Ultima ora

14:58Turismo: sit in operatori bus, “licenziati dalla Raggi”

(ANSA) - ROMA, 7 DIC - Una bara ai piedi dell'ingresso del Campidoglio come simbolo della morte delle imprese di trasporto su bus turistici. Gli operatori del settore, circa 200, si sono dati appuntamento in piazza del Campidoglio per ribadire il proprio 'no' al nuovo piano bus licenziato dalla giunta capitolina e in attesa dell'approvazione definitiva. Autisti e proprietari d'azienda si sono incatenati indossando maglie rosse con su scritto 'Licenziato per mano della sindaca Raggi' e tenendo in mano cartelli con su scritto 'M5s: ti ho votato e mi hai ucciso'. Accanto alla bara un grosso orso di peluche con su scritto 'Linda Meleo: sei un pupazzo'. Luciano Dall'Ara, dell'associazione Uniti per l'Italia categoria bus turistici, annuncia che "se non ci sarà un passo indietro da parte della giunta Raggi sul nuovo piano bus dal 20 al 24 dicembre porteremo in strada mille autobus e bloccheremo la città, paralizzando piazza Venezia e il centro storico".

14:55Olimpiadi:Malagò,2028 sarebbe stata occasione migliore Roma

(ANSA) - ROMA, 07 DIC - Con il ritiro della candidatura di Roma dalle Olimpiadi del 2024 "siamo riusciti per la prima volta nella storia a far aggiudicare a distanza di 11 anni anche le Olimpiadi dopo". Il 2028 "sarebbe stata un'occasione ancora migliore e più vincente per Roma, perché avremmo avuto più tempo per fare le cose fatte bene". E oltretutto "Los Angeles (sede dei Giochi del 2028, ndr) ha avuto altri 800 milioni di euro dal Cio": "oltre al danno anche la beffa". Lo ha detto il presidente del Coni, Giovanni Malagò, durante il convegno 'Legalità e Sport' a Roma.

14:52Ostia: chiuso bar Roberto Spada per motivi sicurezza

(ANSA) - ROMA, 7 DIC - Licenza sospesa per 45 giorni con conseguente chiusura per il "bar music", di proprietà di Roberto Spada, a Ostia. Ad apporre i sigilli all'esercizio commerciale sono stati questa mattina gli agenti del commissariato di Ostia per "motivi di ordine e sicurezza pubblica" come disposto dal provvedimento firmato dal Questore di Roma. Roberto Spada è attualmente in carcere per l'aggressione al giornalista della Rai Daniele Piervincenzi. La misura è il risultato, spiega una nota della Questura, "di controlli effettuati dai poliziotti durante i quali è stato accertato che il bar era un abituale ritrovo di persone con pregiudizi di polizia, tra i quali un sorvegliato speciale. Nel corso delle varie ispezioni, sono stati trovati inoltre fori di proiettili sullo stipite di un anta della porta di ingresso, celati da nastro adesivo, mentre una spada, un'accetta e un bastone, sono stati rinvenuti dietro il bancone; per quest'ultimo episodio è stata denunciata una dipendente".

14:51Furto in ufficio polizia municipale, rubate pistole agenti

(ANSA) - TORINO, 7 DIC - Ladri in azione, la scorsa notte, negli uffici municipali di San Francesco al Campo, comune alle porte di Torino. I malviventi hanno rubato le pistole in dotazione agli agenti, sei Beretta calibro 9, custodite in due casseforti, e alcuni documenti d'identità in bianco. I carabinieri della compagnia di Venaria Reale, che indagano sul furto, stanno visionando i filmati delle telecamere di videosorveglianza. La sede della polizia municipale, in via Roma 54, è anche la sede del municipio di San Francesco al Campo e gli investigatori stanno cercando di capire come mai non sia scattato in tempo il sistema di allarme.(ANSA).

14:47Ordigno davanti stazione cc: pm indagano per terrorismo

(ANSA) - ROMA, 07 DIC - Atto di terrorismo con ordigno esplosivo. Questo il reato per il quale procedono i magistrati della Procura di Roma del pool antiterrorismo, coordinati dal procuratore aggiunto Francesco Caporale, in relazione all'ordigno rudimentale esploso questa mattina intorno alle 5,30 davanti ad una caserma dei carabinieri nel quartiere San Giovanni a Roma. Nelle prossime ore a piazzale Clodio verrà depositata una prima informativa da parte del comando provinciale dei Carabinieri e del Ros. Gli investigatori sono al lavoro sui resti di esplosivo.

14:46Quindicenne manda sms alla mamma e si uccide

(ANSA) - PADOVA, 7 DIC - Un ragazzo di 15 anni si è ucciso ieri sera a Torreglia (Padova) dopo essersi allontanato da casa ed aver mandato un sms alla madre. Il suo corpo è stato trovato dai carabinieri della stazione di Abano Terme su un sentiero dei Colli Euganei, a Monte Pirio. Il ragazzo si sarebbe lanciato da una parete di roccia del monte. Era stata la mamma, di 51 anni, a chiamare i carabinieri per avvisare che il figlio si era allontanato da casa. La donna si è preoccupata quando ha ricevuto il messaggio dal figlio che le annunciava di volersi uccidere. Sono così partite le ricerche e, in tarda serata, i carabinieri hanno trovato il corpo. Ancora sconosciuti i motivi del gesto. Secondo i conoscenti, la famiglia e il giovane non avevano particolari problemi.

14:44Serie A: Valeri arbitra big match Juventus-Inter

(ANSA) - ROMA, 7 DIC - E' Paolo Valeri, della sezione di Roma 2, l'arbitro designato per Juventus-Inter, partita clou della 16/a giornata del campionato di Serie A, in programma sabato alle 20:45. Napoli-Fiorentina, alle 15 di domenica, sarà invece diretta da Michael Fabbri, di Ravenna. Chievo-Roma, domenica allora di pranzo, sarà diretta da Maresca di Napoli, mentre Lazio-Torino, posticipo serale del lunedì, da Giacomelli di Trieste.