasioni con Mertens (18') e Hamsik (20') per arrotondare il punteggio ma nel miglior momento del Napoli arriva al 33' il pareggio del Feyenoord con un colpo di testa di Jorgensen su cross di Berghuis. Olandesi in 10 per l'espulsione (doppia ammonizione) di Vilhena all'83' ma al 91' arriva il colpo di testa di St.Juste che regala la vittoria al Feyenoord.

23:50Calcio: Spalletti, Juventus-Inter partita importantissima

(ANSA) - MILANO, 6 DIC - "C'è una conferenza stampa, ci sono due, tre giorni, bisogna viverla nella maniera corretta preparandosi bene, perché è una partita importantissima": lo dice il tecnico dell'Inter Luciano Spalletti, a margine della cena di Gala della Fondazione Pupi, rispondendo ad una domanda sulla partita contro la Juventus di sabato sera. Una sfida che per l'allenatore non deve essere valutata in maniera diversa rispetto alle altre: "Non vedo perché i giocatori dovrebbero prepararsi per una gara diversa. Loro stanno facendo le cose correttamente, si allenano in maniera perfetta da un pò di tempo e questa è la cosa fondamentale per farsi trovare pronti. Se ti prepari durante la settimana e domenica sei pronto riesci a fare bene, se no diventa tutto più difficile. Noi ci stiamo preparando".

23:00Calcio: Pallone d’Oro, Cristiano Ronaldo verso 5/o trofeo

(ANSA) - PARIGI, 6 DIC - Domani sera, senza che nessuno immagini colpi di scena, Cristiano Ronaldo riceverà il suo 5/o Pallone d'oro e raggiungerà Leo Messi. Il premio - tornato in seno a France Football - sarà consegnato in diretta e trasmesso dalla tv de L'Equipe, con una cerimonia presentata dall'ex nazionale francese David Ginola. In stagione, CR7 ha vinto la Champions League finendo anche capocannoniere della manifestazione con 12 gol, 2 dei quali in finale contro la Juve. Grande il suo contributo alla conferma nel torneo europeo del Real, con la seconda Champions consecutiva, un exploit finora riuscito soltanto al Milan 1989-90. Vittorie poi, ai danni del Barcellona, nella Liga e nella Supercoppa e Coppa di Spagna. Cristiano Ronaldo ha già vinto il Pallone d'oro nel 2008, 2013, 2014 e 2016. A L'Equipe di 20 giorni fa ha dichiarato: "ho fiducia di vincerlo, non sono preoccupato. So cosa rappresenterebbe per i posteri un quinto Pallone d'Oro. Sarebbe un coronamento e per questo lavoro da 15 anni. Niente succede mai per caso".

22:07Gerusalemme: Abu Mazen, è capitale eterna Palestina

(ANSAmed) - TEL AVIV, 6 DIC - Il presidente palestinese Abu Mazen ha detto di aver ordinato alla delegazione diplomatica palestinese di lasciare Washington e di rientrare in patria. ''Gerusalemme - ha insistito - e' la capitale eterna dello Stato di Palestina''. Il presidente palestinese ha anche accusato Trump di aver offerto un premio immeritato ad Israele ''che pure infrange tutti gli accordi''. 'La decisione odierna di Trump equivale ad una rinuncia da parte degli Stati del ruolo di mediatori di pace''. Secondo Abu Mazen il discorso di Trump e' in contrasto con le risoluzioni internazionali su Gerusalemme.

22:01Calcio: Zanetti, lasciamo da parte le polemiche

(ANSA) - MILANO, 6 DIC - "Le dichiarazioni di JuveTv? Voi cosa pensate? Bisogna vedere chi le fa, dispiace perché bisogna pensare a quello che possono offrire le due squadre e lasciare le polemiche da parte, sapendo che si sarà una grande partita". Il vicepresidente dell'Inter Javier Zanetti, a margine della cena di Gala della Fondazione Pupi, commenta a Premium le parole offensive pronunciate da Sandro Pellò, presidente di 'Comunicazione bianconera', a Juventus tv. Il tifoso bianconero aveva dichiarato che "gli interisti devono stare nelle fogne, nei tombini, nascosti al buio".

21:54Calcio: Gattuso, sblocchiamoci a livello mentale

(ANSA) - MILANO, 6 DIC - "Sappiamo che tutto quello che stiamo facendo non basta. Dobbiamo sbloccarci a livello mentale". E' il principale obiettivo che insegue Rino Gattuso, alla vigilia della sfida con il Rijeka, il debutto da allenatore in Europa League sulla panchina del Milan. "A volte diamo la sensazione di essere impauriti, dobbiamo migliorare anche a livello fisico - ha notato Gattuso, intervistato da Sky -. Per la classifica non conta nulla, ma un risultato importante a livello mentale ci serve come il pane. Per giocare il calcio aggressivo che piace a me, dobbiamo aiutarci uno con l'altro, stare bene fisicamente e saper soffrire. A volte alla prima difficoltà arretriamo, diamo la sensazione di aver paura e non saper vincere le partite". Succeduto una settimana fa a Vincenzo Montella, Gattuso ha ribadito di essere "contento di allenare una squadra così: l'età media è 21 anni, è una squadra molto, molto forte, solo che bisogna riuscire a ricompattare l'ambiente, ed entrare nella testa dei ragazzi".

21:53Islam: moschea Firenze, Comune Sesto F., nessuna preclusione

(ANSA) - FIRENZE, 6 DIC - Nessuna preclusione da parte del Comune di Sesto Fiorentino (Firenze), governata da una giunta di sinistra, alla realizzazione della moschea di Firenze sul proprio territorio, ma l'amministrazione comunale esclude che vi possa essere, a questo scopo, l'impiego di risorse pubbliche. L'ipotesi che la moschea di Firenze possa sorgere nella vicina Sesto Fiorentino era stata prospettata oggi dal quotidiano La Verità. "Qualsiasi ipotesi circa l'impiego di risorse pubbliche o la messa a disposizione di terreni di proprietà comunale, a titolo oneroso e non, è destituita di ogni fondamento", dice il Comune di Sesto Fiorentino in una nota, aggiungendo tuttavia che "come riportato anche dalla stampa locale nei mesi scorsi, questa amministrazione non ha preclusioni rispetto alla realizzazione di eventuali nuovi luoghi di culto sul proprio territorio".