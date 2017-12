Ultima ora

14:32Senato: ok a istituzione Giornata Giusti dell’umanità

(ANSA) - ROMA, 7 DIC - Il Senato ha approvato oggi in via definitiva la legge per l'istituzione della Giornata dei Giusti dell'umanità che si celebrerà il 6 marzo. Il provvedimento, già approvato dalla Camera, ha avuto infatti questa mattina il via libera, in sede deliberante, dalla Commissione Affari Costituzionali del Senato. L'Italia diventa così il primo Paese ad aderire ufficialmente alla Giornata europea dei Giusti istituita nel 2012 dal Parlamento europeo.

14:32Doping: Malagò, epocale esclusione Russia da Giochi 2018

(ANSA) - ROMA, 07 DIC - L'esclusione della Russia dai Giochi Olimpici di Pyeongchang 2018 è "una cosa eclatante, sconvolgente, terribile, epocale". "Quello che sembrava impossibile di fatto è avvenuto, indubbiamente c'è stata una reazione molto pesante degli incaricati del Cio". Lo ha detto il Presidente del Coni, Giovanni Malagò, in occasione del convegno "Sport e legalità" oggi a Roma. "La dichiarazione di Putin è stata simbolicamente significativa perché di fatto ha detto che non gli va di pregiudicare l'opportunità ai singoli atleti russi puliti di vincere una medaglia" e che possono avere "la loro soddisfazione sul campo" con la bandiera del Cio. In generale, ha osservato Malagò, "è una grande sconfitta di tutti in assoluto che ai giochi invernali non ci sia un paese come la Russia e poi in particolare che la classifica di Sochi era completamente artefatta con molte medaglie che vengono restituite".

14:31Skinheads Como: dieci fogli di via e tre avvisi orali

(ANSA) - COMO, 07 DIC - Dopo le perquisizioni effettuate all'alba sulla vicenda skinheads, il Questore di Como, Giuseppe de Angelis, ha notificato ai dieci indagati non residenti in provincia di Como il provvedimento del foglio di via obbligatorio, con divieto di ritorno nel Comune per un periodo di 3 anni. Ai tre comaschi indagati il questore ha rivolto l'avviso orale, l'invito a cambiare condotta che, in caso di violazione, può portare all'applicazione della sorveglianza speciale o di altre misure di prevenzione più afflittive. Il questore ha riferito che tutti i 13 partecipanti all'irruzione del 28 novembre scorso nella sede di "Como senza frontiere" risultano avere precedenti penali. Uno degli indagati, di Piacenza, ha scontato una condanna a 6 anni di reclusione per tentato omicidio, 8 indagati risultano essere stati colpiti da Daspo (in 7 casi i provvedimenti sono tuttora in vigore) e tutti, a vario titolo, risultano avere precedenti per reati legati a problemi di ordine pubblico.(ANSA).

14:27Migranti: Ue ipotizza cambio approccio per intesa su Dublino

(ANSA) - BRUXELLES, 7 DIC - La Commissione Ue raccomanda al Consiglio europeo di considerare le sue proposte sui migranti nel loro insieme, con l'obiettivo di approvare, entro giugno 2018, una revisione del regolamento di Dublino nel quadro di un accordo più ampio su tutte le riforme proposte. Un passo avanti verso la riforma di Dublino potrebbe essere un approccio che preveda l'obbligo di ricollocamento solo nelle situazioni di crisi grave. Per le situazioni meno problematiche ci si fonderebbe invece sugli impegni volontari degli Stati membri.

14:26Catalogna: bagno di folla per Puigdemont a Bruxelles

(ANSA) - BRUXELLES, 7 DIC - È arrivato anche il presidente catalano deposto Carles Puigdemont alla manifestazione indipendentista a Bruxelles. Accolto dal grido 'president Puigdemont' il leader catalano si è fatto strada tra un vero e proprio muro umano: impossibile avvicinarsi a meno di trenta metri. Al termine del corteo, che attraverserà il quartiere delle istituzioni Ue, Puigdemont parlerà da un palco.

14:25Brexit: ’48 ore per chiudere accordo su Irlanda o May cadrà’

(ANSA) - LONDRA, 7 DIC - Un'ultima proroga di 48 ore, concessa apparentemente da Bruxelles, per sciogliere il nodo del confine in Irlanda e chiudere l'accordo sulla prima fase negoziale della Brexit saltato lunedì. E' quanto resta in mano Theresa May secondo la stampa britannica, che attribuisce ai vertici Ue - Jean-Claude Juncker in testa - la convinzione che la premier conservatrice sia condannata in caso di fallimento a essere sbalzata via dal governo già la prossima settimana. May, intanto, appare stretta fra "crescenti pressioni" contrapposte, come riporta la Bbc, in seno alla sua coalizione (dove pesa l'atteggiamento rigido degli unionisti nordirlandesi del Dup), ma soprattutto al suo stesso partito: diviso fra conservatori 'pragmatici' ed euroscettici 'duri e puri', e con entrambe le correnti in possesso dei numeri per far mancare al governo la maggioranza.

14:25Palermo: presidente Giammarva, conti sono a posto

(ANSA) - PALERMO, 7 DIC - "Abbiamo molta serenità e fiducia nella magistratura. Si tratta di magistrati bravissimi. Inoltre, avendo visto le carte non possiamo che stare tranquilli". Lo ha detto il presidente del Palermo, Giovanni Giammarva, uscendo dall'aula del Tribunale dove si è aperta l'udienza pre fallimentare del Palermo in seguito all'istanza della Procura. "Non ho alcun dubbio sui conti del Palermo - ha proseguito - I tifosi, dal mio punto di vista, possono stare tranquilli. Poi è il Tribunale che deve decidere. Spero presto, per tanti motivi. Sul mercato di gennaio preferisco non rispondere. Sono decisioni e strategie che non spettano a me. Il settore sportivo è affidato al presidente e al direttore Fabio Lupo". "Non riteniamo che ci siano rischi di fallimento, il mercato di gennaio sarà sereno" ha assicurato l'avvocato del Palermo, Francesco Pantaleone.