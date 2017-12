Ultima ora

17:32Euro 2020: a Roma la gara d’apertura

(ANSA) - ROMA, 7 DIC - Si giochera' a Roma la partita inaugurale degli Europei del 2020. Lo apprende l'Ansa in ambienti del calcio internazionale. L'edizione della prossima rassegna continentale e' itinerante in Europa.

17:30Bullismo su disabile, condannato autista autobus

(ANSA) - AOSTA, 7 DIC - Ha fermato il pulmino e provato a costringere un ragazzo disabile, figlio di allevatori, a scendere lontano da casa. E lo ha anche paragonato alle mucche, dicendo che "puzza come loro" e che avrebbe dovuto andare a "zappare le patate invece di frequentare la scuola". Alla luce di queste accuse, Dante Caracciolo, 49 anni, di Saint-Vincent, conducente di autobus di linea della Savda, è stato condannato per tentata violenza privata a quattro mesi di reclusione dal giudice monocratico di Aosta Maurizio D'Abrusco. La vittima è un diciassettenne della media Valle d'Aosta, Carlo (nome di fantasia), affetto da un lieve ritardo mentale e da disturbo dello spettro autistico. Quel 25 ottobre del 2016 erano tornato a casa in lacrime, senza riuscire a confidarsi con la madre. Sono state le amiche sul pulmino con lui, nel quotidiano viaggio di ritorno da scuola, a rimproverare l'autista e segnalare il fatto all'insegnante di sostegno. "Oggi sono tranquillo ma quando lo vedo mi viene una paura tremenda", ha detto Carlo. (ANSA).

17:30Salvini, mi sono confrontato con Cav, tutto bene

(ANSA) - ROMA, 7 DIC - In questi giorni, con Silvio Berlusconi "ci siamo confrontati, tutto bene, tranne che sul Milan". Lo ha detto il segretario della Lega, Matteo Salvini, conversando con le agenzie di stampa dopo un incontro pubblico a Milano. "Sul programma - ha confermato Salvini - già probabilmente la settimana prossima si troveranno. Noi abbiamo delegato Giorgetti. Con Berlusconi e la Meloni ci vedremo invece prima di Natale per farci gli auguri. Non vedo grossi problemi stavolta".

17:27Olimpiadi: Usa ‘presenza a Giochi 2018 è questione aperta’

(ANSA) - NEW YORK, 7 DIC - La partecipazione del team Usa alle prossime Olimpiadi invernali e' una "questione aperta". A sollevare dubbi sulla presenza americana e' l'ambasciatrice all'Onu, Nikki Haley. C'e' infatti la preoccupazione che la situazione sempre più instabile con la Corea del Nord possa mettere in pericolo gli atleti statunitensi ai giochi che si terranno a Pyeongchang, in Corea del Sud, nel febbraio 2018. Haley ha precisato che l'amministrazione Trump lavorerà per trovare "il modo migliore" per assicurarsi che gli atleti siano protetti. "Faremo in modo di prendere ogni precauzione possibile per assicurarci che siano al sicuro - ha aggiunto - e per sapere tutto quello che succede intorno a loro". E alla domanda se è stato "fatto un accordo" sulla partecipazione degli Usa, ha precisato: "E' una questione aperta, ma nei colloqui che abbiamo - che si tratti di Gerusalemme o Corea del Nord - la domanda e' come possiamo proteggere i cittadini statunitensi nell'area?".

17:22Elezioni: emendamento Pd “taglia-firme” in manovra

(ANSA) - ROMA, 7 DIC - Un emendamento alla manovra, a quanto si apprende da fonti parlamentari, sarà presentato a firma Pd per tagliare di un quarto l'obbligo della raccolta delle firme per i partiti non presenti in Parlamento come prevede il Rosatellum.

17:19Juve: Higuain “con l’Inter una partita durissima”

(ANSA) - TORINO, 7 DIC - "Una partita durissima, contro un avversario che sta bene": Gonzalo Higuain presenta così, ai microfoni di Sky Sport, il derby d'Italia di sabato sera contro l'Inter. La partitissima arriva dopo i successi contro Napoli, con una sua rete, e contro l'Olympiacos. "Contro il Napoli siamo riusciti a chiudere la partita senza subire gol, una missione che contro i partenopei, per giunta al San paolo, è praticamente impossibile", osserva l'ex azzurro, tornato anche sul rapporto con i tifosi napoletani. "Sono stati fantastici, non cambio di certo la mia idea, poi ognuno è libero di esprimere il proprio dissenso come vuole". Lunedì sarà poi la volta del sorteggio di Nyon, che decreterà la prossima avversaria in Champions della Juventus. "Poco importa chi sarà il nostro avversario - sostiene il Pipita - in Champions devi affrontare tutti e noi abbiamo la convinzione di poter fare bene anche quest'anno".

16:53Omicidio Mollicone: indagato un altro carabiniere

(ANSA) CASSINO 7 DIC - Un altro indagato, il quarto, per l'assassinio di Serena Mollicone, la studentessa di Arce uccisa più di sedici anni fa. E' un carabiniere che lavora in un altro comune. L'ipotesi di reato è di concorso in omicidio volontario.