Ultima ora

14:27Migranti: Ue ipotizza cambio approccio per intesa su Dublino

(ANSA) - BRUXELLES, 7 DIC - La Commissione Ue raccomanda al Consiglio europeo di considerare le sue proposte sui migranti nel loro insieme, con l'obiettivo di approvare, entro giugno 2018, una revisione del regolamento di Dublino nel quadro di un accordo più ampio su tutte le riforme proposte. Un passo avanti verso la riforma di Dublino potrebbe essere un approccio che preveda l'obbligo di ricollocamento solo nelle situazioni di crisi grave. Per le situazioni meno problematiche ci si fonderebbe invece sugli impegni volontari degli Stati membri.

14:26Catalogna: bagno di folla per Puigdemont a Bruxelles

(ANSA) - BRUXELLES, 7 DIC - È arrivato anche il presidente catalano deposto Carles Puigdemont alla manifestazione indipendentista a Bruxelles. Accolto dal grido 'president Puigdemont' il leader catalano si è fatto strada tra un vero e proprio muro umano: impossibile avvicinarsi a meno di trenta metri. Al termine del corteo, che attraverserà il quartiere delle istituzioni Ue, Puigdemont parlerà da un palco.

14:25Brexit: ’48 ore per chiudere accordo su Irlanda o May cadrà’

(ANSA) - LONDRA, 7 DIC - Un'ultima proroga di 48 ore, concessa apparentemente da Bruxelles, per sciogliere il nodo del confine in Irlanda e chiudere l'accordo sulla prima fase negoziale della Brexit saltato lunedì. E' quanto resta in mano Theresa May secondo la stampa britannica, che attribuisce ai vertici Ue - Jean-Claude Juncker in testa - la convinzione che la premier conservatrice sia condannata in caso di fallimento a essere sbalzata via dal governo già la prossima settimana. May, intanto, appare stretta fra "crescenti pressioni" contrapposte, come riporta la Bbc, in seno alla sua coalizione (dove pesa l'atteggiamento rigido degli unionisti nordirlandesi del Dup), ma soprattutto al suo stesso partito: diviso fra conservatori 'pragmatici' ed euroscettici 'duri e puri', e con entrambe le correnti in possesso dei numeri per far mancare al governo la maggioranza.

14:25Palermo: presidente Giammarva, conti sono a posto

(ANSA) - PALERMO, 7 DIC - "Abbiamo molta serenità e fiducia nella magistratura. Si tratta di magistrati bravissimi. Inoltre, avendo visto le carte non possiamo che stare tranquilli". Lo ha detto il presidente del Palermo, Giovanni Giammarva, uscendo dall'aula del Tribunale dove si è aperta l'udienza pre fallimentare del Palermo in seguito all'istanza della Procura. "Non ho alcun dubbio sui conti del Palermo - ha proseguito - I tifosi, dal mio punto di vista, possono stare tranquilli. Poi è il Tribunale che deve decidere. Spero presto, per tanti motivi. Sul mercato di gennaio preferisco non rispondere. Sono decisioni e strategie che non spettano a me. Il settore sportivo è affidato al presidente e al direttore Fabio Lupo". "Non riteniamo che ci siano rischi di fallimento, il mercato di gennaio sarà sereno" ha assicurato l'avvocato del Palermo, Francesco Pantaleone.

14:25Blitz Forza Nuova: Procura apre inchiesta,due indagati

(ANSA) - ROMA, 7 DIC - La procura di Roma ha aperto un fascicolo sul blitz di Forza Nuova attuato ieri pomeriggio davanti alla redazione del quotidiano "La Repubblica". Gli inquirenti, coordinati dal procuratore aggiunto Francesco Caporale, procedono per violenza privata, manifestazione non autorizzata e accensione di artifizi pirotecnici in luogo aperto al pubblico. Ieri la Digos ha denunciato due partecipanti al blitz ed i loro nomi finiranno nel registro degli indagati.

14:24C.sinistra: Prodi, non tutte le frittate riescono bene

(ANSA) - ROMA, 7 DIC - "Non tutte le frittate finiscono con il venir bene...". Lo dice Romano Prodi a un incontro a Roma riferendosi alla situazione del centrosinistra dopo gli sviluppi di ieri. A chi gli chiede se Pisapia abbia fatto bene, il fondatore dell'Ulivo risponde "non lo so". E ancora: "non mi pronuncio" a chi gli chiede se la coalizione di centrosinistra sia finita. "I cambiamenti sono troppo recenti per dare un giudizio definitivo. Aspettiamo".

14:24Gerusalemme: scontri e feriti anche in Cisgiordania

(ANSAmed) - TEL AVIV, 7 DIC - Scontri sono in corso in diverse località della Cisgiordania, in particolare a Betlemme, Hebron e Ramallah. L'agenzia di stampa Maan riferisce che 16 dimostranti sono stati intossicati da gas o feriti da proiettili rivestiti di gomma in scontri con l'esercito israeliano a Tulkarem e a Qalqilya. Altri incidenti sono segnalati nella zona compresa fra Ramallah e Gerusalemme. I manifestanti, tra Gaza e la Cisgiordania, stanno dando alle fiamme bandiere americane e israeliane, così come poster di Trump e Netanyahu.