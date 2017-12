Ultima ora

01:18Biotestamento: voto sul ddl è fissato a giovedì 14

(ANSA) - ROMA, 6 DIC - Il voto sul ddl per il Biotestamento è stato fissato per giovedì prossimo, 14 dicembre. Le dichiarazioni di voto cominceranno alle 11. Lo ha stabilito la Conferenza dei capigruppo di Palazzo Madama che ha quindi optato per il voto a data certa. Martedì si cominceranno a votare gli emendamenti al provvedimento.

01:11Champions: Sarri, condizionati dalle notizie dall’Ucraina

(ANSA) - ROMA, 6 DIC - "Ci siamo fatti condizionare dalle notizie che arrivavano dall'Ucraina e questo, a livello di mentalità, è stato un errore''. Ai microfoni di Mediaset Premium, l'allenatore del Napoli Maurizio Sarri ricostruisce il ko degli azzurri in Olanda: ''Dobbiamo ancora crescere sotto certi punti di vista, soprattutto mentalmente. Se ci aspettavamo la sconfitta del City? In questa competizione può succedere di tutto: avevano la qualificazione già in tasca ed erano a tre giorni dal derby di Manchester''. ''Ora - aggiunge Sari - all'Europa League non ci penso, arriverà tra due o tre mesi, ma sarà sicuramente una competizione che dovremo tenere in seria considerazione: la onoreremo fino in fondo. Prima dobbiamo pensare a finire l'anno in campionato: in questo momento abbiamo qualche problemino offensivo, non si vedono più certi movimenti e questo ci deve fare pensare''.

00:54Champions: Mertens, siamo in un momento difficile

(ANSA) - ROMA, 6 DIC - "Siamo in un momento difficile, in cui facciamo più fatica del solito a trovare le nostre giocate, ma vogliamo tornare più in fretta possibile ai livelli a cui siamo abituati''. A Mediaset Premium l'attaccante del Napoli Dries Mertens ammette le difficoltà della sua squadra: ''Ora dobbiamo pensare subito alla partita di domenica: sarà una sfida difficile, ma dovremo subito rialzarci. È tutto il gruppo che sta vivendo questo momento, non sono solo io: tutti dobbiamo continuare a lavorare. Siamo un gruppo forte: ora siamo un po' tristi perche siamo usciti dalla Champions, ma non dobbiamo dimenticarci che abbiamo ancora il campionato, in cui stiamo facendo bene".

00:53Casco d’Oro a Cetilar Villorba Corse

(ANSA) - ROMA, 6 DIC - Il Casco d'Oro d'Italia di Autosprint come eccellenza italiana nel motorsport a Cetilar Villorba Corse impreziosisce una annata straordinaria del team diretto da Raimondo Amadio. I piloti Roberto Lacorte, Giorgio Sernagiotto e Andrea Belicchi, unitamente al team principal e allo stesso costruttore della Dallara P217, hanno ricevuto il prestigioso riconoscimento per l'impegno nell'European Le Mans Series disputato con il prototipo LMP2 culminato con l'impresa della top-10 assoluta all'esordio alla 24 Ore di Le Mans. Team principal, l'ingegnere Giampaolo Dallara e Lacorte, ringraziando, durante la cerimonia tenuta a Bologna mercoledì sera hanno rilanciato l'impegnativa ed esaltante sfida per il 2018. Il pilota pisano ha così commentato: "E' stata un'annata fantastica, esaltata dall'esperienza alla 24 Ore di Le Mans. Si è concretizzato un sogno grazie a una squadra eccellente e a un team principal straordinario come Raimondo, al quale va la mia gratitudine, così come al resto dell'equipaggio".

00:39Champions: Maggio “ora la cosa più importante è campionato”

(ANSA) - ROMA, 6 DIC - "Volevamo vincere a prescindere da quello che sarebbe successo in Ucraina. Dispiace essere usciti con una sconfitta, ci dovrà servire d'esperienza per il futuro. Naturalmente ci dispiace per i tifosi, avremmo voluto regalargli comunque una gioia. Ora la cosa più importante diventa il campionato, dovremo ripartire subito con una vittoria". Non nasconde la delusione Christian Maggio dopo il ko col Feyenoord che ha sancito l'eliminazione del Napoli dalla Champions. "Siamo ancora in testa, ma la strada è ancora lunga - aggiunge il difensore a Premium Champions -: noi non molleremo. Il morale non è al massimo, dopo due sconfitte, ma ci rialzeremo e onoreremo anche l'Europa League".

00:38Champions: Hamsik, ‘qualificazione compromessa in Ucraina’

(ANSA) - ROMA, 6 DIC - "Non siamo stati assolutamente distratti da quello che stava succedendo in Ucraina, semplicemente dovevamo fare qualcosa di più''. A Mediaset Premium il centrocampista del Napoli Marek Hamsik sintetizza così l'eliminazione degli azzurri dalla Champions: ''Siamo dispiaciuti per non aver vinto: ci è mancata velocità e un po' più di movimento senza palla in avanti. Dove abbiamo mancato questa qualificazione? Inutile negare che la prima partita è quella che ci ha complicato maggiormente il percorso. Ora dobbiamo mettere la testa subito sul campionato, ma siamo una squadra che scende in campo ogni volta per vincere, quindi anche in Europa League cercheremo di andare più lontano possibile".

00:33Champions: Liverpool e Siviglia agli ottavi

(ANSA) - ROMA, 6 DIC - Questi gli altri risultati dell'ultima giornata della fase a gironi di Champions League: - Gruppo E: Maribor-Siviglia 1-1 (Tavares, Ganso); Liverpool-Spartak Mosca 7-0 (Coutinho 3, Firmino, Manè 2, Salah). Qualificati Liverpool e Siviglia. - Gruppo G: Porto-Monaco 5-2 (Aboubakar 2, Brahimi, Glik, Alex Telles, Falcao, Tiquinho Soares); Lipsia-Besiktas 1-2 (Negredo r., Keita, Talisca). Qualificati Porto e Besiktas. - Gruppo H: Tottenham-Apoel 3-0 (Llorente, Son, N'Koudou); Real Madrid-Borussia Dortmund 3-2 (Borja Mayoral, C. Ronaldo, Aubameyang 2, Lucas Vazquez). Qualificati Tottenham e Real Madrid.