14:47Ordigno davanti stazione cc: pm indagano per terrorismo

(ANSA) - ROMA, 07 DIC - Atto di terrorismo con ordigno esplosivo. Questo il reato per il quale procedono i magistrati della Procura di Roma del pool antiterrorismo, coordinati dal procuratore aggiunto Francesco Caporale, in relazione all'ordigno rudimentale esploso questa mattina intorno alle 5,30 davanti ad una caserma dei carabinieri nel quartiere San Giovanni a Roma. Nelle prossime ore a piazzale Clodio verrà depositata una prima informativa da parte del comando provinciale dei Carabinieri e del Ros. Gli investigatori sono al lavoro sui resti di esplosivo.

14:46Quindicenne manda sms alla mamma e si uccide

(ANSA) - PADOVA, 7 DIC - Un ragazzo di 15 anni si è ucciso ieri sera a Torreglia (Padova) dopo essersi allontanato da casa ed aver mandato un sms alla madre. Il suo corpo è stato trovato dai carabinieri della stazione di Abano Terme su un sentiero dei Colli Euganei, a Monte Pirio. Il ragazzo si sarebbe lanciato da una parete di roccia del monte. Era stata la mamma, di 51 anni, a chiamare i carabinieri per avvisare che il figlio si era allontanato da casa. La donna si è preoccupata quando ha ricevuto il messaggio dal figlio che le annunciava di volersi uccidere. Sono così partite le ricerche e, in tarda serata, i carabinieri hanno trovato il corpo. Ancora sconosciuti i motivi del gesto. Secondo i conoscenti, la famiglia e il giovane non avevano particolari problemi.

14:44Serie A: Valeri arbitra big match Juventus-Inter

(ANSA) - ROMA, 7 DIC - E' Paolo Valeri, della sezione di Roma 2, l'arbitro designato per Juventus-Inter, partita clou della 16/a giornata del campionato di Serie A, in programma sabato alle 20:45. Napoli-Fiorentina, alle 15 di domenica, sarà invece diretta da Michael Fabbri, di Ravenna. Chievo-Roma, domenica allora di pranzo, sarà diretta da Maresca di Napoli, mentre Lazio-Torino, posticipo serale del lunedì, da Giacomelli di Trieste.

14:42Migrante ucciso: Mancini si costituisce in carcere Fermo

(ANSA) - FERMO, 7 DIC - Amedeo Mancini si è costituito stamani nel carcere di Fermo: l'ultrà di destra di Fermo condannato per la morte del migrante nigeriano Emmanuel Chidi Nnamdi, avvenuta il 5 luglio 2016 dopo una colluttazione tra i due, deve scontare una condanna definitiva a quattro anni di reclusione per omicidio preterintenzionale, aggravato dalla motivazione razziale (aveva gridato ''scimmia'' alla moglie di Emmanuel). ''Non appena saputo che era stato emesso un ordine di carcerazione a suo carico, prima ancora che gli venisse notificato - ha detto l'avv. Stefano De Minicis - Mancini ha preferito presentarsi spontaneamente presso la casa circondariale di Fermo''. La difesa chiederà un incidente di esecuzione davanti al Tribunale di Fermo perché, ''stando alla prevalente giurisprudenza della Cassazione, l'ordine di carcerazione sarebbe dovuto rimanere sospeso sino fino all' pronuncia del Tribunale di Sorveglianza di Ancona sull'istanza di affidamento in prova al servizio sociale'' dell'ultrà.

14:32Senato: ok a istituzione Giornata Giusti dell’umanità

(ANSA) - ROMA, 7 DIC - Il Senato ha approvato oggi in via definitiva la legge per l'istituzione della Giornata dei Giusti dell'umanità che si celebrerà il 6 marzo. Il provvedimento, già approvato dalla Camera, ha avuto infatti questa mattina il via libera, in sede deliberante, dalla Commissione Affari Costituzionali del Senato. L'Italia diventa così il primo Paese ad aderire ufficialmente alla Giornata europea dei Giusti istituita nel 2012 dal Parlamento europeo.

14:32Doping: Malagò, epocale esclusione Russia da Giochi 2018

(ANSA) - ROMA, 07 DIC - L'esclusione della Russia dai Giochi Olimpici di Pyeongchang 2018 è "una cosa eclatante, sconvolgente, terribile, epocale". "Quello che sembrava impossibile di fatto è avvenuto, indubbiamente c'è stata una reazione molto pesante degli incaricati del Cio". Lo ha detto il Presidente del Coni, Giovanni Malagò, in occasione del convegno "Sport e legalità" oggi a Roma. "La dichiarazione di Putin è stata simbolicamente significativa perché di fatto ha detto che non gli va di pregiudicare l'opportunità ai singoli atleti russi puliti di vincere una medaglia" e che possono avere "la loro soddisfazione sul campo" con la bandiera del Cio. In generale, ha osservato Malagò, "è una grande sconfitta di tutti in assoluto che ai giochi invernali non ci sia un paese come la Russia e poi in particolare che la classifica di Sochi era completamente artefatta con molte medaglie che vengono restituite".

14:31Skinheads Como: dieci fogli di via e tre avvisi orali

(ANSA) - COMO, 07 DIC - Dopo le perquisizioni effettuate all'alba sulla vicenda skinheads, il Questore di Como, Giuseppe de Angelis, ha notificato ai dieci indagati non residenti in provincia di Como il provvedimento del foglio di via obbligatorio, con divieto di ritorno nel Comune per un periodo di 3 anni. Ai tre comaschi indagati il questore ha rivolto l'avviso orale, l'invito a cambiare condotta che, in caso di violazione, può portare all'applicazione della sorveglianza speciale o di altre misure di prevenzione più afflittive. Il questore ha riferito che tutti i 13 partecipanti all'irruzione del 28 novembre scorso nella sede di "Como senza frontiere" risultano avere precedenti penali. Uno degli indagati, di Piacenza, ha scontato una condanna a 6 anni di reclusione per tentato omicidio, 8 indagati risultano essere stati colpiti da Daspo (in 7 casi i provvedimenti sono tuttora in vigore) e tutti, a vario titolo, risultano avere precedenti per reati legati a problemi di ordine pubblico.(ANSA).