20:34Mamma uccide figlio di 5 anni e tenta il suicidio

(ANSA) - LUZZARA (REGGIO EMILIA), 7 DIC - Un bambino di cinque anni è stato ucciso a coltellate dalla madre che poi avrebbe tentato il suicidio. Il corpo del piccolo, accanto alla madre con un coltello da cucina piantato nella pancia, è stato ritrovato dai carabinieri in una macchina nella campagna di Luzzara (Reggio Emilia). La donna è stata soccorsa e trasportata in ospedale a Reggio dove è ricoverata. Non sarebbe in pericolo di vita. (ANSA).

20:32Terrorismo: assolta in appello ricercatrice libica

(ANSA)- PALERMO, 7 DIC - La corte d'assise d'appello di Palermo, ribaltando la sentenza di primo grado, ha assolto Kadiga Shabbi, la ricercatrice universitaria libica accusata di istigazione a commettere reati in materia di terrorismo. Arrestata due anni fa, venne condannata dal gup a un anno e otto mesi in abbreviato. Per l'accusa la donna aveva fatto propaganda a gruppi integralisti islamici attraverso il web e diversi contatti con foreign fighters libici. Dopo la condanna di primo grado Shabbi era stata al centro di una controversa vicenda sulla concessione dell'asilo per motivi umanitari.

20:30Denigrarono farmaco, rischio processo Ad Roche e Novartis

(ANSA) - ROMA, 7 DIC - Avrebbero creato un cartello, a partire dal 2011, per denigrare l'Avastin, un farmaco concorrente destinato alla cura degli occhi. Accusati di aggiotaggio, gli amministratori delegati in Italia dei colossi farmaceutici Roche, Maurizio De Cicco, e Novartis, George Schrockn Fuchs, rischiano ora di finire sotto processo a Roma. Dopo tre anni di accertamenti, il pm Stefano Pesci ha notificato ai due indagati l'avviso di chiusura indagine, ossia l'atto che prelude alla richiesta di rinvio a giudizio. I due manager, in sostanza, sono accusati di essersi accordati illecitamente per ostacolare, attraverso la diffusione di notizie false, l'uso di un farmaco molto economico, l'Avastin, a vantaggio di un prodotto molto più costoso, ma sostanzialmente identico, il Lucentis. Alla base delle contestazioni della procura di Roma il contenuto di alcune mail scambiatesi dagli indagati e gli esiti di una consulenza tecnica per valutare le caratteristiche dei due prodotti e la loro efficacia sotto il profilo terapeutico.

20:27Germania: Spd, via libera ai colloqui con Merkel

(ANSA) - BERLINO, 7 DIC - Il congresso dell'Spd, i socialdemocratici tedeschi, ha accolto la mozione del presidio per colloqui aperti con l'Unione di Angela Merkel respingendo al contempo quella presentata dai giovani del partito che escludeva una riedizione della Grosse Koalition.

20:27Atletica: Europei cross, azzurri in partenza per Slovacchia

(ANSA) - ROMA, 7 DIC - Da Chia 2016 a Samorin 2017. Dalla Sardegna alla Slovacchia. Il teatro degli Europei di corsa campestre sarà la cittadina a 20 km da Bratislava, con le iscrizioni che hanno raggiunto quota 576 atleti di 37 Nazioni. Nel dettaglio spiccano i 111 nomi della gara junior maschile che vedrà correre le casacche di ben 31 Paesi. L'Italia Team decollerà per Samorin domani, con una squadra composta da 36 atleti (18 uomini e 18 donne) dopo la defezione dell'infortunato Samuele Dini. Gli azzurri soggiorneranno in una struttura ricettiva vicina al percorso di gara, ovvero i prati all'interno dell'ippodromo che caratterizza il vasto complesso sportivo cittadino. Tra gli azzurri alcuni medagliati della scorsa stagione: il bronzo Yeman Crippa capitano della squadra under 23 campione d'Europa, con Lorenzo Dini e Yohanes Chiappinelli, argento junior nel 2016. Tra le donne Christine Santi bronzo under 23. Novità di questa edizione è l'inserimento della staffetta mista (2 uomini e 2 donne) che sarà l'atto conclusivo della rassegna.

20:16Rugby: sabato Zebre-Gloucester, e torna anche Museo Artena

(ANSA) - PARMA, 7 DIC - Sabato sfida 'ovale' da non perdere al Lanfranchi di Parma tra Zebre e gli inglesi del Gloucester. La gara, valida per il terzo turno di Challenge Cup, vedrà i bianconeri affrontare per la prima volta in stagione un avversario inglese. Così la città ducale è pronta alla classica invasione dei tifosi inglesi, del club al momento secondo in classifica nella Premiership. Per l'occasione sono tante le iniziative collaterali che la società zebrata ha ideato per vivere insieme un grande evento. Tornerà a Parma per la seconda volta il Museo del Rugby di Artena, e una Una selezione di maglie verrà esposta nell'atrio della tribuna nord del Lanfranchi, visibile ad ingresso libero. Fra le altre, sarà possibile ammirare le maglie di sei campioni del mondo con l'Inghilterra nel 2003: Jonny Wilkinson, Lawrence Dallaglio, Martin Johnson, Jason Robinson, Will Greenwood e Mark Regan. Non mancheranno anche le proposte per chi vorrà vivere anche un'esperienza eno-gastronomica a Parma, città creativa della gastronomia Unesco.

20:09Unesco: pellegrinaggio India ‘Kumbh Mela’ patrimonio umanità

(ANSA) - NEW DELHI, 7 DIC - Un Comitato intergovernativo dell'Unesco, riunito in Corea del Sud dal 4 al 9 dicembre, ha deciso di aggiungere il periodico pellegrinaggio indù denominato 'Kumbh Mela' nella 'Lista del patrimonio culturale intangibile dell'umanità'. La conferma dell'iscrizione, ed i relativi rallegramenti all'India, sono contenuti in un tweet dell'Unesco, a cui ha risposto il ministro della Cultura indiano,Mahesh Sharma, assicurando che questo "è un momento di grande orgoglio". La Kumbh Mela è un rituale di purificazione in cui milioni di fedeli, in determinati periodi, si ritrovano in 4 specifiche località sul fiume Gange (Haridwar, Allahabad, distretto di Nashik e Ujjain), per immergersi nelle sue acque in una cerimonia ritenuta capace di redimere tutti i peccati. In ognuna delle quattro località la cerimonia si svolge ogni 12 anni. Considerata a ragione la congregazione di fedeli più grande del mondo, la 'Maha' (Grande) Kumbh Mela di Allahabad del 2013 ospitò in un periodo di due mesi oltre 120 milioni di persone.