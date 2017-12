Ultima ora

11:23Violenza sessuale di 14enne, fermato ex consigliere comunale

(ANSA) - LAMEZIA TERME (CATANZARO), 7 DIC - Un consigliere del disciolto Consiglio comunale di Lamezia Terme è stato sottoposto a fermo per violenza sessuale aggravata perché avrebbe rivolto pesanti attenzioni sessuali nei confronti di una ragazzina che all'epoca dei fatti aveva poco più di 14 anni. Il fermo è stato disposto dal procuratore della Repubblica di Lamezia Terme Salvatore Curcio e dal pm Luigi Maffia ed eseguito dai finanzieri del Gico del nucleo di Polizia tributaria di Catanzaro. In particolare, dalle indagini dei finanzieri sono emersi alcuni episodi di cui si sarebbe reso protagonista L.M., di 49 anni, il quale avrebbe in più circostanze rivolto pesanti attenzioni nei confronti della ragazzina. I successivi accertamenti disposti dalla Procura della Repubblica di Lamezia ed eseguite dalle fiamme gialle di Catanzaro, avrebbero confermato il quadro accusatorio portando così all'emissione del provvedimento di fermo. L'uomo è stato bloccato la notte scorsa e portato in carcere. (ANSA).

11:22Gerusalemme: Hamas chiama alla nuova intifada

(ANSAmed) - GAZA, 7 DIC - "Facciamo appello per una nuova intifada contro l'occupazione e contro il nemico sionista, ed agiamo di conseguenza": lo ha affermato il leader politico di Hamas, Ismail Haniyeh, in un discorso pronunciato dalla propria abitazione a Gaza e trasmesso dall'emittente di Hamas 'al-Aqsa tv', mentre nelle strade della città si notano numerose manifestazioni di protesta contro gli Stati Uniti. "Il riconoscimento di Gerusalemme quale capitale di Israele è una dichiarazione di guerra nei nostri confronti", ha aggiunto.(ANSAmed).

11:19Calcio: Catricalà, indisponibile per presidenza Lega di A

(ANSA) - FIUMICINO, 7 DIC - "Apprendo dai giornali che sarei stato candidato alla Presidenza della Lega calcio. Ringrazio ma ho già troppi impegni per accettare la candidatura". Così, questa mattina, in un tweet, l'ex presidente dell'Antitrust ed attuale presidente di Aeroporti di Roma, Antonio Catricalà, in merito a notizie di stampa in cui il presidente della Lazio, Claudio Lotito, avanzerebbe oggi, in assemblea, l'intenzione di candidare il Professore di Diritto come Presidente della Lega Serie A.

11:09Uomo trovato morto con ferita al collo nel Milanese

(ANSA) - MILANO, 7 DIC - Un uomo di 34 anni è stato trovato morto con una profonda ferita al collo in un bed and breakfast di San Colombano al Lambro (Milano). A dare l'allarme, attorno alle 4.30, sono stati i proprietari dell'attività che hanno sentito le urla dell'uomo e di un'altra ospite di 40 anni che era con lui. La donna, sotto choc e in evidente stato confusionale, ha riferito ai carabinieri di San Donato che il 34enne si è ucciso in preda a un raptus. La sua posizione è al vaglio degli investigatori. (ANSA).

10:43Gerusalemme: palestinesi spengono albero Natale Betlemme

(ANSA) - TEL AVIV, 7 DIC - I palestinesi, la notte scorsa, hanno spento le luci dell'albero di Natale posto sulla Piazza della Mangiatoia a Betlemme in segno di protesta contro la decisione del presidente Usa Donald Trump di riconoscere Gerusalemme capitale di Israele. "L'albero di Natale - ha detto Fady Ghattas del comune di Betlemme, citato dai media - è stato spento su ordine del sindaco". (ANSAmed)

10:41Gerusalemme: palestinesi indicono sciopero generale

(ANSAmed) - TEL AVIV, 7 DIC - Le autorità palestinesi hanno proclamato per oggi lo sciopero generale in Cisgiordania, a Gerusalemme est e a Gaza per protesta contro le decisione del presidente Usa Donald Trump su Gerusalemme. Lo riporta l'agenzia Wafa che segnala uffici, negozi e scuole chiusi in molte città palestinesi. Già ieri notte, secondo la stessa fonte, ci sono state manifestazioni spontanee di protesta a Gerusalemme, Ramallah, Betlemme e anche nella Striscia. A mezzogiorno (ora locale) è prevista una manifestazione oggi presso la Porta di Damasco della Città Vecchia.

10:40Cambogia: ex leader opposizione denunciato per post Facebook

(ANSA) - BANGKOK, 7 DIC - L'ex leader dell'opposizione cambogiana, Sam Rainsy, è stato oggi denunciato per tradimento da un avvocato che rappresenta l'esercito, in relazione a un post su Facebook che esortava i soldati a non eseguire gli ordini di un dittatore. La denuncia è arrivata dopo che ieri il premier Hun Sen aveva condannato il gesto di Rainsy, giunto dopo mesi di giro di vite contro l'opposizione da parte di Hun Sen. Rainsy, che vive in auto-esilio dal 2015 per sfuggire a una condanna per diffamazione, aveva scritto due giorni fa sul suo profilo Facebook che i soldati non dovrebbero obbedire ad alcun "dittatore" se questo gli ordinasse di sparare a innocenti. A novembre la Corte suprema cambogiana ha sciolto il principale partito di opposizione, il Cnrp (Partito cambogiano di salvezza nazionale) fino all'anno scorso guidato da Sam Rainsy, con l'accusa di aver tramato con Paesi stranieri al fine di sobillare la popolazione e rovesciare il governo di Hun Sen, "uomo forte" al potere quasi ininterrottamente dal 1985.