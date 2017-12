Ultima ora

10:43Gerusalemme: palestinesi spengono albero Natale Betlemme

(ANSA) - TEL AVIV, 7 DIC - I palestinesi, la notte scorsa, hanno spento le luci dell'albero di Natale posto sulla Piazza della Mangiatoia a Betlemme in segno di protesta contro la decisione del presidente Usa Donald Trump di riconoscere Gerusalemme capitale di Israele. "L'albero di Natale - ha detto Fady Ghattas del comune di Betlemme, citato dai media - è stato spento su ordine del sindaco". (ANSAmed)

10:41Gerusalemme: palestinesi indicono sciopero generale

(ANSAmed) - TEL AVIV, 7 DIC - Le autorità palestinesi hanno proclamato per oggi lo sciopero generale in Cisgiordania, a Gerusalemme est e a Gaza per protesta contro le decisione del presidente Usa Donald Trump su Gerusalemme. Lo riporta l'agenzia Wafa che segnala uffici, negozi e scuole chiusi in molte città palestinesi. Già ieri notte, secondo la stessa fonte, ci sono state manifestazioni spontanee di protesta a Gerusalemme, Ramallah, Betlemme e anche nella Striscia. A mezzogiorno (ora locale) è prevista una manifestazione oggi presso la Porta di Damasco della Città Vecchia.

10:40Cambogia: ex leader opposizione denunciato per post Facebook

(ANSA) - BANGKOK, 7 DIC - L'ex leader dell'opposizione cambogiana, Sam Rainsy, è stato oggi denunciato per tradimento da un avvocato che rappresenta l'esercito, in relazione a un post su Facebook che esortava i soldati a non eseguire gli ordini di un dittatore. La denuncia è arrivata dopo che ieri il premier Hun Sen aveva condannato il gesto di Rainsy, giunto dopo mesi di giro di vite contro l'opposizione da parte di Hun Sen. Rainsy, che vive in auto-esilio dal 2015 per sfuggire a una condanna per diffamazione, aveva scritto due giorni fa sul suo profilo Facebook che i soldati non dovrebbero obbedire ad alcun "dittatore" se questo gli ordinasse di sparare a innocenti. A novembre la Corte suprema cambogiana ha sciolto il principale partito di opposizione, il Cnrp (Partito cambogiano di salvezza nazionale) fino all'anno scorso guidato da Sam Rainsy, con l'accusa di aver tramato con Paesi stranieri al fine di sobillare la popolazione e rovesciare il governo di Hun Sen, "uomo forte" al potere quasi ininterrottamente dal 1985.

10:35Rep. ceca riconosce Gerusalemme ovest capitale di Israele

(ANSAmed) - TEL AVIV, 7 DIC - La Repubblica ceca ha riconosciuto Gerusalemme ovest come capitale di Israele, ma non intende per ora spostare la sua ambasciata, situata nel centro di Tel Aviv. "La Repubblica ceca, prima che sia firmato un accordo di pace fra Israele e Palestina, - afferma il ministero degli esteri ceco citato dal Jerusalem Post - correntemente riconosce Gerusalemme essere di fatto la capitale di Israele, secondo i confini della linea di demarcazione del 1967". Praga precisa che "assieme con gli altri Paesi europei, la Repubblica ceca considera Gerusalemme la futura capitale di due Stati, lo Stato di Israele e quello di Palestina".(ANSAmed).

10:33Ndrangheta:estorsioni a latifondisti,arresti nel catanzarese

(ANSA) - CATANZARO, 7 DIC - La polizia ha arrestato, su disposizione della Dda di Catanzaro, esponenti di rilievo e affiliati della cosca Gallelli, operante nel basso versante ionico, ritenuti responsabili di numerose estorsioni ai danni di un'impresa agricola di una nota famiglia di latifondisti. Dalle indagini della Squadra mobile di Catanzaro, è emerso che il capo cosca Vincenzo Gallelli, di 74 anni, sin dai primi anni '90 avrebbe imposto la "guardiania" sulle proprietà della famiglia di Badolato, fissando anche le modalità di sfruttamento dei terreni, costringendo gli imprenditori a concederli a pascolo ed erbaggio ai propri familiari impedendone in tal modo il libero sfruttamento commerciale. La pressante condizione di assoggettamento ed omertà imposta ai titolari dell'azienda, realizzata anche con sistematici danneggiamenti, li aveva costretti a modificare i termini contrattuali con altri operatori agricoli, la cui presenza doveva rappresentare una sorta di argine alle pretese ed ai condizionamenti di Gallelli.

10:31Skinhead Como: perquisizioni nei confronti di militanti

(ANSA) - MILANO, 7 DIC - Una serie di perquisizioni sono scattate all'alba da parte della polizia nei confronti di appartenenti alla formazione di estrema destra che nei giorni scorsi hanno fatto irruzione in un circolo di Como. Le perquisizioni sono state disposte dalla procura comasca. Gli uomini della polizia hanno perquisito le abitazioni di diversi militanti del Veneto Fronte Skinhead tra Como, Brescia, Genova, Lodi, Mantova e Piacenza. I militanti perquisiti sono indagati dalla procura di Como per violenza privata in concorso. Le perquisizioni sono state effettuate dagli agenti della Digos di Como coordinati dall'antiterrorismo.(ANSA).

10:29Gerusalemme: Iran, decisione Trump scatenerà nuova intifada

(ANSA) - ROMA, 7 DIC - L'Iran condanna con forza la decisione del presidente Usa Donald Trump su Gerusalemme: "Riconoscerla come capitale di Israele provocherà i musulmani, scatenerà una nuova intifada, accrescerà estremismo e violenza di cui gli Usa e Israele saranno responsabili". Così il ministero degli Esteri iraniano citato dai media di Teheran.