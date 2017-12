Ultima ora

17:38Gb: regina ‘vara’ nuova portaerei a lei intitolata

(ANSA) - LONDRA, 7 DIC - Torna agli impegni pubblici la regina Elisabetta, apparsa oggi in buona forma nella cerimonia d'incorporazione alla flotta della Royal Navy della 'Queen Elizabeth', nuova portaerei britannica battezzata in suo onore, all'ancora a Portsmouth. La sovrana, 91 anni e mezzo, ha passato in rassegna senza affanni l'equipaggio sul ponte della nave la più grande mai varata nel Paese - costo 3,1 miliardi di sterline - e la prima portaerei a uscire dai cantieri del Regno nei mesi scorsi dopo decenni. Al fianco di Sua Maestà, vestita sui colori prediletti del viola e con cappellino 'di ordinanza', il giovane ministro della Difesa, Gavin Williamson, e il Primo Lord del Mare, ammiraglio Philip Jones, comandante della marina.

17:37Calcio: Tavecchio, il 9/12 consiglio Figc su Lega A

(ANSA) - MILANO, 7 DIC - Si terrà sabato mattina il consiglio federale in cui verrà presentata la richiesta di proroga del commissariamento della Lega Serie A, deliberata all'unanimità dall'assemblea dei venti club. Lo ha annunciato lo stesso commissario di Lega, Carlo Tavecchio, leggendo il testo della delibera, e aggiungendo che sarà il consiglio federale a decidere la durata della proroga. "L'assemblea di Lega - ha dichiarato Tavecchio leggendo il testo della delibera votata dai club -, tenuto conto del processo di rinnovamento in corso della Lega Serie A, della conseguente approvazione dello statuto, del percorso di selezione del presidente e dell'amministratore delegato, delibera all'unanimità di chiedere al consiglio federale l'adozione di un provvedimento idoneo al mantenimento dell'organo commissariale nella persona di Carlo Tavecchio".

17:36Blitz Forza Nuova: salgono ad otto gli indagati

(ANSA) - ROMA, 7 DIC - Sono 8 le persone indagate dalla Procura di Roma per il blitz di Forza Nuova avvenuto ieri fuori sotto la sede del quotidiano Repubblica a Roma. L'identificazione è avvenuta anche grazie alle telecamere che hanno ripreso le fasi del blitz. Tra gli indagati anche un minorenne la cui posizione è stata trasmessa alla Procura dei minori. Il fascicolo di indagine è coordinato dal procuratore aggiunto Francesco Caporale.

17:32Euro 2020: a Roma la gara d’apertura

(ANSA) - ROMA, 7 DIC - Si giochera' a Roma la partita inaugurale degli Europei del 2020. Lo apprende l'Ansa in ambienti del calcio internazionale. L'edizione della prossima rassegna continentale e' itinerante in Europa.

17:30Bullismo su disabile, condannato autista autobus

(ANSA) - AOSTA, 7 DIC - Ha fermato il pulmino e provato a costringere un ragazzo disabile, figlio di allevatori, a scendere lontano da casa. E lo ha anche paragonato alle mucche, dicendo che "puzza come loro" e che avrebbe dovuto andare a "zappare le patate invece di frequentare la scuola". Alla luce di queste accuse, Dante Caracciolo, 49 anni, di Saint-Vincent, conducente di autobus di linea della Savda, è stato condannato per tentata violenza privata a quattro mesi di reclusione dal giudice monocratico di Aosta Maurizio D'Abrusco. La vittima è un diciassettenne della media Valle d'Aosta, Carlo (nome di fantasia), affetto da un lieve ritardo mentale e da disturbo dello spettro autistico. Quel 25 ottobre del 2016 erano tornato a casa in lacrime, senza riuscire a confidarsi con la madre. Sono state le amiche sul pulmino con lui, nel quotidiano viaggio di ritorno da scuola, a rimproverare l'autista e segnalare il fatto all'insegnante di sostegno. "Oggi sono tranquillo ma quando lo vedo mi viene una paura tremenda", ha detto Carlo. (ANSA).

17:30Salvini, mi sono confrontato con Cav, tutto bene

(ANSA) - ROMA, 7 DIC - In questi giorni, con Silvio Berlusconi "ci siamo confrontati, tutto bene, tranne che sul Milan". Lo ha detto il segretario della Lega, Matteo Salvini, conversando con le agenzie di stampa dopo un incontro pubblico a Milano. "Sul programma - ha confermato Salvini - già probabilmente la settimana prossima si troveranno. Noi abbiamo delegato Giorgetti. Con Berlusconi e la Meloni ci vedremo invece prima di Natale per farci gli auguri. Non vedo grossi problemi stavolta".

17:27Olimpiadi: Usa ‘presenza a Giochi 2018 è questione aperta’

(ANSA) - NEW YORK, 7 DIC - La partecipazione del team Usa alle prossime Olimpiadi invernali e' una "questione aperta". A sollevare dubbi sulla presenza americana e' l'ambasciatrice all'Onu, Nikki Haley. C'e' infatti la preoccupazione che la situazione sempre più instabile con la Corea del Nord possa mettere in pericolo gli atleti statunitensi ai giochi che si terranno a Pyeongchang, in Corea del Sud, nel febbraio 2018. Haley ha precisato che l'amministrazione Trump lavorerà per trovare "il modo migliore" per assicurarsi che gli atleti siano protetti. "Faremo in modo di prendere ogni precauzione possibile per assicurarci che siano al sicuro - ha aggiunto - e per sapere tutto quello che succede intorno a loro". E alla domanda se è stato "fatto un accordo" sulla partecipazione degli Usa, ha precisato: "E' una questione aperta, ma nei colloqui che abbiamo - che si tratti di Gerusalemme o Corea del Nord - la domanda e' come possiamo proteggere i cittadini statunitensi nell'area?".